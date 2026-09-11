Vučić daruje kao Oprah: Diže plaće, penzije, gorivo jeftinije

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u petak je, uoči prijevremenih parlamentarnih izbora 25. listopada, najavio niz mjera za povećanje životnog standarda građana, među kojima su povećanje plaća i mirovina te smanjenje trošarina na gorivo, dok ga je oporba optužila za pokušaj kupovanja glasova.

Plaće u javnom sektoru od 1. prosinca trebale bi porasti za osam posto, najavio je Vučić predstavljajući mjere za poboljšanje životnog standarda. Zaposleni u sustavu socijalne zaštite, kojih je prema njegovim riječima oko 14.800, trebali bi dobiti povećanje od 12 posto.

„Povećanje plaća ide od 1. prosinca, ne od 1. siječnja, mjesec dana ranije”, rekao je Vučić, dodajući da bi se povećanje trebalo isplatiti prije pravoslavnog Božića kako bi građani veće plaće dobili uoči blagdana.

Mirovine bi od 1. prosinca trebale porasti za 7,5 posto. Prema njegovim riječima, prosječna bi mirovina nakon povećanja trebala porasti s oko 486 na više od 520 eura.

Vučić je najavio i da će minimalna neto plaća u Srbiji od 1. siječnja 2027. iznositi 600 eura.

Govoreći o prosječnoj plaći, rekao je da se procjenjuje kako će ona u prosincu iznositi 140.850 dinara, odnosno oko 1.200 eura. Pritom je rast plaća usporedio s Rumunjskom, rekavši da je riječ o razini prosječne plaće u toj zemlji, članici Europske unije.

„Kada uračunate inflaciju, prosječna plaća je porasla realno 71,59 posto”, rekao je Vučić, ocijenivši da je riječ o „ogromnom poboljšanju životnog standarda ljudi”.

Jeftinije gorivo i Vučićeva ostavka

Najavio je i daljnje smanjenje cijene goriva kroz odricanje države od dijela trošarina.

„Mi ćemo uskoro biti među najjeftinijima i s gorivom, vrlo brzo. Jer malo koja država hoće da se odrekne 25 ili 30 posto svojih trošarina. Mi smo se danas odrekli 25 posto”, rekao je.

Prema Vučićevim riječima, država je od 15. ožujka do 31. kolovoza zbog smanjenja trošarina izgubila oko 22,3 milijarde dinara.

U prvim reakcijama srbijanska oporba optužila je Vučića da najavama povećanja plaća, mirovina i drugih pogodnosti pokušava kupovati glasove uoči izbora.

Vučić je u petak također najavio da će 25. ili 26. rujna podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Srbije te da će posljednji mjesec predizborne kampanje provesti kao „običan građanin”.

„Odmah po mom povratku iz New Yorka ja ću podnijeti ostavku. Nemojte me držati za riječ, ja mislim da je to 25. ili 26. To je to kada ću podnijeti ostavku i tada idem u kampanju kao običan građanin”, rekao je Vučić.

Kazao je da želi u kampanju krenuti kao običan građanin, vlastitim automobilom i bez posebnog plana, obilazeći sela i gradove.

„Posljednjih mjesec dana kampanje bit ću običan građanin. Ići ću svojim automobilom. Uzet ću i neko kamionče. To nije neki veliki kamion, neki mali kamion, da mogu ponegdje razgovarati s ljudima. Tako ću ići sam, gdje mi padne na pamet, bez posebnog plana. Gdje dođem u selo, kažem ljudima neku riječ, gdje dođem u grad, kažem ljudima neku riječ”, rekao je Vučić.

Vučić je u srijedu potpisao uredbu o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada.

Raspisivanje prijevremenih izbora bio je jedan od zahtjeva tijekom višemjesečnih protuvladinih prosvjeda, potaknutih tragedijom u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru poginulo 16 pretežito mladih ljudi. Prosvjednici za tu tragediju vide odgovornom vlast zbog korupcijskih poslova i netransparentnih procedura koje su pratile renoviranje kolodvora.