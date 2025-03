Plava spirala pokrenula teorije zavjere: Piramide, vanzemaljci, kontrola vremena i tajno oružje

Raketa je ispustila gorivo, a ono je u vakuumu i tim uvjetima u svemiru izazvalo taj plavi spiralni efekt, objasnio je za 24sata hrvatski astronom Ante Radonić neobičnu pojavu koja je u ponedjeljak navečer začudila brojne Hrvate, ali i druge Europljane koji su joj svjedočili...

- Popodne, u 18.48 sati, bilo je lansiranje američkog satelita SpaceX, a ono što smo mi u Europi vidjeli bilo je samo ispuštanje goriva iz rakete. Gorivo se u tim uvjetima jako brzo rasprši i tad se stvara efekt plave maglice koja se reflektira nama na nebu. Ovo nije ništa novo, nego uobičajena stvar. Takva pojava uglavnom traje oko minute, dok se to gorivo ne rasprši do kraja - objasnio je Radonić. Dodaje da se svjetlo vidjelo kad je raketa drugi put prošla iznad Europe.

Hrvatski stručnjaci kažu kako gorivo, koje se pretvorilo u plavu spiralu, nema prevelikog utjecaja na ekologiju te da puno više zagađuje avionski promet.

- Efekt je ispao spiralan jer se raketa na svom putu prema odredištu rotira. To nisu velike količine goriva, svega nekoliko tona. Njegov utjecaj na okoliš je skoro pa zanemariv. Dok dođe do nas, to se rasprši u potpunosti - rekao nam je hrvatski astronom Korado Korlević.

Ali iako je struka rekla svoje, to nije zaustavilo neke Hrvate, ali i druge Europljane koji su svjedočili neobičnom fenomenu, da krenu s teorijama zavjere...

Ovo su one koje su se u kratkom roku najbrže proširile društvenim mrežama i internet forumima...

1. Posjet vanzemaljaca

Neki svjedoci vjeruju da su svjetlosne spirale dokaz prisutnosti izvanzemaljskih letjelica. Prema ovoj teoriji, neobični svjetlosni uzorci i njihovo kretanje ne mogu se objasniti poznatim ljudskim tehnologijama, što sugerira da su povezani s naprednim izvanzemaljskim civilizacijama.​..

- Amerika je priznala da ne zna što sve leti nebom. Da postoji nešto što ljudi nisu proizveli. Ne vjerujem da je to SpaceX, to su bili vanzemaljci - komentiraju neki po društvenim mrežama.

2. Tajni vojni eksperiment

Dio korisnika društvenih mreža špekulira da su svjetlosne spirale rezultat tajnih vojnih testiranja ili eksperimentiranja s novim tehnologijama. Pristalice ove teorije vjeruju da su vlade ili vojne organizacije odgovorne za ove pojave, ali informacije o takvim projektima drže u tajnosti...

A što to testiraju Vlade? Jedni su sigurni da je riječ o naprednim raketnim sustavima, drugi spominju moćno lasersko oružje, treći spominju Nikolu Teslu i njegovu 'zraku smrti'..

3. Sve je povezano s piramidama

Ima i onih koji smatraju da su svjetlosne spirale rezultat aktivacije drevnih energetskih mreža povezanih s piramidama i drugim megalitskim strukturama...

"Određeni astronomski ili geofizički uvjeti mogu potaknuti oslobađanje energije iz ovih drevnih građevina, što se manifestira kao svjetlosni fenomen na nebu", pišu pristalice, a malo ih je, ove teorije.

Neki od njih vjeruju i kako su vanzemaljci gradili ili pomogli izgraditi piramide...

4. Manipulacija vremenskim prilikama

Ova teorija zavjere već je podosta raširena i zapravo ne čudi da su neki plavu spiralu povezali s kontrolom vremenskih uvjeta...

"Tako nas truju već desetljećima", pišu pristalice ove teorije i poručuju da su spirale bile posljedica eksperimenata s kontrolom vremenskih uvjeta... Spominju HAARP, Chemtrailse...

Standardne krivce.