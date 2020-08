Bandić je operirao glasnice. Zašto je važno poručiti da svi "poslovni procesi" idu dalje?

Rutinsko priopćenje nakon rutinske operacije zagrebačkog gradonačelnika sadržavalo je neobičnu poruku: da poslovni procesi idu dalje. Jer u Bandićevu Zagrebu poslovi idu dalje samo preko Bandića.

<p>U jučerašnjem rutinskom priopćenju zagrebačke gradske uprave povodom operativnog zahvata kojem se podvrgnuo gradonačelnik Milan Bandić jedna rečenica zaparala je uho: "Svi poslovni procesi Gradske uprave realiziraju se nesmetano".</p><p>Zar je možda s Bandićevim odlaskom na operaciju glasnica sve trebalo stati?</p><p>I zar je moguće da u gradu od milijun stanovnika, u gradskoj upravi koju već dvadeset godina vodi ista osoba, još uvijek sve ovisi o čovjeku na čelu grada?</p><p>Bandić želi ostaviti dojam da je to doista moguće: u nedavnom raščišćavanju posljedica poplave u Zagrebu upravo je gradonačelnik stajao na ogradi podvožnjaka u Miramarskoj ulici i davao instrukcije ekipi kako da izvuku potopljeni automobil. </p><p>Jer ipak je on za to najveći stručnjak.</p><h2>Od cvijeća do bagera</h2><p>Kao i za sve druge stvari u gradu: od asfaltiranja periferije preko zalijevanja cvijeća do čišćenja snijega. Čak je i bagerom upravljao. Najbolje, dakako.</p><p>I što sad kad je Bandić na kućnoj njezi, bez glasnica i dobrog glasa? Nastaje totalna blokada? Ili ipak treba posebno naglasiti da se "svi poslovni procesi Gradske uprave realiziraju nesmetano"?</p><p>Naravno da se sve nastavlja nesmetano, jer Bandić je često samo smetao. I naravno da Bandićevi ljudi to posebno moraju naglasiti, jer je gradonačelnik u svojih dvadeset godina cementirao dojam da se bez njega u ovom gradu ništa ne može napraviti.</p><h2>Deranje i psovanje</h2><p>Bio je Bandić i u zatvoru odakle je upravljao gradom i smjenjivao svoju zamjenicu Sandru Švaljek. Bio je par puta u bolnici, odakle je teturajući izlazio kako bi se što prije ukazao na radnom mjestu. Bio je u kampanjama i po Hrvatskoj i BiH, ali bez njega se ništa nije moglo napraviti.</p><p>I bez njegova deranja i psovanja nijedan gradski čelnik nije se usudio ustati iz kreveta ujutro.</p><p>Ipak, ova jučerašnja poruka Gradske uprave manje je bila upućena zabrinutim građanima koji su najednom (ponovno?) ostali bez gradonačelnika, a više onima koji o tom gradonačelniku najviše brinu. Dakle, kumovima, ortacima, partnerima, suoptuženicima, zaposlenicima i njihovoj rodbini, svima koji s Bandićem rade ili od Bandića žive. </p><p>Kao i oni koji s Bandićem sudjeluju u "poslovnim procesima".</p><p>Poruka da se "poslovi Gradske uprave realiziraju nesmetano" može se iščitati kao obavijest zainteresiranima da se ugovoreni poslovi, aranžmani, natječaji - i to oni koji ovise osobno o Bandiću, a ne o Gradskoj upravi - nastavljaju i unatoč činjenici da je Bandić na oporavku.</p><h2>Ne mogu bez Bandića</h2><p>Jer, Zagreb može funkcionirati bez Bandića, ali neki kumovi, ortaci, partneri i poslovnjaci ne mogu u Zagrebu funkcionirati bez Bandića. Neki "poslovni procesi" ne mogu proći bez Bandića ili prolaziti mimo njega.</p><p>I zato ova obavijest Gradske uprave povodom Bandićeve bolesti zvuči više kao poruka umirenja onima koji na Bandića osobno računaju, nego kao poruka građanima da će Zagreb nastaviti živjeti i bez osobe koja je dva desetljeća prodavala priču kako je to zapravo nemoguće.</p><p>Baš kao što tu priču prodaju svi diktatori i autokrati na svim razinama - od sela do države. Iako, u principu, u takvom sustavu ništa ne funkcionira. </p><h2>Upravljanje Zagrebom</h2><p>Tako u Zagrebu stvari u pravilu funkcioniraju usprkos Bandiću, a ne zahvaljujući njemu. Međutim, Bandić je ključan u onom drugom dijelu upravljanja Zagrebom. Gdje se Bandićem služe i na Bandića računaju oni koji od Zagreba žele profitirati i zaraditi.</p><p>Oni koji dobivaju poslove i oni koji zbog njega imaju posao.</p><p>Stoga je lijepo od gradske uprave da nas obavještava kako se takvi "poslovni procesi" nastavljaju "nesmetano". Da ne bi u metropoli izbila panika zbog Bandićeva sedmodnevnog izostanka s posla. </p><p>Ili, nedajbože, pobuna. </p>