Britanci objavili što su sve vadili iz rektuma. Ali wait malo. Imaju se i Hrvati čime pohvaliti...

Engleska bolnica objavila je nevjerojatne podatke da su građanima iz rektuma vadili razne stvari. Medicinsko osoblje bolnica u Lewishamu i Greenwichu, na jugu Londona, moralo je iz rektuma pacijenata uklanjati Lego kockice u balonima, boce piva i šampona, četkicu za zube te kvaku, piše dpa. Bolnice Birminghama zabilježile su višestruke posjete radi uklanjanja predmeta poput telefona i vješalice za odjeću.

U Berkshireu su bolnice uklonile Nerf metak, kuhano jaje, limenku Coca-Cole, krumpir, bočicu dezodoransa i dršku četke za zahod. Među jestivim predmetima našli su se krastavci, tikvice, grožđe i jabuka, prenosi dpa.

Pronađeni su i daljinski upravljači za televizore, dječje igračke, miješalica za koktele, bankovna kartica, metalni vijci, pincete, žileti, igla za pletenje, noževi, spajalice i odvijač, kao i grana, svijeća i Kinder jaje.

Hrvati se također mogu pohvaliti s neugodnim situacijama. Tri malena puža 'sudjelovala' su u sado-mazo igricama jednog ljubavnog para u Zagrebu prije tri godine. Naime, strasti pod plahtama su dodatno odlučili 'začiniti' pa je djevojka u anus svog partnera gurala jednog po jednog živog puža s kućicama, a onda su - zapeli.

Sve dokazuje i nalaz iz hitnog prijema KBC-a Sestre Milosrdnice koji kruži društvenim mrežama, gdje su se uputili nakon što ih nisu uspjeli izvaditi. Dežurni liječnik zasukao je rukave i pokušao ih 'evakuirati', no spašavanje puževa iz anusa mu nije uspjevalo. Pokušali su i druge tehnike, poput pražnjenja crijeva. No, nije ovo bio jedini bizarni detalj njihove seks igre. Kako se navodi u nalazu, muškarac se žalio i na pečenje uretre, jer mu je partnerica gurala kapaljku u uretru. Zbog svega je zatražen i pregled urologa.

2021. - nevjerojatan, bizaran slučaj oslobađanja penisa i testisa stisnutih prstenom na hitnom prijemu pulske bolnice završio je sretno. Naime, nakon višesatne borbe s prstenom muškarčevu su muškost napokon oslobodili “okova”. U ovom nezabilježenom slučaju čak su intervenirali pulski vatrogasci, koji su na kraju oslobodili muškarcu spolovilo i testise od priručne seksualne “naprave”, a poznati urolog, doktor Predrag Mamontov, na kraju je spasio cijelu stvar.

Zaprešićki vatrogasci objavili su 2021. da im je policija u noći na nedjelju dojavila o potrebi uklanjanja policijskih lisica s ruku žene. Dojavu su od policije dobili u 2:45 sati. U 3:11 je žena već bila 'slobodna'.

Jedan od najpoznatijih bizarnih slučajeva u Hrvatskoj kad su igrice krenule krivo je onaj iz 2017. godine kod Đurđevca. Tada je uplašena žena nazvala Hitnu i rekla im je da dođu brzo jer sumnja da joj suprug ima srčani udar. No kad su iz Hitne došli, on im je samo rekao:

Ispostavilo se da je cijeli dan imao vibrator u stražnjici.

- Vibrira već dugo - rekao je timu Hitne koji je, blago rečeno, ostao u šoku. Na kraju su mu vibrator izvadili kiruškim putem.

Nisu samo vibratori završavali Hrvatima tamo gdje ne treba. Poznat je i slučaj iz 2011. godine kad si je muškarac u anus ugurao protuavionski metak! Morao je dobiti anesteziju kako bi mu kliještima izvadili metak.

Tada nam je doktor s više od 40 godina staža rekao kako takvih slučajeva u Hrvatskoj bude oko pet na godinu i za većinu se niti ne sazna. U jednom od onih za koje se saznalo je i genijalac koji je uspio ugurati tikvicu u anus, drugi je tamo stavio - lonac.

U studenom 2011. godine, na Hitnom prijemu KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu završio je muškarac (50) kojemu je u anusu zaglavio protuavionski metak kalibra 20 milimetara i dug 11 centimetara.

Pacijentu su dali anesteziju kako bi ga relaksirali, a potom nježno kliještima izvadili predmet. Tijekom zahvata, koji nije bio traumatičan za pacijenta, ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti od eksplozije, tvrdili su tad liječnici. Odmah nakon zahvata, čim je anestezija prestala djelovati, pacijenta su otpustili kući. Izvađeni metak uzeli su pirotehničari te ga, kao i svako drugo eksplozivno sredstvo koje zaplijene, uništili u kontroliranim uvjetima. Nakon što su muškarca otpustili iz bolnice, na vrata mu je pokucala policija. Morali su mu pretražiti stan kako bi se uvjerili da u njemu ne skriva još eksplozivnih sredstava.

Doktor Marijan Koršić, kirurg s više od 40 godina staža na KBC-u Rebro i KB-u Merkur, svojedobno nam je rekao kako takvih slučajeva bude u prosjeku oko pet na godinu. Obično je riječ o dobrostojećim i obrazovanim ljudima, koji nerijetko imaju obitelj.