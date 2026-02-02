Misterij Bermudskog trokuta: 'Nova teorija sugerira ovo...'

Nova teorija nudi moguće objašnjenje zašto se Bermudski trokut desetljećima povezuje s misterioznim nestancima brodova i zrakoplova. Istraživači već dugo sumnjaju da su neobični uvjeti u okolišu, poput rijetkih kombinacija ispuštanja plina metana s oceanskog dna, mogli privremeno poremetiti plovnost plovila i rad motora.

Prema Ronaldu Kapperu iz 'What If Science', fenomen je možda bio aktivan u prošlosti, ali je u međuvremenu nestao, što bi moglo objasniti zašto se broj incidenata na tom području smanjio posljednjih desetljeća. Teorija ne uključuje izvanzemaljce, portale ili kletve, već prirodne sile koje su mogle nakratko stvoriti opasne uvjete, prenosi Daily Mail.

Studija sugerira da su erupcije metana s morskog dna prihvatljivo objašnjenje za iznenadna potonuća brodova ili zatajenja motora na tom području. Ta ispuštanja plina mogla su smanjiti gustoću vode, uzrokujući da brodovi izgube plovnost, a možda su čak utjecala i na male zrakoplove koji su letjeli nisko iznad oceana. Kapper je napomenuo da se slične opasnosti od metana javljaju i drugdje, ali ako je Bermudski trokut doživio privremeno "aktivno polje", to bi moglo objasniti skupinu nestanaka prijavljenih tijekom određenih razdoblja.

"Više spekulativni glasovi sugeriraju nešto još čudnije: da je Trokut nakratko bio pod utjecajem nepoznatog prirodnog fenomena koji više ne postoji", napisao je za What if Science, edukativnu stranicu koja istražuje složene znanstvene teorije. "Ne izvanzemaljci ili portali, već rijetke kombinacije sila iz okoliša. Primjerice, kao opasnost koja može poremetiti plovnost i motore predložili su plin metan ispušten s dna oceana. Iako se o dokazima još uvijek raspravlja, poznato je da se takva ispuštanja događaju i u drugim regijama. Ako je nekoć ispod Trokuta postojalo aktivno polje koje se kasnije smirilo, to bi moglo objasniti porast i pad broja incidenata."

Fascinacija Bermudskim trokutom traje više od petsto godina, počevši od izvješća Kristofora Kolumba o čudnim svjetlima tijekom njegova putovanja 1492. godine. Bermudski trokut je neprecizno definirano područje od otprilike petsto tisuća četvornih milja u zapadnom dijelu sjevernog Atlantskog oceana, a obično se opisuje kao trokutasto područje koje povezuje tri točke: Miami na Floridi, Bermude i San Juan u Portoriku.

Knjiga Charlesa Berlitza "Bermudski trokut" iz 1974. godine popularizirala je ideju da je ondje izgubljeno više od tisuću života, a zrakoplovi i brodovi nestajali su "bez traga". Značajni slučajevi, poput neobjašnjivog potonuća broda USS Cyclops 1918. godine s svih 306 članova posade, i dalje su neriješeni. Teorije o gubitku broda kretale su se od eksplozije mangana do pobune, napada divovske hobotnice ili napada njemačke podmornice, što je njemačka mornarica demantirala. Znanstvenici su također predložili prirodne uzroke poput neuravnoteženog tereta ili mehaničkih kvarova.

Drugi stručnjaci su skeptičniji. Obalna straža Sjedinjenih Američkih Država naglasila je da na tom području ne postoji priznata geografska opasnost te da su mnoge incidente vjerojatno preuveličali ili pogrešno prijavili. Nigel Watson, autor knjige "Portraits of Alien Encounters Revisited", jedan je od skeptika.

​- Neki misle da je to prolaz u druge dimenzije koji omogućuje NLO-ima da ulaze i izlaze iz ovog područja, drugi misle da neobične magnetske anomalije i energije uzrokuju te događaje. Moramo razmotriti niz mogućnosti. Moramo uzeti u obzir da su mnogi događaji u Bermudskom trokutu preuveličani i manipulirani kako bi zvučali misterioznije, a postoje i drugi takozvani misteriozni trokuti u drugim dijelovima svijeta. Svakako je zbunjujuće što tražimo i 'pronalazimo' čudne fenomene u trokutastim uzorcima! - rekao je Watson.

Druga predložena objašnjenja za incidente u Bermudskom trokutu uključivala su odmetnute valove, neobična magnetska polja i ekstremne vremenske uvjete.