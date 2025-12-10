Ne, nismo još gotovi, ali odlazimo na blagdansku pauzu. Prometnih zgoda i nezgoda ima još puno zato budite s nama i nakon blagdana, a do tada utvrdite gradivo i ponovno pogledajte prvih sedam epizoda
Vaš omiljeni serijal odlazi na blagdansku pauzu: Sretan Božić
Nastavljamo dalje 7. siječnja 2026.
Od električnih romobila do kamiona - šesta sezona bila je nešto drugačija od drugih. Svaka druga epizoda bila je tematska zbog čega smo mogli analizirati više sličnih situacija i otkriti što se sve dogodilo, ali i što se moglo dogoditi.
Najgledanija epizoda bila je posvećena kružnim tokovima, a naš već dobro znani dvojac, automobilist Juraj Šebalj i profesor na Fakultetu prometnih znanosti Rajko Horvat, naglasio je da je pravilna vožnja na rotorima obrnuto od kazaljke na satu te da to vrijedi u svim dijelovima Zemlje.
Ako već niste, sve dosadašnje epizode možete pogledati na linkovima u nastavku članka, a oni koji su već pogledali mogu utvrditi gradivo i prisjetiti se zašto je policija zaustavila našu voditeljicu Mariju Vučković, što je napravio Šebalj kada mu je na 'zebru' izletio biciklist, kada voziti kroz poplavu, a kada ne, te što poručuje Šebalj ako nismo sigurni tko ima prednost u raskrižju.
PRVA EPIZODA: ELEKTRIČNI ROMOBILI
DRUGA EPIZODA: KUD' JE ON KRENUO?
TREĆA EPIZODA: PRIMJER SPILJSKOG ČOVJEKA
ČETVRTA EPIZODA: SPOJI SE SA SVIM KOZMIČKIM SILAMA
PETA EPIZODA: JEDNO JE GUŠT, DRUGO JE DIVLJANJE
ŠESTA EPIZODA: ZAVRŠIO KOD SUSJEDA U DVORIŠTU
SEDMA EPIZODA: OBRNUTO OD KAZALJKE NA SATU
Pogledajte i 'best of' pete sezone:
