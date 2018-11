Nije da prijetimo, ali ovih 10 filmova svi morate pogledati! Osvrtnik vam donosi pregled 10 filmova koji zaista zaslužuju vaše vrijeme. Ovdje nema Star Warsa, stripovskih i ostalih franšiza, nego priče koje su u srži dobre drame, a usput koketiraju i s drugim žanrovima.

Autor

Preostalih pet preporuka donosim vam u tekstu...

Oldboy

Ako dođete u situaciju da možete birati, apsolutno odaberite korejsku verziju. Naime, postoji i američki remake s Joshom Brolinom u glavnoj ulozi, ali držite se originala. Upozorenje, ovo je dosta pomaknut, da ne kažem poremećen film, ali pripovijeda jednu zaista intrigantnu priču. Gluma je na vrhunskoj razini, koreografija borbe i kinematografija također (postoji jedna fantastična scena borbe koja je je snimana u jednom take-u), a kraj neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Poslastica za ljubitelje psiholoških trilera.

Hunt for the Wilderpeople

Novi Zeland. Velika šuma. Starac i dječak u bijegu pred policijom. Vjerovali ili ne, ovo jedna topla obiteljska komedija. Taika Waititi, koji je nakon ovog filma dobio na odgovornost Thor: Ragnarok je ovdje ispričao jednu prekrasnu priču o spajanju naizgled nespojivog, uz vrlo svjež smisao za humor. Jako bih volio kad bi Hrvati bili kadri napisati ovako dobru komediju. Ili voditi vlastitu zemlju. Ali skrenuo sam s teme. U svakom slučaju - preporuka!

Moneyball

Ovaj film se bavi baseballom. Ja baseball ne volim i vjerujem da time spadam u većinu. Nakon ovog filma ga i dalje ne volim. Ali film sam pogledao četiri puta. Jonah Hill je kroz Moneyball razbio stereotip o sebi da je sposoban snimati samo komedije, a Brad Pitt je standardno karizmatičan. Prava zvijezda ovdje je scenarij Aarona Sorkina koji na vrlo inteligentan, ali i vrlo pristupačan način priča o priču o tome kako su statistički modeli ušli u sport i pomogli efikasnijem upravljanju sportskih klubova. Na prvu zvuči dosadno, ali zaista nije.

Prestige

Meni najdraži film Christophera Nolana. 2 mađioničara koji se nadmeću za - pa, prestiž. Svatko od njih ima vlastitu motivaciju, kraj sadrži danas već klasični nolanovski twist, ali prava snaga ovdje leži u odlično napisanim glavnim likovima i još boljim glumačkim izvedbama Hugha Jackmana i Christiana Balea. Jesam li već spomenuo da je jedan od likova ovdje i Nikola Tesla kojeg portretira David Bowie?

No Country for Old Men

S braćom Cohen rijetko kad možete pogriješiti, a s No Country for Old Men nećete pogriješiti nimalo. Mnogo se toga ovdje dobro napravilo, što je na kraju i bilo prepoznato nagradama, ali ono što je ovaj film dovelo na ovu listu je glavni negativac, Anton Chigurh, kojeg je vrhunski portretirao Javier Bardem. Pogledajte ovu krimi dramu i uvjerite se zašto je ovo po mnogima jedan od najboljih negativaca ikad viđenih za filmskom platnu.

'Osvrtnika' svakako zapratite i na YouTubeu, Facebooku i Instagramu.