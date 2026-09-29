FOTO 'Najgušće naseljeni otok svijeta': Ljudi jedva stanu! Tu nema plaže, groblja ni policije...

U mirnom zaljevu Karipskog mora, nedaleko od obale Kolumbije, smjestio se komadić kopna koji prkosi gotovo svim predodžbama o tome kako bi jedno naselje trebalo izgledati. Santa Cruz del Islote, minijaturni umjetno prošireni otok u arhipelagu San Bernardo, nalazi se otprilike dva sata vožnje brodom od Cartagene de Indias. Površinom zauzima tek oko 1,2 hektara, a na njemu živi nekoliko stotina ljudi. Procjene broja stanovnika kroz godine znatno su se razlikovale, od manje od 500 do više od 800, dok se u nekim starijim izvorima pojavljuju i veće brojke, sve do 1200 stanoviika... Santa Cruz del Islote desetljećima se opisuje kao jedan od najgušće naseljenih otoka na svijetu.

Čak ni kolumbijske institucije nemaju preciznu i ažurnu statistiku koja bi mogla potvrditi svjetski rekord. Kolumbijski Institut za morska i obalna istraživanja (Invemar) potvrdio je da nema službenog podatka na temelju kojeg bi se mogla potvrditi titula najgušće naseljenog otoka na svijetu. Ipak, neobična kombinacija goleme gustoće stanovništva, površine od tek nešto više od jednog hektara i više od stoljeća dugog života zajednice učinila je Santa Cruz del Islote jednom od najpoznatijih neobičnih otočnih zajednica na Karibima.

Kako je nastao otok bez komaraca i plaža

Prije više od sto pedeset godina ovo je područje bilo tek plitki koraljni prostor bez današnje guste izgradnje. Povijest naseljavanja otoka povezuje se s ribarima koji su tijekom druge polovice 19. stoljeća dolazili iz područja Cartagene i Tolúa. U početku im je mali koraljni plato služio kao privremeno utočište tijekom dugih ribolovnih ekspedicija. Umjesto da se nakon ribolova vraćaju na kopno, neki su se s vremenom odlučili trajno nastaniti na tom mjestu.

Foto: canva, ilustracija

Jedan od razloga bio je jednostavan – okolne vode bile su bogate ribom. No prema pričama koje su zabilježili novinari i istraživači, otočane je privukla i jedna vrlo neobična prirodna karakteristika. Na Santa Cruz del Isloteu nema prirodnih pješčanih plaža ni gustih mangrova, a stanovnici već dugo tvrde da je upravo zbog toga otok bio gotovo bez komaraca. U tropskom području u kojem su komarci uobičajeni, to je predstavljalo prilično praktičnu prednost.

Kako je zajednica rasla, tako je rasla i sama površina otoka. Prvotni koraljni plato postupno su proširivali materijalima koji su im bili dostupni. U temelje su ugrađivali komade koralja, školjke, pijesak, kamenje, drvo, građevinski materijal i različiti otpad. Dio materijala dopreman je čamcima s drugih otoka, a dio je završavao na samom otočiću. Generacijama takvog postupnog nasipavanja nastao je prostor na kojem danas stoje kuće, škola, trgovine, crkva i druge građevine.

Postoji i zanimljiva lokalna priča o samom imenu otoka. Prema toj predaji, more je tijekom oluje na obalu donijelo veliki cementni križ. Stanovnici su ga postavili u središte naselja, a otok je dobio ime Santa Cruz del Islote, odnosno „Otočić svetog križa”. Riječ je o lokalnoj priči o podrijetlu imena, a ne o povijesno dokumentiranom događaju.

Zajednica u kojoj se gotovo sve odvija na nekoliko desetaka metara

Danas na otoku stoji, ovisno o izvoru, oko 100-ak tijesno zbijenih kuća, često obojenih u jarke karipske boje poput žute, zelene i plave. Slobodnog prostora za širenje gotovo da nema. Kada obitelj treba dodatni prostor, jedno od rješenja je gradnja kata iznad postojeće kuće. Zbog toga se naselje tijekom desetljeća razvijalo više prema gore nego prema van.

Stanovnici su međusobno snažno povezani, a mnoge obitelji imaju rodbinske veze koje se protežu kroz više generacija. U malim kućama često žive velike proširene obitelji, dok djeca i mladi čine vrlo velik dio stanovništva. Svakodnevni život na ovom otoku ima izrazito obiteljski i zajednički karakter.

