Vaš omiljeni serijal odlazi na blagdansku pauzu: Sretan Božić

Nastavljamo dalje 7. siječnja 2026.

Od električnih romobila do kamiona - šesta sezona bila je nešto drugačija od drugih. Svaka druga epizoda bila je tematska zbog čega smo mogli analizirati više sličnih situacija i otkriti što se sve dogodilo, ali i što se moglo dogoditi.

Najgledanija epizoda bila je posvećena kružnim tokovima, a naš već dobro znani dvojac, automobilist Juraj Šebalj i profesor na Fakultetu prometnih znanosti Rajko Horvat, naglasio je da je pravilna vožnja na rotorima obrnuto od kazaljke na satu te da to vrijedi u svim dijelovima Zemlje.

Ako već niste, sve dosadašnje epizode možete pogledati na linkovima u nastavku članka, a oni koji su već pogledali mogu utvrditi gradivo i prisjetiti se zašto je policija zaustavila našu voditeljicu Mariju Vučković, što je napravio Šebalj kada mu je na 'zebru' izletio biciklist, kada voziti kroz poplavu, a kada ne, te što poručuje Šebalj ako nismo sigurni tko ima prednost u raskrižju.

VIDEO Još jednu sezonu najgledanije prometnog serijala na YouTubeu smo priveli kraju, a za vas smo izdvojili najbolje trenutke. Uskoro se vraćamo s još boljim epizodama! | Video: 24sata Video