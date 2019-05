'Zbog bake Slavice smo umalo u Milanu završili iza rešetaka'

Željko Pervan je najveći hrvatski velikan. Zamislite da imamo sto Pervana. Kako bi život bio lijep, rekao je Robert Knjaz. Njegove televizijske uspješnice poput 'Svlačionice', 'Mjenjačnice' i 'Koleđicom po svijetu' i danas se gledaju sa pozornošću, a najzanimljivije trenutke iza kamere ispričao nam je u serijalu 24 pitanja.

Prisjetio se i bake Slavice, koja je zahvaljujući gostovanju u Knjazovim emisijama u poznim godinama proputovala pola svijeta.

- Sve uspomene s bakom Slavicom su mi najdraže. Nikad nije bila gladna i žedna, a kad se okreneš ona smaže veliku pizzu u deset sekundi. Ili kad smo išli u Milano na snimanje, ona na aerodromu netom prije kontrole iz torbe izvadi nož od pola metra. Ja joj vičem: 'Baka, kaj to radiš', a ona kaže 'Sine, pa to je za kobasicu'. To je bila baka Slavica - prisjetio se Knjaz. U poslu je 'control freak', a u privatnom životu totalna suprotnost.

Otkrio je da najmlađi sin Luka želi biti redatelj te da ga kod supruge živcira što stalno gleda nogomet. Draže mu je nogometno srebro 2018., nego bronca '98., a najdraži nogometaš mu je Diego Armando Maradona. Intervjuirao ga je te ustanovio da je genijalan, ali pomalo lud tip.

Snimao je na svim kontinetima osim Antarktike, ali i dalje tvrdi da je doma najljepše.

- Zemlja koja me oduševila je Hrvatska jer je u isto vrijeme najpesimističnija i najoptimističnija zemlja na svijetu - rekao je.