- Osjećamo duboku i snažnu povezanost s oceanom oko nas. Iako smo zapeli na ovom malom i neopisivo skučenom mjestu, oko nas je nepregledno more puno raznolikog morskog života i to nas zapravo čini neizmjerno bogatima - rekao je Adrián Caraballo, jedan od lokalnih predstavnika zajednice.

Unatoč iznimnoj prostornoj skučenosti, Santa Cruz del Islote funkcionira kao mala zajednica u kojoj se stanovnici dobro poznaju i međusobno oslanjaju jedni na druge. Na otoku nema policijske postaje, a lokalni stanovnici često naglašavaju da se mnogi problemi rješavaju unutar zajednice. To, međutim, ne znači da kriminala ili društvenih problema nikada nije bilo, pa tvrdnje da su krađe i nasilje stanovnicima potpuno nepoznati treba uzeti s rezervom.

Foto: canva, ilustracija

Otok je gotovo potpuno oslobođen automobila. Njegove uličice i prolazi toliko su uski da za klasična cestovna vozila jednostavno nema dovoljno prostora. Većina svakodnevnog prometa odvija se pješice ili čamcima, koji su stanovnicima osnovno prijevozno sredstvo prema susjednim otocima i kopnu.

Takav život je stvorio snažnu međusobnu povezanost. Susjedi se brinu jedni za druge, obitelji dijele hranu i pomažu pri gradnji i popravcima, a različite društvene i obiteljske obveze često se rješavaju zajednički. Na otoku se gotovo ništa ne može potpuno odvojiti od života cijele zajednice.

Borba za vodu, zdravlje i osnovne infrastrukturne uvjete

Iza šarene i pomalo romantične turističke slike otoka krije se znatno teža svakodnevica. Jedan od najvećih problema je pitka voda. Santa Cruz del Islote nema klasičan gradski vodovod, pa stanovnici dio potreba zadovoljavaju prikupljanjem kišnice. Kada vode nema dovoljno, dodatne količine dopremaju se brodovima.

Opskrba vodom posebno je važna tijekom sušnih razdoblja. Prema novijim izvještajima, kolumbijska mornarica povremeno dovodi pitku vodu na otok, dok stanovnici istodobno pokušavaju što više koristiti vlastite spremnike za kišnicu. U starijim opisima života na otoku često se navodi i korištenje morske vode za pojedine kućanske potrebe...

Električna energija također nije riješena na način uobičajen za veća naselja. Otok koristi solarne panele, uključujući sustave koje je donirala japanska vlada, ali se oslanja i na elektranu odnosno generatore na gorivo. Električna energija zato nije usporediva sa stabilnom mrežom kakvu imaju gradovi na kopnu. Struje često nema...

Problem predstavlja i otpadne vode. Kuće koriste septičke jame, a nedostatak modernog kanalizacijskog sustava znači da otpadne vode predstavljaju ozbiljan problem za okoliš. U tako malom i gusto izgrađenom prostoru posljedice su posebno osjetljive jer se sve nalazi neposredno iznad mora i u blizini koraljnih ekosustava koji čine osnovu lokalnog okoliša i ribarstva.

Medicinska skrb također je ograničena. Na otoku postoji zdravstvena postaja s osnovnom medicinskom skrbi, ali ozbiljniji slučajevi zahtijevaju prijevoz na kopno ili u veće zdravstvene ustanove. Udaljenost od obale u hitnim situacijama može predstavljati ozbiljan problem.

Foto: canva, ilustracija

Na otoku nema dovoljno prostora za groblje, pa se pokojnici prevoze na susjedni otok Tintipán, gdje se obavljaju ukopi. I taj detalj dobro pokazuje koliko je malo raspoloživog prostora na Santa Cruz del Isloteu: čak je i posljednje počivalište stanovnika smješteno izvan otoka.

Izoliranost je, međutim, tijekom pandemije COVID-19 pokazala i svoju pozitivnu stranu. Tijekom početnog razdoblja pandemije na otoku nije bio zabilježen slučaj zaraze, a 2. srpnja 2021. Santa Cruz del Islote postao je prvi teritorij u Kolumbiji na kojem je cijepljena cijela odrasla populacija obuhvaćena tadašnjom akcijom. Ukupno su 357 odraslih stanovnika primila jednu dozu cjepiva Janssen.

Država je posljednjih godina pokušala poboljšati i digitalnu povezanost otoka. Kolumbijsko Ministarstvo informacijskih i komunikacijskih tehnologija postavilo je besplatnu digitalnu zonu kako bi stanovnici, uključujući učenike, mogli pristupiti internetu. To je bilo posebno važno tijekom pandemije, kada je nastava na daljinu postala nužnost.

