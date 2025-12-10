Obavijesti

Video

Komentari 0
TKO JE KRIV?

Vaš omiljeni serijal odlazi na blagdansku pauzu: Sretan Božić

Piše 24sata video,
Čitanje članka: < 1 min
Vaš omiljeni serijal odlazi na blagdansku pauzu: Sretan Božić
Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Ne, nismo još gotovi, ali odlazimo na blagdansku pauzu. Prometnih zgoda i nezgoda ima još puno zato budite s nama i nakon blagdana, a do tada utvrdite gradivo i ponovno pogledajte prvih sedam epizoda

Nastavljamo dalje 7. siječnja 2026.

Od električnih romobila do kamiona - šesta sezona bila je nešto drugačija od drugih. Svaka druga epizoda bila je tematska zbog čega smo mogli analizirati više sličnih situacija i otkriti što se sve dogodilo, ali i što se moglo dogoditi. 

Najgledanija epizoda bila je posvećena kružnim tokovima, a naš već dobro znani dvojac, automobilist Juraj Šebalj i profesor na Fakultetu prometnih znanosti Rajko Horvat, naglasio je da je pravilna vožnja na rotorima obrnuto od kazaljke na satu te da to vrijedi u svim dijelovima Zemlje. 

Ako već niste, sve dosadašnje epizode možete pogledati na linkovima u nastavku članka, a oni koji su već pogledali mogu utvrditi gradivo i prisjetiti se zašto je policija zaustavila našu voditeljicu Mariju Vučković, što je napravio Šebalj kada mu je na 'zebru' izletio biciklist, kada voziti kroz poplavu, a kada ne, te što poručuje Šebalj ako nismo sigurni tko ima prednost u raskrižju.

PRVA EPIZODA: ELEKTRIČNI ROMOBILI

DRUGA EPIZODA: KUD' JE ON KRENUO? 

TREĆA EPIZODA: PRIMJER SPILJSKOG ČOVJEKA

ČETVRTA EPIZODA: SPOJI SE SA SVIM KOZMIČKIM SILAMA

PETA EPIZODA: JEDNO JE GUŠT, DRUGO JE DIVLJANJE

ŠESTA EPIZODA: ZAVRŠIO KOD SUSJEDA U DVORIŠTU

SEDMA EPIZODA: OBRNUTO OD KAZALJKE NA SATU

Pogledajte i 'best of' pete sezone: 

VIDEO
Još jednu sezonu najgledanije prometnog serijala na YouTubeu smo priveli kraju, a za vas smo izdvojili najbolje trenutke. Uskoro se vraćamo s još boljim epizodama! | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Andrea i Marijan su ubijeni iz Mašalinog službenog pištolja, evo kako je htio zbuniti policiju
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea i Marijan su ubijeni iz Mašalinog službenog pištolja, evo kako je htio zbuniti policiju

Optužnica za brutalno dvostruko ubojstvo u Markuševcu bi uskoro trebala biti podignuta. Vještačenja bi trebala biti gotova, a ono balističko pokazuje kako su vojnik i pomagač pokušali zamesti tragove
Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...
BIVŠA MISICA ZA 24SATA

Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...

Ivančici su nedavno otkrili karcinom limfnih čvorova. Primajući satima kemoterapiju smogla je snage pričati o svojoj borbi
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025