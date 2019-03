Trkači, evo kako najbezbolnije organizirati plan treninga... Jedan od komentara koji često dobijem je taj da kako stignem svaki dan trčati te kako stignem sve to vremenski organizirati.E pa kratak odgovori bi bio da se — Sve može, ako se hoće i ima potpora najbližih!

Autor

Ako se kvalitetno želi pripremiti za utrku ili općenito da se brže/više/jače trči, onda se moram početi kvalitetno od početka i naravno sve dobro planirati. Prije svega najbitnije je da isplaniramo svoje slobodno vrijeme, tj. ono što će nam od njega ostati (ako ga uopće imamo).

Prvi mit koji moram ubiti u startu je trčanje svaki dan. Pisao sam o tome i probao trčati u kontinuitetu mjesec dana i nije išlo. Jednostavno mi je to fizički bilo previše. Ne kažem da nekome takvo nešto ne bi odgovaralo, ali vjerujem da svima više odgovara planirani i ciljani trening uz dovoljno odmora. Bitno je uvijek imati dovoljno odmora!

Tako sam i ja krenuo s pripremama za utrku “100 milja Istre”. Svjestan sam da se za utrku treba dobro pripremiti, da pripreme neće biti lagane te da će za trčanje trebati izdvojiti puno više vremena ne do sada . Dok sam dogovarao treninge s Milošom Spartakom, znao sam da nisam spreman za to da tjedno trčim više od četiri puta. Prvi razlog tome je što mi se to pokazalo kao idealan broj treninga tijekom jednog tjedna, a drugi razlog je taj što ne želim biti rob trčanju.

Volim trčanje, ali volim i ostale stvari u životu. Život se ne sastoji samo od trčanja

Reorganizacija slobodnog vremena me čekala tek kada sam dobio plan treninga za prvi mjesec koji je izgledalo ovako:

TRČANJE — utorak, četvrtak, subota, nedjelja

VJEŽBE SNAGE — srijeda i petak

ODMOR — ponedjeljak

Kada dobiješ raspored i sve crno na bijelo (doslovno) odjednom se nađeš malo zamišljen. Ono što nisam još spomenuo, a vrlo je bitno je dužina treninga. Kako se 70 kilometara neće sami otrčati, treba tijelo pripremiti na te dužine. Većina treninga preko tjedna je dužine oko 12–15 kilometara, a za to treba izdvojiti do sat i pol vremena. Vikendom i duplo više od toga. Sve to treba uvrstiti u slobodno vrijeme koje ti preostaje nakon što završiš s poslom.

Kako u ovome zimskom razdoblju noć vrlo rano pada, pomirio sam se s time da mi preko tjedna ne gine trčanje po noći. Rano ili bolje reći pre rano trčanje u jutarnjim satima ne dolazi u obzir, pa sam tu opciju odmah prekrižio. Idealno vrijeme za trčanje preko tjedna mi je oko 17:30 sati pa do 19:00. Još mi preostaje taman vremena da obavim nešto u gradu ili špeceraj.

Preko vikenda je raspored drugačiji. Ako nigdje ne moram ići, onda si planiram da trčanje odradim odmah poslije ručka. Recimo da počnem oko 14:00 ili 15:00 sati pa onda koliko imam za odraditi po planu treninga. Treninzi vikendom se (za sada) kreću oko 20 kilometara ili oko dva sata pa na dalje. Od kada sam počeo s pravim treninzima i pripremama, mogu preko vikenda odraditi dva polumaratona bez previše posljedica. Prije je to izgledalo tako da sam cijeli tjedan hodao kao da sam tek sišao s konja.

Planiranje je uvijek dobro, ali prije ili kasnije se dogodi da imaš neodgodive obveze zbog kojih trening jednostavno vremenski nije moguće odraditi taj dan. Ako znam da negdje idem na dan kada moram trčati, rotiram trening snage i trčanja. Mogu reći da je to nekada nije pametna odluka jer ako trčim dan za danom treninge brzine, vidim kako mi je puno teže trčati takve treninge nego kada imam dan odmora između njih.

Smatram da je bolje i tako na teži način odraditi treninge nego ih preskočiti. Duži treninzi i pripreme se mogu bez problem ukomponirati u naše slobodno vrijeme ako se pravilno planiraju, ali sve to naravno ovisi i o dogovoru s našim partnerom.

Ako nemamo podršku najbližih, onda cijelo planiranje pada u vodu.

Izvorni tekst pročitajte ovdje.

O autoru:

Ja sam Matt i veliki sam zaljubljenik u trčanje. Osim trčanja volim popiti craft pivo u dobrom društvu. Dosta slobodnog vremena provodim pišući nove tekstove za svoj blog. No najbitnije od svega je da uživam u društvu svoje kćeri za koju se nadam da će jednog dana trčati sa mnom. Pratiti me možete i na Facebooku.