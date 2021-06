Brzina ubija, dokazano i provjereno. Kamere su tu da spriječe jurnjavu. Ne uvijek, ali često su uspješne u tome. Da bi se razjasnili mitovi oko kamera za nadzor brzine, britanska dobrotvorna organizacija za sigurnost na cestama objavila je informacije o kamerama kako bi Britancima razriješila nedoumice i mitove o njima.

Brzina je broj jedan faktor rizika u većini ozljeda u cestovnom prometu, ne utječe samo na povećani rizik od pada, nego i težinu ozljeda koje proizlaze iz nesreće, izvješća iz (Liverpoola Echo) prošle godine, dobrotvorna služba sigurnosti na cestama 'Break' je objavila popis važnih informacija vezanih za kamere za brzinu kako bi izglačala sve zablude i educirala motoriste.

1. Ne rade sve kamere za brzinu, neke su isključene

Istina

'Brake' u potpunosti podržava upotrebu kamera za brzinu te bi voljeli da se upotrebljavaju sve kamere koje su ugašene. Dokazano je da kamere usporavaju vozače koji prebrzo voze, te mogu uhvatiti daleko veći broj vozača koji voze brže od same prometne policije s mobilnim kamerama.

2. Morate biti brži od 10% iznad granice plus 3km/h, da vas uhvate

Lažno

U zakonu se navodi da vozač može dobiti kaznu za brzu vožnju čim prijeđu ograničenje brzine na cesti, čak i ako je to samo 1 km/h brže. Međutim, smjernice koje je dostavio NPCC (Vijeće nacionalne policije, formalno ACPO, Udruženje glavnih policijskih službenika) upućuju na to da službenici ne traže kazneni progon vozača dok ne prijeđu ograničenje brzine za 10%, plus 3 km/h.

3. Ako vozite jako brzo, nećete aktivirati kamere

Lažno

Ovo je potpuno pogrešno. Jedini način da se izbjegne aktiviranje kamere je držati se unutar ograničenja brzine.

4. Kamere za brzinu moraju biti obojane u žuto da bi bile legalne

Lažno

Britanska Vlada želi da sve kamere Engleskoj budu obojano u žuto. Ali ako su vozači uhvaćeni na sivoj kameri prije nego što se sve kamere oboje u žuto - kazneno djelo je još uvijek vrijedi.

5. Prosječne kamere za brzinu ne rade i zato ih neki ljudi ignoriraju

Lažno

Glasnogovornik "Brake" organizacije rekao je - Prosječne kamere učinkovit su način za sprečavanje opasnog ponašanja vozača. One su posebno korisne u duljem dijelu ceste, sprječavajući vozače koji krše zakon da ponovno ubrzaju nakon prolaska kamere.

6. Morate biti obaviješteni u određenom vremenu da ste snimljeni kako prebrzo vozite da bi to bilo valjano

Istina

Glasnogovornik je rekao da ako je prebrza vožnja snimljena na kameri, obavijest se mora poslati u roku od 14 dana. Obavijest se odnosi na pojedinca na koji je vozilo registrirano.

7. Možete zatražiti tečaj osvještavanja o brzini

Lažno

Oni koji ispunjavaju uvjete za tečaj bit će obaviješteni od strane policije. Ako ti nisu ponudili, onda se ne kvalificiraš.

8. Možete sudjelovati u tečaju osještavanja o brzini više puta

Istina.

Vozači koji su uhvaćeni drugi put da voze prebrzo, mogu ponovo pohađati tečaj, ovisno o težini kaznenog djela. Ali ne mogu pohađati tečaj unutar tri godine od prvog tečaja o brzini.

9. Ako imate tečaj za podizanje osviještenosti, ne morate je prijaviti na svom osiguranju

Lažno

Break kaže - Vozači koji ne otkriju da su pohađali tečaj za podizanje razine osviještenosti o brzini, koji potom kasnije daju zahtjev svojem osiguravajućem osiguravajućem društvu, mogu utvrditi da je njihova politika nevaljana. Informacije o tome je li vozač poduzeo mjere podizanja razine osviještenosti o brzini drži lokalna policijska snaga.

10. Kamere te mogu snimiti čak na biciklu ili konju

Lažno

Iako nije vjerojatno da bi biciklist ili drugi cestovni prijevoz koji nije motoran mogao dosegnuti potrebne brzine kako bi bio iznad granice, zakon drži da zakonodavstvo oko ograničenja brzine obuhvaća samo motorna vozila ili vozila na mehanički pogon.