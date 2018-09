Skvoteri su bez struje i vode: 'U državnoj zgradi živi sekta'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

U Ulici Vladimira Nazora u nekretninu koja je u državnom vlasništvu ilegalno je ušla sekta, kazao je nedavno ministar državne imovine Goran Marić.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1201219 / ]

Zgrada u Nazorovoj 53 već tri godine je prazna. Ondje je bio Centar za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, gdje su bila slijepa i slabovidna djeca. Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike upravljalo je zgradom do travnja 2018., a od tada je zgradu preuzelo Ministarstvo državne imovine.

- Čim mi objavimo natječaj za stan, ljudi vide adresu i odmah se usele unutra. Nama je Ministarstvo demografije u travnju ove godine dalo na upravljanje tu zgradu u centru Zagreba. Ubrzo nakon toga nepoznati ljudi ušli su unutra, nekakva sekta. Ondje im je isključena struja, voda, a tamo žive u lošim uvjetima. Pokrenuli smo postupak njihova iseljenja - kazao je u ponedjeljak ministar državne imovine Goran Marić tijekom gostovanja u 24sata. Dodao je da se najmanje od 2000 do 3000 državnih stanova koristi bez zakonske osnove, a da država u stanovima ima barem milijardu kuna, a oni su zapušteni. Ministar Marić jučer se osvrnuo na konkretan slučaj.

- U Hrvatskoj strši to bezobrizno ponašanje i drskost kad je riječ o državnoj imovini. I to onih koji nasrću na tuđe. To više nije incident. Još više osuđujem inertnost sustava što ne ragira na takve protuzakonite, osvajačke radnje. Mi smo odmah nakon spoznaje podnijeli zahtjev DORH-u za povrat imovine u posjed i naplatu za bespravno korištenje. Nakon toga smo nemoćni. Nekad godinama iščekujemo reakciju pravosudnog sustava. Vrijeme je da se probudi i spozna da ga država plaća i da treba zaštititi državnu imovinu. Kako bi reagirali oni koji o tome odlučuju da provale u njihov stan? - napao je ministar Marić sudstvo i Državno odvjetništvo. Posjetili smo jučer navedenu grupu ljudi koji su ušli u zgradu koja je u državnom vlasništvu. Riječ je o skvoterima koji su osnovali BEK kolektivu. U srijedu smo ih zatekli kako u zgradu unose stvari poput stolaca, slika, stolova, no nisu nas pustili unutra da vidimo prostorije. Na upit smatraju li se sektom odgovorili su da ne nego da su oni zajednica koja pokušava razviti lokalnu zajednicu.

- BEK je zajednica ljudi. Naš je cilj pomoći razviti lokalnu zajednicu pružajući prostor za društveno korisne sadržaje dostupne svima. Pozivamo pojedince, volontere i grupe koji trebaju prostor za rad ili žele podijeliti svoje znanje, vještine, ali i umjetnost, da nam se pridruže u organiziranju radionica, izložbi i drugih događanja - odgovorili su nam.

U prostorijama zgrade organiziraju umjetničke radionice, zatim se kod njih može svake srijede i subote besplatno dobiti topli obrok, a organiziraju i vježbanje joge. Na upit znaju li išta o njihovu iseljenju, kažu da je puno napuštenih zgrada i stanova u Zagrebu koji propadaju, a oni čine dobro djelo.