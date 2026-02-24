Vozač iz Ohija uhićen nakon urnebesnog pokušaja skrivanja, snimka s dash kamere obišla je internet
VIDEO Nešto tu smrdi: Policajci ga lovili, a on iskočio iz smeća!
Jonathan McMillan (27) iz Huber Heightsa mislio je da će izbjeći policiju, ali njegov urnebesni plan završio je prilično smiješno. Uhićen je nakon što je pokušao sakriti se u kanti za smeće!
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sve se dogodilo u ponedjeljak, kada je policajac zaustavio McMillana u prometu. Umjesto da posluša policajca, mladić je izašao iz auta i pobjegao. Policija ga je nakratko izgubila iz vida, ali brzo je postavila blokadu u okolici, javlja CNN.
Dash kamera policijskog vozila zabilježila je trenutak kada radnik komunalnog poduzeća podiže poklopac kante za smeće. I tada se McMillan pojavljuje, izlazi iz kante i nastavlja bježati, dok policija juri za njim.
- Srećom, ‘Oscar the Grouch’, kako smo nadjenuli nadimak osumnjičeniku, pojavio se na pravom mjestu u pravo vrijeme - našalila se policija na društvenim mrežama.
McMillan je uspio pobjeći kroz nekoliko stambenih zgrada, ali ubrzo ga je sustigao policajac Perez. - Zahvaljujući njegovoj atletskoj spremi i brzoj reakciji, osumnjičenik je sigurno uhićen - istaknula je policija.
Priveden je u zatvor okruga Montgomery zbog ometanja službene dužnosti i opiranja uhićenju, a policija je otkrila da je imao i neizvršenu tjeralicu iz okruga Miami. Za prometni prekršaj zbog kojeg je prvotno zaustavljen dobio je samo upozorenje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+