Brodolomac koji je osam godina prkosio smrti na malom otoku: Pedro je preživio nemoguće...

U eri velikih otkrića, kada su se španjolski brodovi otiskivali prema Novom svijetu u potrazi za slavom i bogatstvom, more je jednako često donosilo propast kao i trijumf. Bezbrojne su priče o potonulim brodovima i izgubljenim dušama koje je progutao ocean. No, jedna se izdvaja kao testament ljudskoj izdržljivosti, volji za životom i nevjerojatnoj sposobnosti prilagodbe.

To je priča o Pedru Serranu, španjolskom pomorcu iz 16. stoljeća čije ime nije ostalo upisano u anale osvajača, već u legende o preživljavanju. Prema izvještaju Inke Garcilasa de la Vege, objavljenom 1609. godine u njegovim Kraljevskim komentarima Inka, Serrano je godinama preživljavao na malenom, pustom komadu zemlje u Karipskom moru. Garcilaso je priču zapisao na temelju ranijeg svjedočanstva čovjeka koji je tvrdio da je Serrana osobno poznavao, pa se danas ne može sa sigurnošću utvrditi koliko je svaki detalj priče povijesna činjenica, a koliko je tijekom desetljeća prerastao u legendu.

Ipak, osnovna priča o španjolskom brodolomcu koji je preživio godinama na gotovo potpuno pustom otočiću jedna je od najpoznatijih priča o preživljavanju iz ranog novog vijeka.

Brodolom i dolazak na pusti otok

Prema dostupnim zapisima, sve je počelo oko 1526. godine. Pedro Serrano plovio je opasnim vodama Karipskog mora, na putu između Cartagene i Havane. Putovanje se pretvorilo u katastrofu kada je brod na kojem je bio doživio brodolom.

Serrano je uspio preživjeti i doplivati do onoga što mu se u prvi mah učinilo spasom: malenog komada kopna. Međutim, kada je iscrpljen stupio na tlo, shvatio je svu surovost svoje situacije. Nije se nalazio na plodnom otoku, već na pješčanom otoku, području . Bilo je to mjesto lišeno gotovo svega što je potrebno za život. A brodolom je preživio sam on.

Nije bilo drveća koje bi pružilo hlad, nije bilo vegetacije, a najgore od svega, nije bilo izvora pitke vode. Pred njim su se prostirali pijesak, nemilosrdno sunce i beskrajno more.

Imao je ono što je uspio spasiti iz brodoloma, među ostalim i nož. Nije znao hoće li ga ikada itko pronaći. Njegov jedini zadatak bio je preživjeti.

Umjetnost preživljavanja

Suočen s gotovo sigurnom smrću od žeđi, Serrano je bio prisiljen na radikalne mjere. Prema Garcilasovu izvještaju, ubrzo je shvatio da su morske kornjače njegova najveća nada za opstanak.

Kada bi ih uspio uhvatiti, ubijao ih je i pio njihovu krv umjesto vode. Jeo je njihovo meso, a oklop je koristio kao spremnik za kišu, koju je pio. Kada bi pala kiša, pažljivo je skupljao svaku kap kako bi stvorio dragocjenu zalihu vode za dane kada oblaka nije bilo.

Hranu je nadopunjavao onime što je mogao pronaći na i oko otoka, među ostalim rakovima, škampima i drugim morskim životinjama. More je povremeno na obalu izbacivalo i ono što mu je moglo poslužiti kao hrana.

No voda i hrana nisu bili jedini problem. Nije imao drva, a bez vatre nije mogao normalno pripremati hranu niti stvarati signal koji bi mogli primijetiti prolazeći brodovi.

Prema priči koju je zapisao Garcilaso, Serrano je zato počeo tražiti kamenje u moru. Zaranjanjem je pronašao kamenčiće kojima je, uz pomoć svog noža, uspio proizvesti iskru. Kao potpalu koristio je vlakna iz svoje odjeće i drugog dostupnog materijala. Kada je konačno uspio zapaliti vatru, njezino očuvanje postalo je jedno od njegovih najvažnijih pravila preživljavanja.

Vatra mu je omogućila da priprema hranu, ali mu je služila i kao signal. Morao ju je stalno održavati kako bi u slučaju pojave broda mogao privući pozornost.

