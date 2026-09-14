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GODIŠNJE PREKO TRI MILIJUNA?!

VIDEO Osam godina od gluposti stoljeća. Vučić: 'U SAD-u svakih 10 sekundi gine perač prozora'

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Osam godina od gluposti stoljeća. Vučić: 'U SAD-u svakih 10 sekundi gine perač prozora'
Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL, Canva, ilustracija
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Tu 'informaciju' je Vučić preuzeo s legendarnog satiričnog portala The Onion, valjda čovjek nikad nije čuo za njih, a ni matematiku mu očito nije jača strana...

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"Znate li da u Americi svakih deset sekundi, kada taj posao obavlja, svakih deset sekundi, gine jedan od perača prozora. Svakih deset sekundi", ispalio je na današnji dan 2018. godine srpski predsjednik Aleksandar Vučić...

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Aleksandar Vučić u obilasku je Jablaničkog okruga Aleksandra Vučić posjetio je jugoistok Srbije Aleksandar Vučić u obilasku je Jablaničkog okruga
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Foto: T.K.

Tu 'informaciju' je Vučić preuzeo s legendarnog satiričnog portala The Onion, valjda čovjek nikad nije čuo za njih, a ni matematiku mu očito nije jača strana.

Jer po toj  Vučićevoj računici, u Americi bi godišnje poginulo oko 3,1 milijun perača prozora. Gotovo jedan posto stanovništva svake godine pogine perući prozore...

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Vučić je ovom suludom matematikom branio Srbiju, nakon što su dva radnika poginula na gradilištu Beograda na vodi. Pa je htio Srbima, pa i svijetu, pokazati da to nije toliko loše...

Kasnije je srpski predsjednik, koji zadnjih tjedana putuje sa svojim cirkusom po selima pokušavajući zadržati vlast, priznao da je pogriješio u matematici.

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-  Bio sam umoran, normalno je da griješite. To što je to bila glupost i što sam ispao glup bilo je bez loše i bez zle namjere - kazao je Vučić tad.

Nadrobio je od 2018. godine gluposti i gluposti, zadnja je bila ona da bi nova vlast u Srbiji tjerala stanovnike da idu na koncerte Thompsona, ali ovo je vjerojatno najveća glupost koju je izrekao.

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Ali može se očekivati da će u narednim tjednima nadmašiti samog sebe. S njim nikad ne znate.

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Komentari 9
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