Zadnji sati u Anneinu životu: Je li Francuskinja ubijena?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

S makadamske ceste u zaseoku Ključ u Tržiću Tounjskom spustili smo se kroz kupine i trnje prema dalekovodu. Na grmlju se još nalaze ostaci policijske vrpce kojom je 7. siječnja ograđeno mjesto na kojem su nađeni posljednji ostaci Anne-Cecile Pinel (23). Iako je ona napokon identificirana, njena smrt i dalje je veliki misterij.

Uz sami dalekovod, gdje su lovci našli njezine ostatke, nalaze se dva ugašena bijela lampaša. Ondje ih je vjerojatno zapalio netko od mještana tko se sažalio nad strašnom sudbinom djevojke za kojom su otac Michel i majka Ghislaine tragali 1276 dana.

- Prvo su uz betonsko postolje dalekovoda uočili kostur, pa lubanju, a potom zdjelicu i bedrenu kost. Kraj bedrene kosti stajala je mala crna čizma, a malo dalje u grmlju druga čizmica - priča jedan od mještana.

Prema veličini su odmah zaključili da je riječ o ženskoj osobi ili djetetu i odlučili su pozvati policiju. S obzirom na to da smo se do dalekovoda probijali kroz kupine i trnje, a s druge strane je velika čistina, odnosno polja, čini nam se logičnije da je Anne došla s te donje strane do dalekovoda. Zasad su moguće dvije verzije smrti. Prvo, moguće je da je tamo htjela sjesti i odmoriti se te da je zatim pala i udarila glavom u postolje dalekovoda. Druga je mogućnost, mnogo strašnija, da je netko njezino tijelo tamo donio nakon što ju je udario nečim po glavi.

Posljednji sati života Anne-Cecile tako će i dalje biti obavijeni velom tajne.

Tijelo Anne-Cecile Pinel, nestale 21. srpnja 2014. godine u Hrvatskoj, je pronađeno.



- Izgubio joj se trag dok je bila na festivalu. Tad se mobilizirala cijela obitelj, s rođacima i prijateljima, da saznamo istinu - počeo je tako svoj jučerašnji tekst otac preminule Francuskinje Olivier Pinel. Najavio je novu borbu za istinu, što se zbilja odvijalo u Hrvatskoj i kako je njegova kći stradala.

[video: 1198399 / ]

U VIDEO VIJESTIMA POGLEDAJTE:



- Sin Josipa Radeljaka iznajmljuje penthouse u centru Zagreba

- U golemoj buktinji kraj Samobora izgorjelo je devet vozila