Roditelji prijavili sina: 'Stalno traži novac. Ne možemo više...'

Nakon što je osuđen za maltretiranje članova obitelji, Matthew Karley dobio je zabranu stupanja u kontakt sa svojim roditeljima. Zabrana pristupa na pet godina 24-godišnjem Matthewu je određena jer je neprestano gnjavio svoje roditelje, tražeći da mu daju novac.

Otac Paul (60) složio se sa odlukom suda, jer je njegova supruga 51-godišnja Coreen proživljavala ogroman stres i anksioznost zbog ponašanja njihovog sina.

No, Matthew je prekršio zabranu pristupa i ponovno počeo roditelje tražiti novac, pa je ponovno završio na sudu.

Odluka suda o zabrani pristupa donesena je nakon što je Kerley prošle godine u zatvoru proveo 32 tjedna. No unatoč zabrani, 24-godišnjak je nazvao roditelje 30 puta u jednom danu, pa je nakon toga opet završio na sudu.

