Roditelji mogu odahnuti: Sin je iselio, ali otezao je do zadnjeg

Roditelji Michaela Rotonda napokon mogu odahnuti. Njihov nezaposleni tridesetogodišnji sin jedinac koji godinama nije htio raditi i živio je na njihovoj grbači napokon je odselio. Kuću u saveznoj američkoj državi New York napustio je nekoliko sati prije roka kojeg mu je sudac propisao prošlog tjedna.

On sada više ne želi kontaktirati s roditeljima, a kaže kako su ga dodatno 'uznemiravali' ovog početkom tjedna dok se pakirao. Pokušavali su s njim neobavezno razgovarati, a njemu nije bilo do toga.

And just like that, with a wave and a beep, #MikeRotondo has moved out. pic.twitter.com/HGqN2re2ej