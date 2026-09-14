VIDEO Osam godina od gluposti stoljeća. Vučić: 'U SAD-u svakih 10 sekundi gine perač prozora'

"Znate li da u Americi svakih deset sekundi, kada taj posao obavlja, svakih deset sekundi, gine jedan od perača prozora. Svakih deset sekundi", ispalio je na današnji dan 2018. godine srpski predsjednik Aleksandar Vučić...

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Tu 'informaciju' je Vučić preuzeo s legendarnog satiričnog portala The Onion, valjda čovjek nikad nije čuo za njih, a ni matematiku mu očito nije jača strana.

Jer po toj Vučićevoj računici, u Americi bi godišnje poginulo oko 3,1 milijun perača prozora. Gotovo jedan posto stanovništva svake godine pogine perući prozore...

Vučić je ovom suludom matematikom branio Srbiju, nakon što su dva radnika poginula na gradilištu Beograda na vodi. Pa je htio Srbima, pa i svijetu, pokazati da to nije toliko loše...

Kasnije je srpski predsjednik, koji zadnjih tjedana putuje sa svojim cirkusom po selima pokušavajući zadržati vlast, priznao da je pogriješio u matematici.

- Bio sam umoran, normalno je da griješite. To što je to bila glupost i što sam ispao glup bilo je bez loše i bez zle namjere - kazao je Vučić tad.

Nadrobio je od 2018. godine gluposti i gluposti, zadnja je bila ona da bi nova vlast u Srbiji tjerala stanovnike da idu na koncerte Thompsona, ali ovo je vjerojatno najveća glupost koju je izrekao.

Ali može se očekivati da će u narednim tjednima nadmašiti samog sebe. S njim nikad ne znate.