'Kit mi je došao iza leđa, skoro smo se sudarili. Baš me uplašio'

Kit koji je dug najmanje 15 metara uočen je u Omišaljskom zaljevu na Krku. Na njega je 'naletio' Josip Đurić (27) s Krka koji je subotu jet skijem glisirao morem. Kaže da ga je prepao...

<p>Sjeo sam na tek popravljeni jet ski i krenuo na more. U jednom trenutku sam čuo neki tupi zvuk, mislio sam da se nešto pokvarilo na jet skiju. Kada sam se okrenuo, primijetio sam da mi je iza leđa ogroman kit koji je izbacivao vodu, ispričao nam je <strong>Josip Đurić</strong> (27) s <strong>Krka, </strong>koji je imao bliski susret s grdosijom od 15 metara u srijedu kod Omišlja.</p><p><strong>Pogledajte video: Snimio kita u Omišlju</strong></p><h2>'Dobro me preplašio'</h2><p>- Okrenuo sam se ravno prema njemu i polako krenuo naprijed. Skoro smo se sudarili. On je dva, tri puta uronio i izronio iz mora i onda samo nestao. Moram reći da sam se dobro preplašio - rekao je Josip, čija je sestra s još dosta ljudi sve gledala s plaže. </p><p>Kit je bio svega 50-tak metara od obale i svega par metara od Josipa.</p><h2>Radi se o istom kitu?</h2><p><a href="https://www.24sata.hr/fun/cudesan-prizor-kod-starigrada-snimili-grdosiju-od-15-metara-711696" target="_blank"><strong>U utorak je u Velebitskom kanalu ekipa iz Instituta Plavi svijet uspjela snimiti grdosiju od 15 metara.</strong></a> Potvrdio nam je to <strong>Draško Holcer</strong> iz Instituta Plavi svijet koji je zajedno sa ekipom unatoč nevremenu izašao na mjesto gdje je kit posljednji put viđen.</p><p>- Kit je bio na samom rubu nadolazeće oluje te je nakon nekoliko izrona zaronio upravo u oluju. U sljedećoj minuti dali smo petama vjetra uz sijevanje gromova, vjetar i kišu, pitajući se je li vridilo! Vjerujte, nije nam bilo svejedno ali vridilo je. Kit kojeg smo vidjeli odrasla je životinja, pretpostavljamo duga 15-tak ili više metara. Fizičko stanje nismo uspjeli provjeriti jer smo bili s njim previše kratko no na prvi pogled ne izgleda neuhranjeno. Zadnja dojava je da je trenutno viđen kod Lukovog Šugarja - objavili su iz instituta.</p>