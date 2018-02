Upali u stan, pretukli oca i oteli mu sina: To je naručila majka?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Bilo je 15 sati. Srijeda. U obiteljskom stanu u istarskom naselju otac i maloljetni sin provode poslijepodne. U stan im upadaju dva muškarca. Bijesni su i spremni na obračun.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1198541 / ]

Nasrnuli su na oca. Bez milosti su udarali po njemu. Brutalno su ga pretukli. No nisu po to došli. Njihov cilj bilo je dijete. Oca su onesposobili, a zatim su se dohvatili djeteta. Navodno su ga oteli. Pretučeni otac odmah je posegnuo za mobitelom. Nazvao je Hitnu pomoć. Potom i policiju. Njegova sina, kako doznajemo, nije bilo satima. Nakon nekoliko sati brige, uvečer je dijete, neslužbeno doznajemo, vraćeno na istu adresu. Stravično premlaćivanje oca i otmicu sina navodno je organizirala upravo majka djeteta. Roditelji nesretnog mališana trenutačno prolaze kroz brakorazvodnu parnicu, a muškarci koji su to učinili, doznajemo, poznaju dječakovu majku.

Potreseni otac

Otac je i danas bio u šoku. Jedva je prozborio nekoliko riječi o događaju.

- Ne mogu ništa komentirati jer je cijeli postupak u tijeku. Ne želim ništa iznositi u javnost upravo zbog interesa svog djeteta. Želim ga zaštititi od cijele situacije, a teško mi je govoriti o tome i zbog posla - kratko nam je jučer rekao pretučeni otac.

Policija: Priveli smo ženu i dva muškarca

Istarska policija oglasila se u četvrtak kasno navečer oko cijelog događaja.

- Kriminalističko istraživanje dovršeno je u večernjim satima. Muškarac (36) je prijavio nasilno oduzimanje djeteta od strane majke te fizički napad fod strane dva muškarca. Utvrđena je osnovana sumnja da je 40-godišnjakinja počinila kaznena djela povrede djetetovih prava, narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora, dok je za dvojicu muškaraca u dobi od 37 i 19 godina utvrđena osnovana sumnja da su počinili istovjetna kaznena djela te kazneno djelo prijetnje - poručila je Istarska policija.

Na žalost, cijela ta drama odvijala se pred očima djeteta. Osumnjičeni su u četvrtak navečer u privedeni u pritvor.

U Centru za socijalnu skrb rekli su nam kako ne mogu govoriti o konkretnom slučaju. Nisu htjeli reći ni je li obitelj u sustavu tog centra. No dodali su kako im ovo nije prvi susret s ovakvim situacijama.

Događalo se i prije

- Mogu reći da takvi postupci nisu uobičajeni niti česti, ali ih, nažalost, zna biti. U konkretnom slučaju postupano je u skladu s propisima i pravilima struke, a dijete je adekvatno zbrinuto - kazala je ravnateljica CZSS-a iz Pule Sandra Milošević.

Profesorica Asenka Kramer iz udruge Dijete-Razvod tvrdi da danas ima jako puno nasilnih razvoda. Kaže kako je glavni krivac neprijateljski sustav, koji samo produbljuje konflikt između roditelja jer jedan iz razvoda uvijek izlazi kao apsolutni pobjednik a drugi kao potpuni gubitnik.

- Sve dok se ne promijeni ta suprotstavljačka priroda postupka, ovakvih će slučajeva biti sve više - dodaje Kramer.

Rješenje vidi u donošenju novog Obiteljskog zakona, koji bi uveo zajedničku, podijeljenu roditeljsku skrb. S tim se slažu i u Hrvatskoj udruzi za ravnopravno roditeljstvo. Napominju i da konfliktni razvodi u većini slučajeva iznimno loše utječu na djecu.