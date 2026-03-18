Kandidatkinja za američki Senat podstanarki bacila tarantulu da je istjera! Osuđena je za nasilje

Kandidatkinja za američki Senat iz Minnesote, Marisa Simonetti (32), osuđena je za obiteljsko nasilje, uznemiravanje i remećenje javnog reda i mira nakon bizarnog incidenta u kojem je bacila živu tarantulu niz stube svog podruma kako bi istjerala navodnu skvoterku. Svoju metodu, kako je sama priznala, inspirirala je kultnim filmom "Sam u kući", piše Daily Mail.

Porota okruga Hennepin proglasila ju je krivom 13. ožujka 2026. godine, a presuda se odnosi na događaje iz lipnja 2024. godine. Simonetti, koja se kao neovisna kandidatkinja natječe na nadolazećim izborima za Senat, ostaje na glasačkom listiću unatoč osuđujućoj presudi.

Simonetti je za NBC News izjavila kako je ideju dobila gledajući popularni film iz devedesetih, u kojem dječji glumac Macaulay Culkin glumi Kevina McCallistera. U jednoj od najpoznatijih scena, Kevin terorizira provalnike nizom improviziranih zamki, a u jednom trenutku pušta tarantulu koja jednom od provalnika gmiže preko lica.

​- Nisam fizički nasilna osoba, a odrasla sam gledajući film 'Sam u kući' i pomislila sam, znate što, ovo je tako čudna situacija - rekla je Simonetti.

​- Ako sam uplašena ili povrijeđena, pokušavam se šaliti. A bila sam toliko uplašena, jednostavno nisam znala što da radim, pa sam, da, nabavila pauka.

Sukob oko najma preko Airbnb-ja

Spor između dvije žene započeo je nedugo nakon što se trideset i dvogodišnja odvjetnica Jacklyn Vasquez uselila u podrumski stan u kući Simonetti. Simonetti je tvrdila da je Vasquez "skvoterica" koja odbija napustiti njezin dom, dok je žrtva inzistirala da je putem platforme Airbnb platila 1500 USD za smještaj dok se pripremala za pravosudni ispit.

Simonetti je izjavila da je otkazala rezervaciju nakon samo nekoliko tjedana jer joj je Vasquez slala "tekstove od više odlomaka" i kasno noću glasno vikala na telefon. Također je tvrdila da se njezina neželjena podstanarka "zabarikadirala" u podrumu. S druge strane, Vasquez je navela kako je "očajnički željela" otići, ali nije mogla jer je Simonetti stvorila "neprijateljsko okruženje". Naknadno se otkrilo da Simonetti nije vlasnica kuće, već da je i sama bila podstanarka te je podrum iznajmljivala kršeći vlastiti ugovor o najmu.

Napetost je dosegla vrhunac nakon što je Simonetti optužila Vasquez da joj je namjerno zatvorila vrata na ruci. Tog su dana policiju zvali tri puta, a nakon što joj, kako kaže, "policija nije pomogla", Simonetti je odlučila kupiti tarantulu.

Vasquez je ispričala da su Simonetti i jedan muškarac kasnije rastavili vrata podruma kako bi ušli, što ju je prestrašilo. Sakrila se u svoju sobu i ostavila prijenosno računalo da snima u podnožju stuba. Snimka je zabilježila šokantan prizor: Simonetti je pojačala kršćansku glazbu, vrištala, lupala loncima i tavama te na kraju pustila pauka niz stube.

Prema kaznenoj prijavi, policajci su na stubama pronašli "pribadače, čavle, živu tarantulu koja se kretala, sadržaj terarija i nekoliko malih igračaka". Simonetti je kasnije svoje postupke opisala kao humoristične, nazivajući se "šašavom guskom".

​- Mislim, u tom filmu postoji element humora, i na kraju, što sam trebala učiniti? - izjavila je tada za KMSP.

Nakon incidenta Simonetti je uhićena, ali je ubrzo puštena bez jamčevine. Do trenutka kad se vratila kući, Vasquez se već iselila. Tijekom suđenja, na kojem je nakon otpuštanja odvjetnika zastupala samu sebe, proglašena je krivom. Tvrdila je da je slučaj izgubila jer nije u potpunosti razumjela sudske procedure. Izricanje kazne zakazano je za prvi svibnja 2026. godine.

Osim ovog slučaja, Simonetti je imala i drugih pravnih problema. Godine 2023. optužili su je za prijevaru jer je navodno potrošila 80 tisuća dolara s kreditne kartice svog bivšeg zaručnika, no taj je slučaj odbačen nakon sudske nagodbe. U kolovozu 2025. godine podigla je i tužbu vrijednu 28 milijuna dolara protiv Vasquez, grada Edine i okruga Hennepin, tvrdeći da je kazneni progon bio zavjera s ciljem uništenja njezine političke karijere.