Oslanjanje na rastući turizam nosi ozbiljne ekološke izazove

Ribolov je generacijama bio temelj života na otoku, no smanjenje ribljeg fonda i pritisak na morske resurse posljednjih su desetljeća povećali važnost turizma. Santa Cruz del Islote danas svakodnevno posjećuju brojni izletnici koji u arhipelag San Bernardo dolaze iz Cartagene i drugih dijelova Kolumbije.

Prema novijim izvještajima, broj dnevnih posjetitelja može dosegnuti oko 500. To je golema brojka za otok površine tek nešto više od jednog hektara. Turisti obilaze uske ulice, školu, crkvu i druge znamenitosti, a lokalni stanovnici od turizma ostvaruju dodatne prihode kroz vođenje, prodaju hrane i druge usluge.

Lokalni vodiči posjetiteljima pričaju o povijesti otoka i načinu života njegovih stanovnika, a kratki obilasci naplaćuju se oko 10.000 kolumbijskih pesosa, tj. malo više od 2,5 eura. Na otoku se nalazi i mali akvarij, jedna od atrakcija koju posjetitelji mogu vidjeti tijekom obilaska.

No turizam istodobno donosi ozbiljne probleme. Veći broj ljudi znači veću količinu otpada, veću potrošnju vode i veći pritisak na ionako ograničenu infrastrukturu. Dio stanovnika turizam zato vidi kao važan izvor prihoda, dok drugi upozoravaju da bi nekontrolirani razvoj mogao promijeniti način života koji je ovu zajednicu održao više od stoljeća.

- Grabežljivi i potpuno prekomjerni moderni turizam može našoj krhkoj zajednici donijeti samo kratkoročne ekonomske koristi, ali bez odgovornih i duboko ekološki svjesnih akcija dovest će do nepopravljivih problema u našoj bliskoj budućnosti - upozoravao je dugogodišnji učitelj Alexander Atencio.

Problem nije samo otpad koji stvaraju turisti. More oko arhipelaga također donosi otpad s drugih otoka i iz obalnih područja, pa se Santa Cruz del Islote nalazi usred šireg regionalnog problema onečišćenja mora.

Lokalna zajednica zato pokušava organizirati prikupljanje otpada. Dio se sortira i odvaja za recikliranje, a zatim šalje prema Cartageni, dok se drugi otpad prevozi na veće susjedne otoke gdje se može zbrinuti. Nedostatak prostora na samom Santa Cruz del Isloteu čini gospodarenje otpadom posebno složenim.

Stanovnici istodobno pokušavaju zaštititi morski život o kojem je zajednica desetljećima ovisila. Osnovane su lokalne inicijative za zaštitu morskih kornjača, a cilj je bio smanjiti njihovu konzumaciju, koja je dugo bila dio lokalne prehrane. Jedna od zanimljivijih metoda bila je ponuditi ribarima drugu hranu u zamjenu za kornjače koje bi slučajno uhvatili ili namjerno ulovili. Time se pokušalo potaknuti ribare da kornjače više ne smatraju izvorom hrane.

Takve inicijative pokazuju koliko je budućnost otoka povezana s očuvanjem mora. Ako nestane ribe, kornjača i drugih morskih životinja, zajednica gubi ne samo dio prirodnog bogatstva nego i jedan od temelja vlastitog gospodarstva.

Foto: canva, ilustracija

Život na otoku nije jednostavna romantična priča o ljudima koji su pronašli savršeni mali raj usred mora. To je priča o zajednici koja je vlastitim rukama doslovno proširivala komadić kopna kako bi na njemu mogla živjeti, a zatim desetljećima pokušavala riješiti probleme koje takav način života donosi.

Mala lokalna škola važan je dio tog sustava. Za učenike koji žele nastaviti obrazovanje nakon razine koju mogu završiti na otoku, odlazak na kopno postaje nužan. Neki nakon školovanja ostaju u većim gradovima, dok se drugi vraćaju u zajednicu u kojoj su odrasli.

Upravo je to možda i najveća posebnost Santa Cruz del Islotea. Na prvi pogled riječ je o nevjerojatno skučenom otoku na kojem gotovo ništa nije normalno: nema dovoljno prostora, nema klasičnih cesta, nema vlastitog groblja, voda je dragocjena, a stotine ljudi žive na malenoj površini. Ipak, za ljude koji ondje žive to nije samo neobična turistička atrakcija. To je njihov dom – zajednica koja se više od stoljeća prilagođava moru, nedostatku prostora i promjenama koje sve snažnije pritišću njihov mali komadić Kariba.

*uz korištenje AI-ja