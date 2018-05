Sedam vrhunskih serija za dugo i toplo televizijsko ljeto Uskoro počinje ljeto - vrijeme je za Goodtalking pregled serija koje vrijedi pogledati u vrijeme ljetnih vrućina, za vrijeme godišnjih odmora, između utakmica nogometnog prvenstva u Rusiji ili poslije dolaska s plaže.

Autor Tihomir Polančec / Goodtalking Srijeda, 23.05.2018. u 13:23

Pred vama je najava sedam serija - pet je premijernih, dvije su nove sezone poznatih, gledanih serija. Krenimo redom:

CONDOR

TKO: Todd Katzberg, Jason Smilovic

KADA: 06.06

KOLIKO: 10 epizoda

Godine 1975 snimljen je špijunski triler "Tri kondorova dana" redatelja Sidneya Pollacka s Robertom Redfordom i Faye Dunaway u glavnim ulogama temeljen na književnom predlošku "Six Day of The Condor" Jamesa Gradya. Za nešto više od mjesec dana kreće serija koja se temom naslanja na film odnosno knjigu. U priči o ubojstvu analitičara CIA-e za koje se otkriva da je dio veće zavjere glavne uloge tumače Mira Sorvino, Max Irons, William Hurt, Bob Balaban, Brendan Fraser i Leem Lubany.

YELLOWSTONE

TKO: Taylor Sheridan

KADA: 20.06

KOLIKO: 10 epizoda



U modernoj vestern/drami s daškom trilera nastupaju Kevin Costner, Cole Hauser, Wes Bentley, Luke Grimes... Uz dužno poštovanje prema vrlo dobroj glumačkoj ekipi glavni razlog visokih očekivanja od "Yellowstonea" je autor serije Taylor Sheridan. Sheridan je odgovoran za scenarije filmova "Sicario", "Hell or High Water" te vrlo dobri izlet u redateljske vode zvan "Wind River".

Sudeći po traileru, "Yellowstone" je sličan filmu "Hell or High Water" i čini se da nas očekuje još jedan Sheridanov pogodak.



LUKE CAGE

TKO: Cheo Hodari Coker

KADA: 22.06

KOLIKO: 13 epizoda

Iako nije na razini "Jessice Jones" i "Daredevila" (ali je znatno zanimljivija od "Iron Fista") televizijska serija "Luke Cage" dobar je i gledanja vrijedan superjunački proizvod. Nova sezona donosi novog negativca - kao i Cage, Bushmaster je otporan na metke. Akcije i dalje ima dovoljno, ostaje tek pitanje hoće li autor uspjeti održati zanimljivost tijekom svih 13 epizoda.

SHARP OBJECTS

TKO: Marti Noxon

KADA: 07.07

KOLIKO: sedam epizoda

Nakon što su "Male laži" osvojile nagrade i publiku, HBO očekuje uspjeh i sa serijom "Sharp Objects". Očekivanja nisu bez pokrića, ekipa je impresivna. Serija je temeljena na književnom predlošku Gillian Flynn ("Nestala"), redatelj serije je Jean-Marc Valee ("Dobri dileri Dallasa", sedam epizoda "Malih laži"), a glavnu ulogu tumači Amy Adams koja posljednjih godina niže odlične filmske uloge ("Dolazak", "Američki varalice", "Noćne životinje"). Radnja serije prati Camille Preaker, novinarku koja se vraća u rodni grad kako bi istražila ubojstvo. Osim potrage za ubojicom, Camille se mora boriti s demonima vlastite prošlosti.

CASTLE ROCK

TKO: Sam Shaw, Dustin Thomason

KADA: 25.07

KOLIKO: 10 epizoda

Nakon "Sluškinjine priče" Hulu ima novi, potencijalno veliki serijski hit. Producenti serije su JJ Abrams i Stephen King - radnja je smještena u izmišljeni grad Castle Rock (mjesto radnje poznato ljubiteljima Stephena Kinga) gdje pratimo nove Kingove priče. Glumačku ekipu predvode Bill Skarsgard, Sissy Spacek, Jane Levy i Scott Glenn. Prvu epizodu režirao je Michael Uppendhal poznat po radu na serijama "Momci iz Madisona" i "American Horror Story".

TOM CLANCY'S JACK RYAN

TKO: Carlton Cuse, Graham Roland

KADA: 31.08

KOLIKO: 8 epizoda, potvrđena je i druga sezona

John Krasinski oduševio je većinu ljubitelja filma ovogodišnjim hitom "Mjesto tišine". Novi izazov za Krasinskog stiže krajem osmog mjeseca kada će u televizijskoj seriji glumiti analitičara CIA-e Jack Ryana (prije Krasinskog filmskog su Ryana tumačili Alec Baldwin, Harrison Ford i Ben Affleck). Jedan od autora serije Carlton Cuse radio je i na "Izgubljenima" i "Motelu Bates", uz Krasinskog uloge u seriji dobili su i Wendell Pierce i Abbie Cornish. Čini se da je Amazon siguran u Krasinskog i autore serije obzirom da je najavljena i druga sezona - kako god bilo Jack Ryan je (uz spomenutog "Condora") dobrodošao obzirom na nedostatak dobrih špijunskih priča.

PROPOVJEDNIK (Preacher) - sezona treća

TKO: Sam Catlin, Seth Rogen, Evan Goldberg

KADA: 24.07

KOLIKO: 13 epizoda

Prepričati ljubitelju televizijskih serija koji nije pogledao niti jednu epizodu "Propovjednika" nije jednostavno. Serija u kojoj se, između ostalog, traga za Bogom, a neki od likova su Adolf Hitler (stanovnik Pakla), revolveraš ubojica - također iz Pakla i vječito pijani irski vampir je krvava, subverzivna, otkačena, suluda ponekad i morbidna, ali prokleto zabavna i na poseban, uvrnut način zanimljiva. Nova sezona trebala bi donijeti odgovore na pitanja koja su ostala u zraku završetkom druge sezone (sudbina Tulip O'Hare naprimjer). Najavljeni su i novi protagonisti - o kome je riječ saznat ćemo krajem sedmog mjeseca.

GOODTALKING recenziju za prvu i drugu sezonu Propovjednika možete pročitati OVDJE i OVDJE

Izvorni tekst pročitajte ovdje.

O autoru:

Moje ime je Tihomir Polančec. Rođen u Zagrebu, radio sve i svašta, ali film je uvijek ostao moja najvažnija sporedna stvar na svijetu. Jednoga dana odlučio sam dugogodišnje filmofilsko i videotekarsko iskustvo prenijeti na blog i tako je nastao Goodtalking. Iz bloga (trenutno se na blogu nalazi više od 500 recenzija i najava) nastale su Facebook stranica i Facebook grupa koje prati tisuće filmofila i serijofila svih generacija.