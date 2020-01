Udaraju kao prvaci: Oboljeli od Parkinsa boksaju i vježbaju...

S 40 godina su mi dijagnosticirali Parkinsonovu bolest. Nedugo nakon toga krenuo sam na boks i kada sam shvatio da to pomaže mom psihičkom zdravlju, agilnosti i dnevnom funkcioniranju, odlučio sam da to moram podijeliti s drugima, rekao je osnivač 'Rock Steady Boxing' organizacije - Scott C. Newman.

'Rock Steady Boxing' je neprofitna organizacija koja oboljelima od Parkinsa organizira program vježbanja i boksa koji je u potpunosti njima prilagođen. Radi se o beskontaktnom boksu, sklekovima, trčanju, balansiranju koje im pomaže da i dalje ostanu aktivni.

Program vode licencirani treneri, a Sveučilište u Indianapolisu i Sveučilište Butler su u svojoj studiji izvijestili kako se poboljšala kvaliteta života kod korisnika ovog programa.

- Zadržat ćemo male grupe od šest do osam ljudi s dva certificirana trenera, tako možemo postići individualniji pristup ljudima - rekao je trener Armando Gutierrez.