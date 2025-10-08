Obavijesti

PSIĆ VELIKOG SRCA

'U ovom štenetu je duh direwolfa iz Igre prijestolja! Njegove moći su čudesne...'

Piše Alen Galović,
Taj psić je dao nadu svim ljudima dobrog srca! Kako je običnom svijetu dovoljno štene da ga učini sretnim! On nam je razgalio srce! Ovakve poruke stižu ovih dana Hrvoju Muževiću, inače uzgajivaču doga...

Jedno je štene hrvatskog ovčara zadnjih mjeseci postalo pravi hit na društvenim mrežama. Taj psić je dao nadu svim ljudima dobrog srca! Kako je običnom svijetu dovoljan jedan mali psić da ga učini sretnim! On nam je svima razgalio srce! Ovakve poruke stižu ovih dana iz Hrvatske, ali i Bosne, Srbije, Hrvoju Muževiću, inače uzgajivaču njemačkih doga, veterinarskom tehničaru, ali i dobitniku humanitarne nagrade Ponos Hrvatske za spašavanje čovjeka iz bujice u Slavonskom Brod. A Mužević je već mjesecima posvećen jednom psu. Štoviše, njegova ljubav prema tom štencu, kao i doživljaji tog crnog psića, postali su pravi hit na društvenim mrežima gdje Mužević objavljuje priče, fotografije i videa o sreći, ali i tragičnim sudbinama koje prate odrastanje malog hrvatskog ovčara. 

Priča započinje 23. kolovoza, kada Mužević, uz fotografiju tri nejaka šteneta, piše: "Sad se u selu kuja okotila, ali pokosila ju je sepsa. Ne doji štence, par dana su stari. Čovjek je liječi, sve uredno plaća (i sad ti reci da na selu ne vole pse), ali ovako dalje neće moći, osuđeni su na propast. Taj gazda je sam, stariji čovjek, ne može ih na dudu probati. I ja mu kažem: Daj ih meni... I dao je", napisao je Mužević, priznavši kako mu je bilo strah supruzi na oči sa udomljenim psićima. 

"I vozim se ja doma sa tri hrvatića i pravo me strah supruzi na oči"- prisjetio se Mužević, šaleći se potom kako ga je supruga samo pogledala i citirala Neda Starka iz Igre prijestolja: "You will train them yourselves, you will feed them yourselves, and if they die, you will bury them yourselves!" Po uzoru na tu seriju štenci su dobili imena Nymeria, Lady i Ghost. Na žalost, ženkice nisu preživjele, uginula je i majka tih psića, ali Ghost, sada po naški Duško, a od milja Dule- jest. I ne samo da je preživio, već iz dana u dan demonstrira motto samurajskoga generala Takede Shingena kojim hrvatske ovčare nazivaju njihovi japanski obožavatelji, vlasnici i uzgajivači: “Kreće se hitro poput vjetra, tih je poput šume, napada žestoko poput vatre, a nepobjediv je kao planina!”
Dule je pobijedio u najvažnijoj borbi, onoj za život, ali je- zajedno s Muževićem- postao i pravim promotorom ove naše drevne pasmine, koja uz ljude i s ljudima živi od pradavnina, još od prvih sojeničkih pasa.

Fasciniran je Duletom i Ante Žeravica, uzgajivač i autor lijepe knjige o hrvatskom ovčaru: "Pa Hrvoje je Duleta uzeo kad je imao samo dva dana, sam ga je othranio na dudicu i sad svakodnevno uveseljava ljude s njegovim objavama. Prate ga i izvan Hrvatske, može se reći da je Dule postao prava regionalna pseća zvijezda!", kaže Žeravica. 
Dule je bio special guest star i na neformalnom druženju hrvatskih ovčara i njihovih vlasnika u Osijeku, bio je već i na posebnom uređivanju u salonu za pse Genius Grooming kraj Požege, okušao se u igri na stazi za agility, sport u kojem psi svladavaju prepreke. Vrhunac Duletove popularnosti u najmlađim danima zbio se sredinom rujna, kad se nasred jedne ulice u Brodu, ugledavši Muževića i Duleta, zaustavila kolona svatova, otvorili su prozore na automobilima, pa vikali: "Duleee!"

Pomagao je Dule u međuvremenu i u udomljavanju drugih crnih psića iz brodskog azila, sudjelovao je i u akciji udomljavanja jedne stare ovčarke čiji su se ljudi razboljeli, a iskazao se i svojim ovčarskim genima, pa je već u prvom kontatku sa stadom ovaca nastupio baš onako kao što to ovčari čine od pamtivijeka: Pokušaovao je okupiti i usmjeriti u pravcu koji pastir želi!

Doduše, nedavno je Dule, umjesto stada ovaca, u jednom dvorištu kraj sebe okupio- mačke. 
Mužević je i to iskoristio za šaljivu objavu: "Danas sam razočaran....Dule je ovako objavio da nije ovčarski pas nego mačkarski!!!! 
Već neko vrijeme mi je sumnjiv, hoda sa mačkama... Kako da se sad nosim sa ismijavanjem ljudi???  On, daleka povijesna loza ovčara, a skuplja mačke?" 

