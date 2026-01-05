Obavijesti

PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić u Trebinju: 'Zagreb, Priština i Tirana stvorili su vojni savez protiv srpskog naroda'

Piše Marta Divjak,
Foto: R.Z.

Kao odgovor na percipirane prijetnje, Vučić je najavio drastično naoružavanje i jačanje srbijanske vojne sile pod svojom kontrolom

Tijekom službenog posjeta Trebinju povodom otvaranja nove bolnice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznio je niz oštrih optužbi na račun susjednih država, tvrdeći da se regija nalazi pred "teškim vremenima" i novim ratnim opasnostima na jugoistoku Europe. Glavni fokus govora srbijanskog predsjednika bio je na obrambenoj suradnji Hrvatske, Kosova i Albanije, koju je on definirao kao izravnu vojnu prijetnju Srbiji.

- U Beogradu dobro razumijemo novi vojni savez stvoren između Zagreba, Prištine i Tirane. Nije on stvoren ni protiv koga drugog nego protiv srpskog naroda", izjavio je Vučić okupljenima, dodavši kako svima mora biti jasno da to "nije savez protiv Austrije - te da ima obvezu to pojasniti građanima Srbije.

Optužbe za utjecaj u Crnoj Gori

Vučić je otišao i korak dalje, optuživši Hrvatsku za pokušaj širenja utjecaja na službenu Podgoricu kako bi se i Crna Gora priključila, prema njegovim riječima, uroti protiv Srba.

- Pokušaj Zagreba da pod svoju kontrolu stavi Podgoricu i sve uključi u antisrpsku politiku nam je jasan i vidljiv" - kazao je predsjednik Srbije, najavivši da će Srbija učiniti sve kako bi postala uvjerljiv "odvraćajući faktor" kako je susjedi ne bi napali.

Udvostručenje vojnih kapaciteta

Kao odgovor na percipirane prijetnje, Vučić je najavio drastično naoružavanje i jačanje srbijanske vojne sile pod svojom kontrolom.

- Drugi smo na svijetu po napretku svojih vojnih kapaciteta, a za dvije godine ćemo udvostručiti svoje vojne kapacitete - poručio je srbijanski predsjednik, prenosi Blic.

Poveznica s prosvjedima i poviješću

U svom je istupu vanjskopolitičke teme povezao s prošlogodišnjim studentskim prosvjedima u Srbiji, koje smatra pokušajem njegova rušenja s vlasti uz pomoć inozemnih ulaganja.

- Oni koji misle da smo naivni i da će moći činiti stvari kao 1941. i puno puta u povijesti, neka znaju: sve ste napravili prošle godine da me svrgnete s vlasti, uz milijardu uloženih eura, pa niste uspjeli... Ja vam nisam Slobodan Milošević, ni naivan niti glup da vam vjerujem - zaključio je Vučić.

