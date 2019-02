Nakon Oca domovine imamo samozvanu 'Majku domovine'

"Ja sam ti bila privjesak, što se sija, obmana il' kopija, što se nosi, da se vidi ko je jak, idi al' priznaj da sam ja, sve u jednom, žena, majka, kraljica".

Jelena Rozga utrla je put. Kolinda Grabar Kitarović nastavila je njime tabanati. Ususret istoj publici.

"Ja sam prije svega majka", kazala je u jučerašnjem intervjuu Media Servisu. "Majka, Hrvatica, vjernica, građanka Republike Hrvatske i, naravno, građanka Europske unije".

Kraljicu ipak nije spomenula, ali nije bilo potrebno. Dovoljno bi bilo da je rekla kako je prije svega predsjednica. Zbog toga je i dala intervju za Media Servis. Majke, Hrvatice, vjernice, građanke Hrvatske i Europske unije nemaju svakodnevni pristup mikrofonu. A još manje svim beneficijama Pantovčaka.

Ali eto, Kolinda je odlučila izjaviti kako je ona sve prije nego predsjednica države. Možda zbog toga što je loša predsjednica?

Ono što je za Rozgu bio refren njezina turbo hita "Bižuterija", Kolindi Grabar Kitarović postala je mantra za njezinu bižuteriju od mandata.

I slogan za predsjedničke izbore.

Poziranje na tragediji

U kolovozu 2017. godine Kitarović je obišla Kornat povodom tragedije 12 vatrogasaca i poručila kako je ondje došla "i kao žena, i kao majka, i kao predsjednica". Obećala je, valjda kao predsjednica, da će učiniti sve da istina izađe na vidjelo, "pa i da cijeli postupak krene ispočetka".

Pa nije, kao predsjednica, učinila ništa. Umjesto toga, oduševljeno je mahala fotoreporterima s poprišta tragedije. Je li i to učinila kao predsjednica ili samo kao "žena i majka"?

Nedavno je Kitarović kritički popratila puštanje Daruvarca iz pritvora prije izricanja presude. "Ovo nije pritisak na pravosuđe", pravdala se na Facebooku, "nego izraz ogorčenja žene i majke". Onda joj kao predsjednici to može biti oprošteno.

A hrpetinu simpatija u javnosti zaradila je ishitrenom i neprimjerenom najavom pomilovanja Huanita Luksetića prije izricanja pravomoćne presude. "Imala sam potrebu reagirati i kao predsjednica, i kao žena, i kao majka", izjavila je novinarima.

I stoga joj se može tolerirati pritisak na pravosuđe.

Kome majka, a kome maćeha?

I tako, nakon svih ovih ispada, a još više poslije jučerašnjeg poruke da je "prije svega" (!) majka, Hrvatica, vjernica, građanka, više nam nije jasno kako se trebamo odnositi prema Grabar Kitarović. Kao prema izabranoj predsjednici koja se mora držati Ustava i zakona, koja mora voditi jednaku politiku prema svim građanima i brinuti o funkciji i državi koju zastupa ili kao prema "majci, vjernici, Hrvatici"?

Je li to zapravo isto ili su sve ostale uloge važnije su od one političke? Je li kritika na račun predsjednice ujedno i kritika "majke, vjernice i Hrvatice"?

Znači li to da Kolinda može biti "nekome majka, a drugima maćeha"?

Kako bilo, nakon Oca domovine sad smo na Pantovčaku dobili samozvanu Majku domovine.

Takav populistički, narodnjački, gotovo cajkaški pristup funkciji ne treba nas previše iznenaditi, pogotovo kad dolazi od Kolinde Grabar Kitarović. Na njega smo već navikli: od turističkog poziranja pred Bijelom kućom, preko navijačkog prenavljanja u Rusiji, do samohvala o dijetama i mršavljenju.

Stoga joj se u borbi za drugi mandat definitivno više isplati da je birači promatraju kao "majku, vjernicu, Hrvaticu", nego kao lošu predsjednicu.

Neka ne bude predsjednica

Međutim, ako ona "prije svega" želi biti majka, vjernica, Hrvatica i građanka, onda više ne mora biti predsjednica. Ako ne želi biti predsjednica, već "prije svega" sve ostalo, tada bi joj se takvo nešto trebalo i omogućiti.

Hrvatska je birala Grabar Kitarović za predsjednicu, a ne za "majku, vjernicu i Hrvaticu", i ona se na dužnosti treba ponašati kao predsjednica, a ne kao "majka, vjernica i Hrvatica". To neka ostavi za slobodno vrijeme.

Jer, kad predsjednica prije svega počinje nastupati kao vjernica, tada zapostavlja one koji to nisu. Ili nisu njezine vjere. Kad nastupa kao "Hrvatica", diskriminira sve one koji to nisu.

Majka domovine

A kad kao predsjednica krši Ustav i zakone, pritiskajući sudove, ignorirajući procedure i institucije, onda se ne može vaditi da to čini kao "majka, vjernica i Hrvatica". Niti se, kad blamira državu, može vaditi da to čini kao "navijačica".

U jučerašnjem intervjuu Kitarović je komentirala zatvorsku kaznu osobi koja je na otvaranju spomenika Franji Tuđmanu vikala "Tuđman zločinac", poručujući kako "slobodu govora treba izražavati, a u ovom slučaju ona se mogla izraziti na drugi način".

Nije rekla na koji način (možda "u svoja četiri zida"), a mi više ne znamo dolazi li ovakva izjava od predsjednice ili od "majke, vjernice, Hrvatice"?

Zbog svega toga, trebali bismo ozbiljno razmisliti o tome da se osobu kojoj je predsjednička funkcija na zadnjem mjestu napokon oslobodi tog tereta. Neka Kolinda, umjesto predsjednice, bude samo "majka, vjernica, Hrvatica i građanka". Bit će svima lakše.

