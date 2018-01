Klasičnim sendvičima je došao kraj, probajte trganu svinjetinu Pulled pork sam prvi puta radila za nedavni mi rođendan kad sam u zadnji čas odlučila okupiti dvadesetak ljudi za malu proslavu.

Autor Tea Hržica / spicepicableme.com Četvrtak, 11.01.2018. u 15:50

Dobra većina se odazvala pa sam odlučila pripremiti nešto zasitno, a opet ne preteško, party finger food da nema prtljanja s beštekom i tako došla do pulled pork-a (ja to po naški zovem nacubana svinja). Drago mi je izvijestiti da je sve nestalo i da se tražilo repete. Stoga ako sutra planiraš neki ludi tulum, a ne bi klasičnog odojka (iako ništa njemu ne fali) razmisli o opciji nacubane svinje, jer je uz to što jedan od najboljih sendviča koje sam jela i miljenik publike. A hrana nije ništa bez ljudi koji u njoj uživaju.

Ovaj recept je najbolje raditi kroz dva dana (ukoliko se nađe vremena naravno) kroz više faza.

Faza 1. Mješavina začina za mesotrlj (meat rub):

1 kg svinjske plećke

2 žličice soli

1 žličica papra

3 žličice slatke paprike

1 žličica dimljene paprike

1 žličica češnjaka u prahu

1 žličice drobljenog čilija

1 žličica kumina

1 žličica korijandera

1/2 žličice cimeta

2 žlice smeđeg šećera

Zarezati meso i natrljati s mješavinom začina. Zamotati čvrsto u prozirnu foliju i staviti u frižider u dubokom tanjuru na min. 4 h, najbolje preko noći. Meso će pustiti sok.

Faza 2. Marinada:

¾ šalice jabučnog octa

3 žlice smeđeg šećera

2 žlice cvjetnog meda

3 žlice Worchester umaka

5 žlica umaka od rajčice

1 veći luk

5 češnja češnjaka

1 povrtna kocka

1 1/2 šalica vode

3 žlice ulja

Pomiješati sve sastojke za marinadu. Meso staviti u dublji pleh i preliti s marinadom. Pokriti s folijom i peći 4 h na 150 Celzijevih stupnjeva. Kad je pečeno trebalo bi biti mekano kao putar. Lagano vilicom natrgajte na komadiće. U međuvremenu pola umaka reducirajte na laganoj vatri 10 minuta te onda pomiješajte s mesom.

Sendvič nije sendvič bez dobrog peciva stoga prilažem i recept za mliječno pecivo koje savršeno ide uz ovakav tip mesa.

Faza 3. Mliječno pecivo:

1 paketić suhog kvasca

1 dcl tople vode

Žličica šećera

šalica mlijeka

5 žlica smeđeg šećera

2 žličice meda

1 jaje

2 žlice maslaca

1 žličica soli

3 šalice oštrog brašna

Mlijeko prokuhajte. Od vode, žličice šećera i kvasca napravite smjesu pa ostavite 5 minuta sa strane da se aktivira. Pomiješajte prokuhano ohlađeno mlijeko sa šećerom, medom, jajetom, maslacem i kvas smjesom. Dodajte brašno i sol te umijesite mekano, elastično tijesto (bit će ko malo premokro, neka). Prekrijte krpom i ostavite na toplom sat vremena. Oblikujte loptice (6-8 komada) i stavite na pleh za pečenje. Premažite s malo otopljenog maslaca i pecite na 180 Celzijevih 20 minuta dok ne zazlate. Ja peciva radim u zadnjih sat vremena dok se svinja peče tako da kad izvadim meso van samo tutnem peciva da se ispeku. I onda serviram sve toplo i sočno, iako i kao hladna zbrčka nije nimalo loše.

Servirajte kao sendvič s malo coleslaw-a (salata od ribanog zelja, celera i mrkve s majonezom) i par listova svježe zelene salate.

U slast!

T. :)

O autorici:

Pozdrav. Ja sam Tea, food blogerica, nešto između sportaša i hedonista. Život sam posvetila sinkroniziranom plivanju, a završila u kuhinji. Ne razumijem se u politiku, ali razumijem u začine. Najviše volim pojest, popit i popričat. Novac koji ne zajedem potrošim na putovanja te se smatram utjelovljenjem Indiane Jonesa minus šešir. S glavom u vodi i nogama u oblacima. Moje avanture možeš pratiti tu, tu, pa čak i tu.