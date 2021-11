Mnogi stručnjaci iz zemlje, ali i svijeta, upozoravaju da kod nas treba uvesti strože mjere zaštite protiv Covid-19 jer slijedi i peti val. Dobili smo od ugledne agencije Fitch najbolji rejting do sada, čuli smo pohvale i argumente premijera Andreja Plenkovića što smo sve napravili i što to znači za budućnost. Trebao je biti još bolji, mi to zaslužujemo, veli predsjednik Republike Zoran Milanović.