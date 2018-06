Mijenjajte sebe jer nemate pravo to očekivati od drugih Tek kada sam otkrila tko sam prava ja, uspjela sam se odvojiti od problema i pronaći izlazak iz njih. Tek kada sam promatrala program, više nisam bila dio njega.

Ako više od svega želiš pomoći svijetu, pomogni sebi da rasteš i razvijaš se i tako ćeš učiniti daleko više nego što bi mogao uključen u neki problem. Što si više sposoban voljeti (i praštati), to više pomažeš svijetu.

Parlamenti ne mogu popraviti svijet, ali dovoljno ljudi punih ljubavi - može. Lester Levenson

Tek kada sam otkrila tko sam prava ja, uspjela sam se odvojiti od problema i pronaći izlazak iz njih. Tek kada sam promatrala program, više nisam bila dio njega. Sve u mom životu se promijenilo kada sam promijenila sebe. Sve. Prvi korak je preuzimanje odgovornosti. Drugi korak je bila strastvena želja da nešto promijenim. Sjetila sam se rečenice da ne možemo (i nemamo pravo) mijenjati išta osim sebe, i ta spoznaja mi se učinila vrlo utješnom. Više nisam bila nemoćna (brodica od papira u oceanu života), postala sam moćni kontrolor i nadzornica svega što ću pustiti da me se tiče ili ne. Osvijestila sam da sam kreator svog života! Meni to zvuči predivno, ali mnogima je zastrašujuće.

Mnogima je lakše kriviti nekoga ili nešto i samo nizati beskrajne izgovore i opravdanja za svoje neuspjehe.

Prava istina je ovo:

Jedina osoba koja će te promijeniti si ti! Željeti se promijeniti nije dovoljno. Ti to moraš napraviti! Tvoj jedini pravi prijatelj si ti. Tvoj jedini pravi neprijatelj si ti. Ti si svoj neprijatelj u toliko u koliko si sam sebi najveća prepreka u životu.

Jedino što te sprečava u postizanju nekog cilja je izjava: “Ja ne mogu”. Ti misliš da ne možeš, samo zato ni ne možeš. Oni koji ne mogu, ne žele to zaista.. - Lester Levenson

Kažu da je nesreća prva učiteljica. Ako sam u sparingu s partnerom, oboje imamo rukavice za fight. Tek nakon što sam se počela pitati: 'Kako sam ja doprinijela ovoj svađi?, i 'Što ja mogu učiniti kako bi se ona riješila?, –i nakon što sam “skinula rukavice” i izašla iz “fighta”, počeo se nazirati kraj.

Tek nakon što sam se počela mijenjati i popravljati sebe, mogli su se promijeniti i popraviti i odnosi sa svim drugim ljudima u mom životu.

Jučer sam bila u Ljubljani. Provela sam dan sa sinom i njegovim ocem koji se isprva dosta žalio na moj odgoj koji je “uzrok sadašnje situacije”. Slušala sam to bez reakcije i čula se kako izgovaram ispriku što sam se razboljela i zanemarila njegov školski uspjeh. Bez trunke cinizma, podsjetila sam ga da ne možemo ispraviti prošlost, ali da sam voljna pronaći najbolje rješenje za naše buduće izazove. Moja nekonfliktnost ga je “neutralizirala”i dalje smo nastavili u atmosferi suradnje.

To što se nečija usta pomiču i proizvode zvukove ne mora značiti da bismo se trebali osjećati loše zbog toga. Opozicija je vrlo dobra stvar! Ona jača i učvršćuje rast! - Lester Levenson

A što je rast? Rast je kada ego preraste svoj očaj. Rast je prerastanje svog uobičajenog ja – koji nije ništa drugo doli ego.

Ego je osjećaj “Ja sam individua odvojena od svega”. I “samo ja znam kako je najbolje!”. Baš to je izvor našeg kolektivnog očaja i usamljenosti.

Postalo mi je kristalno jasno: ako oba roditelja nisu dobro, ni dijete nije dobro. Ja mogu biti dobro samo ako je moj sin dobro. On može biti dobro samo ako smo i ja i tata dobro, dakle, ja ne mogu biti dobro ako moj bivši muž nije dobro. Kužite?

Neku sam večer pričala s prijateljicom koja je u jeku bitke za skrbništvo. Pokušala sam joj ukazati na to da će sve to jednom proći, a on će zauvijek ostati otac njenog djeteta.

Ona je izgovarala mnogo rečenica poput:

- Ali on je...

- On nije normalan...

- S njim se ne da normalno razgovarati…

Nije li tragikomično što svi mislimo da je baš nama najgore? Gledala sam je i živo se sjećala povrijeđene sebe (tip mi je smrtno ranio ego) i zamišljala kako sam sigurno i ja tako zvučala ili puno gore...

Nervira me izjava: Majka misli da on nije dobar otac. Ona nije dobra majka... Stvarno? Prisilno su te udali za njega i on joj je silom napravio dijete? Držali su vam pištolj na glavi? Možda niste bili prisebni? Ne kužim.

Dijete voli oba roditelja. Vas dvoje ste se jednom odabrali, u strasti niste stavili zaštitu i sada se, u korist vašeg zajedničkog djeteta, dostojanstveno nosite s tim. Ne očekujte od druge osobe, vi se mijenjajte! Budite primjer i stalno se pitaj: Što ja mogu učiniti? Što ja mogu promijeniti?

Mi smo jučer čak otišli na sladoled i pivo. Mom frendu Mikiju koji me vozio, sviđalo se kako nakon razvoda bračne zajednice sinu još uvijek dajemo osjećaj obitelji jer tata i mama sjede za istim stolom i razgovaraju.

Problem se nalazi u tvojoj svijesti. Promijeni svijest, promijeni svoj um, i sve će se promijeniti. - Lester Levenson

I još samo nešto za kraj:

Mir počinje sa ja.

Ho’oponopono

