Sunset Beach, Strasti: Deset sapunica kojima smo bili opsjednuti, a nisu meksičke

<p>Svi se sjećamo meksičkih sapunica zbog kojih je naš španjolski postao puno bogatiji, no u hrvatskom eteru bilo je i onih američke, talijanske i njemačke produkcije kojih se također sjećamo s nostalgijom, ali i s podsmijehom.</p><p>Nema milenijalca koji nije zapamtio da smo kao klinci voljeli gledati Santu Barbaru, Strasti, Sunset Beach, Čaroliju, Lugarnicu i našu Zabranjenu ljubav jer INTERNETA nije bilo u našem djetinjstvu da bi gubili vrijeme na njemu.</p><p>Televizija i njene serije su nam bile izlika za izležavanje. Uživajte u ovom vremeplovu od TOP 15 serija koje smo voljeli gledati u djetinjstvu...</p><h2>Čarolija, 1998., Italija</h2><p>Glavna junakinja serije je Barbara Nardi, poznata liječnica najpoznatije rimske klinike Life. Radnju serije čine njezin nesretni brak s odvjetnikom Robertom Ansaldijem, zabranjena ljubav između nje i njemačkog poslovnjaka Thomasa Bergera i događaji vezani uz njezinu obitelj. Kliniku Life vodi njezin ravnatelj Oscar Sensi. U njoj su među zaposlenima Tilly Nardi, Luigi de Paoli, Aldo, dr. Alberto Curti i njegov mlađi brat, dr. Davide Curti, estetski kirurg. Bivši zaposlenik klinike bio su Albertov i Davideov otac, Umberto Curti, vrstan i vrlo poznat kirurg, Aldova majka Viola (zamijenio ju je Jacopo Davi) te Tillyina prijateljica Giovanni koja je otišla u Brazil. Ovo je najpoznatija talijanska serija nakon Hobotnice i bila je vrlo popularna kod hrvatskih gledatelja. Od sedme sezone nadalje serija je postala poznata kao "neka nova Čarolija". Osma sezona je bila posljednja koja je išla u prime time-u na talijanskoj televiziji. Nakon nje su snimljene još dvije sezone koje su išle u podnevnom terminu i trajanje je bilo smanjeno sa 110 na samo 25 minuta. Ukupno je snimljeno 587 epizoda.</p><h2>Strasti, 1999., SAD</h2><p>Strasti su američka televizijska sapunica autora i veteranskog pisca James E. Reillya. Svoju premijeru doživjela je 5. srpnja 1999. na NBC-ju , gdje je zamijenila njihovu maratonsku sapunicu "Drugi svijet" (Another World), a posljednja epizoda na NBC-ju emitirana je 7. rujna 2007. Iako je bilo gotovo sigurno da se sapunica više neće snimati, satelitska mreža Direct TV otkupila je pravo na snimanje novih epizoda. Zadnja epizoda na Direct TV-u je prikazana 7. kolovoza 2008. čime je serija doživjela kraj u potpunosti.</p><p>U svojim počecima, "Strasti" su bile orijentirane na horor teme, a kasnije i na dramske i komične. Sapunica prati ljubavne zgode i nezgode, misterije u životima stanovnika Harmonya, fiktivnog gradića u Novoj Engleskoj, SAD.</p><h2>Lugarnica, 1989., Njemačka</h2><p>On je mlad, seksi, zgodan, a k tome brižan otac. U prirodnim prostranstvima snalazi se kao kod kuće i zna izliječiti bolesne životinje. Prelijepo da bi bilo istinito? Upoznajte Stefana Leitnera, kojega glumi Hardy Krüger mlađi, novi lugar Lugarnice, koji seriji daje dobrodošao nov zamah i snagu.</p><h2>Dr. Stefan Frank, 1995., Njemačka </h2><h2>Dr. Quinn, žena vrač (1993.), SAD</h2><p>Dr. Quinn je obiteljska western drama u kojem Jane Seymour glumi plemenitu liječnicu koja neprestano vodi borbu protiv bolesti, fanatizama, seksizma i krivnje zaposlene majke troje djece u 19. stoljeće. Nakon završene medicine u Bostonu, dr. Michaele 'Mike' Quinn donosi svoje liberalne vrijednosti u gradić Beacon Hill u Colorado Springsu. U početku Dr. Quinn ne nalazi zajednički jezik sa svojim novim sugrađanima koji ne žele prihvatiti ženu kao liječnicu. No, zahvaljujući njezinoj jakoj volji, ona ne odustaje i odlučuje ostati u malom gradu na Divljem zapadu gdje će neočekivano postati majka, ali i pronaći pravu ljubav.</p><h2>Sunset Beach (1997.), SAD</h2><p>Američka sapunica koja se prikazivala samo tri godine no prikazano je čak 755 epizoda. Serija je bila vrlo popularna te je osvojila mnogobrojne nagrade, uključujući Daytime Emmy nagrade.</p><h2>Santa Barbara (1984.), SAD</h2><p>Čak 2137 epizoda, prepunih dogodovština bogataške obitelji Capwell, punih je devet godina za male ekrane držala “prikovane” obožavatelje diljem svijeta. Kolika je bila zaluđenost “Santa Barbarom”, govori i to da su se za ozdravljenja pojedinih likova plaćale mise, a kada je 15. siječnja 1993. godine emitirana posljednja epizoda sapunice , tuga obožavatelja nije se mogla sakriti.</p><h2>Zabranjena ljubav (2004.), Hrvatska</h2><p>Zabranjena ljubav je prva hrvatska sapunica koja je s emitiranjem krenula 25. listopada 2004. godine na RTL Televiziji. Priča se vrti oko zabranjene ljubavi brata i sestre blizanaca razdvojenih rođenjem. Licenca je prodana mnogim europskim zemljama, pa tako i Hrvatskoj. Serija se počela emitirati u listopadu 2004. godine, a snimljeno je ukupno 805 epizoda i četiri sezone. Serija je naglo ukinuta zbog sve manje gledanosti s obzirom na tako skup projekt. </p><h2>Dinastija, 1981., SAD</h2><p>Nakon Dallasa formula za uspjeh je bila otkrivena. Masovno smo gledali američke sapunice, njene obitelji koje su u svađi, bogatstvo i ljubavne intrige. I onda smo to dobili u Dinastiji. Radiotelevizija Beograd ju je na programu JRT-a počela emitirati od sredine 1984. Radnja je pratila život Carringtonovih, bogate obitelji naftnih tajkuna koji su živjeli u Denveru i postala je jednim od simbola popularne kulture 1980-ih. Bili smo opsjednuti Blakeom Carringtonom, Krystle, Alexis, Sammy Jo, Colbyjevima…</p><h2><br/> Sulejman Veličanstveni, 2011, Turska</h2><p>Kada se na RTL-u dogodio Sulejman, svijet je stao. Ono što je nekad bio Meksiko sa svojom hiperprodukcijom sapunica, to je postala Turska. Ova turska sapunica se temelji na životu desetog po redu sultana Sulejmana I. (poznatog kao Sulejman Veličanstveni), najdužeg vladajućeg sultana u Osmanskom Carstvu. Također je sve prepuno intrigi, ljubavi, zločina, samo na turski način.</p><p> </p><p> </p>