Sunce je bilo jednako neumoljiv neprijatelj. Bez krošnje pod koju bi se sklonio, Serrano je prema izvještaju tražio spas od vrućine ulazeći u more.

Godine potpune samoće morale su biti jednako strašne za njegov um kao i za njegovo tijelo. U kasnijim prepričavanjima njegove priče navodi se i da je, kako ne bi izgubio sposobnost govora i potpuno podlegao samoći, navodno razgovarao sam sa sobom, molio i pjevao pjesme kojih se sjećao. Taj detalj nije moguće pouzdano potvrditi iz najranijeg zapisa, ali se dobro uklapa u kasnije legendarne verzije njegove priče.

Njegov fizički izgled također se tijekom godina drastično promijenio. Kosa i brada rasle su bez šišanja, a koža mu je bila neprestano izložena suncu, vjetru i soli. Kada ga je naposljetku ugledao drugi čovjek, Serrano je izgledao toliko divlje da je njegov izgled postao jedan od najpoznatijih elemenata cijele priče.

Neočekivano društvo i sukob u raju

Nakon tri duge godine potpune izolacije dogodilo se nešto što je Serrano vjerojatno smatrao gotovo jednako nevjerojatnim kao i sam brodolom.

Na njegov komad kopna stigao je još jedan brodolomac.

Kada je Serrano, obrastao u dugu kosu i bradu, ugledao pridošlicu, isprva se preplašio. Pomislio je da je pred njim možda demon. Ništa manje prestrašen nije bio ni drugi čovjek kada je ugledao Serrana. Nakon godina samoće pred sobom je vidio neobično, gotovo divlje biće.

Obojica su se povukla jedan od drugoga.

No, nakon nekog vremena oprezno su se približili. U trenutku straha obojica su zazvala ime Isusa Krista. To je bio trenutak prepoznavanja. Shvatili su da nisu demoni, već dvojica nesretnih kršćana koje je sudbina spojila na ovom komadiću pijeska usred oceana.

Pomirili su se i postali suputnici u nevolji.

Iduće četiri godine proveli su zajedno. Društvo drugog čovjeka bilo je ogromna promjena nakon godina potpune samoće. Mogli su razgovarati, dijeliti zadatke i međusobno se hrabriti. Zajedno su održavali vatru, skupljali hranu i vodu te čekali da ih netko primijeti.

No čak ni zajednička muka nije mogla spriječiti ljudske slabosti.

Prema Garcilasovu izvještaju, dvojica su se u jednom trenutku žestoko posvađala. Sukob je bio dovoljno ozbiljan da su se odvojili i napravili zasebna mjesta za život. Međutim, nakon nekog vremena shvatili su besmislenost svađe i ponovno se pomirili.

Ta epizoda možda je jedan od najljudskijih dijelova cijele priče. Nakon godina gladi, žeđi i samoće, dvojica ljudi koji su jedan drugome bili jedina nada ipak su uspjela pronaći razlog za svađu – i zatim dovoljno snage da oproste jedan drugome.

Spas i gorki povratak u civilizaciju

Nakon godina provedenih na atolu, koji danas nosi ime Serrana Bank, njihova se upornost napokon isplatila.

Jednoga dana ugledali su brod u daljini. Serrano i njegov supatnik odmah su pokušali privući pozornost posade. Njihova vatra i dim naposljetku su privukli ljude s broda, koji su poslali čamac da istraži neobični prizor.

Kada su mornari ugledali dvojicu dugokosih i bradatih muškaraca na pustoj pješčanoj površini, isprva su se, prema priči, toliko uplašili da su pomislili kako pred sobom vide neka nadnaravna bića. Serrano i njegov 'cimer'' shvatili su da bi ih mornari mogli napustiti. Zato su počeli iz sveg glasa zazivati Krista i pokazivati da su kršćani. Čuvši ih kako govore španjolski i izgovaraju kršćanske molitve, mornari su shvatili da se radi o ljudima.

Vratili su se po njih.

Nakon godina života na gotovo golom pijesku, Serrano se napokon vratio u civilizaciju.

Njegov kolega, međutim, nije dočekao konačni kraj putovanja. Prema Garcilasovu izvještaju, umro je tijekom plovidbe prema Španjolskoj. Serrano je tako ostao posljednji čovjek koji je mogao ispričati vlastitu verziju te nevjerojatne odiseje.

