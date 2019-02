A što kad bi si za promjenu svaki dan rekla: 'Volim te!'? Živjela sam misleći da je ljubav nešto što mogu dobiti samo iz vana, od nekoga. Čekala sam da taj netko dođe i konačno me voli kako ja hoću i kako mi treba. Stvarno?

Slušala sam Audio knjigu “Voli se kao da ti život ovisi o tome” KamalaRavikanta i ležala na krevetu. Kada je završila, spustila sam pogled na svoje ruke u naručju. Na lijevom zapešću pisalo je Clarity, a na desnom je bilo srce koje je predstavljalo ljubav. Pomislila sam - o Bože, pa rješenje mi je cijelo vrijeme tu pred nosom.

Godinama tražim izlaz iz ove zdravstvene situacije, a još nikad nisam probala najjednostavniju i najlogičniju stvar koja je tako ugodna i predivna – Ljubav. Ne kao koncept, teoriju ili simulaciju . Pravu stvar. Jako se dobro znam ljutiti na sebe ali se još uvijek teško gledam u oči u ogledalu.

A što ako bi se za promjenu svakodnevno gledala duboko u oči i govorila si: Volim te? Bilo mi je neugodno i od same pomisli, ali to je bilo jedino što još nisam probala.

Nedavno sam na Instagramu vidjela: Jednom davno je jedan mudri liječnik rekao: najbolji lijek za ljude je Ljubav. Netko ga je upitao: "A što ako ne radi?", Liječnik se nasmijao i odgovorio: "Onda povećajte dozu". Mi smo pripremljeni (“primed”) za ljubav. Kada smo bili bebe razumjeli smo samo jezik ljubavi. Tijelo zna da je Ljubav homeostaza i blagostanje, a ja još nikada nisam ciljano, kao lijek, to davala svom tijelu.

Iako sve više idem ka tome, strastveno meditiram svaki dan i to sam zavoljela baš zbog osjećaja mira, ljubavi i zahvalnosti i te osjećaje “treniram” izazvati. Dobro znam koliko stotina “superkemikalija” se ispusti u moje tijelo svaki put kada me doslovno preplave te emocije i pitam se zašto onda to ne radim non-stop? Zašto više vjerujem nekom suplementu, metodi ili dijeti nego urođenoj superinteligenciji svog tijela?

Sve je počelo neki dan kad me nazvala moja prijateljica i bivša trenerica Danijela i rekla:

- Anđo, ja mislim da si ti moraš davati malo više ljubavi, onako namjenski jer imam osjećaj da tvom tijelu to treba.

Danijela uvijek razmišlja o mom tijelu i općenito o mojoj dobrobiti. Rekla mi je da moram kupiti knjigu “Love yourself like your life depends on it” od Kamal Ravikanta jer je savršena. Kako je divno imati takve prijatelje! Kada je to rekla preplavilo me oduševljenje kao da mi je cijelo tijelo govorilo: istina.

Kupila sam knjigu i imam osjećaj da mi je promijenila život u još neslućenim razmjerima (a godina je tek počela). Živjela sam misleći da je ljubav nešto što mogu dobiti samo iz vana, od nekoga. Čekala sam da taj netko dođe i konačno me voli kako ja hoću i kako mi treba. Stvarno? A sve vrijeme se maćehinski odnosim prema sebi.

Kako bi onda netko drugi znao kako mene treba voljeti?

Uglavnom, prije nekoliko dana sam prestala pronalaziti izgovore i teoretizirati, i strastveno sam se bacila u ovu “terapiju”. Bila sam se voljna i predozirati. Oduševila me Kamal Ravikantova tehnika “mentalni loop”: volim te, volim te, volim te, volim te... zato što je bila tko jednostavna.

Kada sam je počela izgovarati, osjetila sam val ugode u cijelom tijelu. Baš kao što je i rekao, kao da sam svom umu dala novu igračku: sada se bavi beskonačnim izgovaranjem naše nove mantre: Volim se, volim se, I love myself, volim se - na repeat, i više nema vremena misliti na gluposti.

Osim što sam, otkad imam imam novi mentalni loop, vrlo dobro raspoložena, nekako sam i spokojna. Moj sustav kao da je priključen na infuziju eliksira života i kao junkie, sve drugo mu je manje bitno, halapljivo grabi svaku dozu koju mu dam. Tip u autu iza nervozno trubi jer presporo ulazim u taksi – prije bih mahala sa štapom po zraku i derala se, ali sad kada se volim, ocjenjujem ga za nebitnog i samo se nasmiješim i pomislim: volim se, volim se, volim se.

Prestala sam reagirati na to što izlazi iz nečijih usta, i zato što se volim, i zato što se non–stop podsjećam na to, biram svoj mir jer znam da je to najbolje za mene.



Einstein je rekao: “Slabići se osvećuju. Jaki ljudi praštaju. Inteligentni ljudi ignoriraju."

U nama postoji zlatni rudnik iz kojeg možemo izvaditi sve što nam je potrebno da život živimo veličanstveno, radosno i u obilju. Mnogi još duboko spavaju zato što još ne znaju za ovaj zlatni rudnik beskrajne inteligencije i neograničene ljubavi unutar samih sebe.

Murphy, Joseph. The Power of Your Subconscious Mind (p. 5). Martino Fine Books