Čovjek kojeg su ljudi dolazili gledati

Kada se vratio među ljude, njegov izgled izazivao je veliko čuđenje. Godine provedene bez normalne odjeće i šišanja ostavile su na njemu trag. Duga kosa i brada učinile su ga neobičnim prizorom za ljude koji su ga promatrali.

Prema Garcilasovu izvještaju, pojedini ljudi davali su mu novac da bi ga mogli vidjeti i čuti njegovu priču. Njegova sudbina postala je predmet velikog zanimanja, a Serrano je sa sobom nosio priču kakvu je malo tko mogao zamisliti: godine provedene gotovo potpuno odsječen od ostatka svijeta.

Glas o njegovoj sudbini naposljetku je stigao i do vladara Karla V. Serrano je otišao do cara, koji ga je saslušao i nagradio.

Prema Garcilasu, car mu je dodijelio rentu od 4.000 pesosa, odnosno 4.800 dukata u Peruu. To je za čovjeka koji se godinama borio za svaki gutljaj vode predstavljalo golemo bogatstvo. No sudbina je za Serrana imala još jedan, gotovo nevjerojatno ironičan obrat.

Krenuo je prema Americi kako bi preuzeo svoju nagradu.

Čovjek koji je preživio brodolom, godine žeđi, glad i život na pustom komadu zemlje nije dočekao trenutak kada će uživati u plodovima svoje izdržljivosti.

Prema Garcilasovu izvještaju, umro je u Panami prije nego što je uspio primiti svoju nagradu.

Tako je čovjek koji je godinama prkosio smrti naposljetku umro upravo nakon što se činilo da je njegova najveća borba završena.

Čovjek između povijesti i legende

Priču o Pedru Serranu prvi je detaljno zabilježio Inca Garcilaso de la Vega u svojim Kraljevskim komentarima Inka, objavljenima 1609. godine. No važno je imati na umu da Garcilaso nije bio suvremeni svjedok događaja. Priču je, prema vlastitim riječima, čuo od Garcije Sáncheza de Figueroe, čovjeka koji je tvrdio da je poznavao Serrana.

Zbog toga danas ne možemo sa sigurnošću znati gdje završava povijesni događaj, a gdje počinje legenda.

Čak je i tradicionalna kronologija od oko osam godina problematična. Garcilasov vlastiti opis zapravo daje tri godine koje je Serrano proveo sam, nakon čega je s drugim brodolomcem živio još četiri godine – ukupno sedam. Kasnije verzije priče i kronologije često govore o osam godina, zbog čega je sigurnije reći da je na otoku proveo oko sedam do osam godina.

Slično vrijedi i za naziv Serrana Bank. Tradicionalna priča povezuje ime tog područja s Pedrom Serranom, ali postoje povijesni i kartografski podaci koji tu vezu čine manje sigurnom. Zbog toga nije moguće sa stopostotnom sigurnošću tvrditi da je područje dobilo ime upravo po njemu.

Ipak, bez obzira na to koliko su pojedini detalji tijekom stoljeća uljepšani, priča je preživjela upravo zato što u sebi nosi nešto univerzalno: čovjeka koji je ostao bez svega i ipak pronašao način da nastavi živjeti.

Stoljećima prije nego što je Daniel Defoe objavio Robinsona Crusoea, Pedro Serrano već je postojao u europskoj predaji kao svojevrsni arhetip brodolomca. Ponekad se njegova priča navodi kao jedna od mogućih prethodnica književnim pričama o usamljenim brodolomcima, iako nema dovoljno dokaza da bi se tvrdilo da je upravo Serrano bio izravan ili glavni izvor Defoeova Robinsona.

Na kraju ostaje gotovo nevjerojatna slika čovjeka koji je godinama živio između mora i neba, hranio se onime što je ocean mogao ponuditi, skupljao kišnicu u oklopima kornjača i održavao malu vatru kao posljednji znak da još uvijek postoji.

Možda je dio priče legenda.

Možda su neki detalji tijekom desetljeća postali veći, dramatičniji i nevjerojatniji nego što su izvorno bili.

Ali ostaje priča o čovjeku koji je, prema svemu što nam je zapisano, uspio preživjeti uvjete u kojima bi većina ljudi gotovo sigurno umrla.

*uz korištenje AI-ja