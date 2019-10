10 dobrih načina da zaustavite prehladu prije nego što počne

Obična prehlada je virusna infekcija grla i nosa, poznatijih i kao gornji dišni putevi. Mnoge vrste virusa mogu uzrokovati običnu prehladu, ali je najčešći krivac rinovirus, objašnjava Adiba Khan, obiteljski liječnik iz Forest Forest Northwestern Medicine bolnice.

- Curenje iz nosa, grlobolja, kašalj, začepljen nos, bolovi u tijelu i glavobolja, kihanje, te lagana groznica može izazvati osjećaj iscrpljenosti prije nego što simptomi počnu jačati. Iako je prehlada obično bezopasna, može potrajati i do dva tjedna nakon čega ćete se početi osjećati bolje - kaže dr. Deborah S. Clements.

Zato najbolje što možete učiniti da zaustavite prehladu je da se pozabavite prevencijom i jačanjem imuniteta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Upalite ovlaživač zraka

Manjak vlage uslijed grijanja stanova i drugih zatvorenih prostora isušuje vaše nosne prolaze, što otežava zaustavljanje i uklanjanje virusa koji se nastanjuju u sinusima, a koji lakše ulaze u tijelo, što na kraju vodi do prehlade. Zato kupite ovlaživač zraka koji će pomoći u održavanju sluznice vlažnom, kaže obiteljska liječnica Amber Tully u klinici u Clevelandu.

Ovlaživač održavajte čistim jer toplo i vlažno okruženje može postati uzgajalište plijesni.

2. Uzimajte vitamin D

Foto: Dreamstime

Istraživanja pokazuju da ljudi koji ne dobivaju dovoljno vitamina D imaju veću vjerojatnost da će patiti od infekcije gornjih dišnih puteva, za razliku od onih koji se hrane vitaminom sunčeve svjetlosti. Naše stanice ovise o D vitaminu jer se tako aktivira reakcija tijela u borbi protiv infekcije.

- Neka su istraživanja pokazala da dodatak 400 IU vitamina D dnevno može spriječiti respiratorne infekcije - kaže dr. Khan. Neki stručnjaci sugeriraju unos barem 600 IU dnevno, ali i mnogo više. Unos putem hrane je težak, no za vašu informaciju, možete ga naći u namirnicama poput lososa, govedine, žumanjka, obogaćenog mlijeka i soka od naranče, sira i gljiva.

3. Držite ruke čistima - i podalje od očiju, nosa ili usta

Čak i ako to ne primijetite, vjerojatno ćete mnogo puta u danu dodirnuti lice. Jedna mala studija iz 2008. utvrdila je da su sudionici dotakli lice prosječno 16 puta na sat. No to je nešto što nikako ne biste smjeli raditi tijekom sezone prehlade i gripe. Kad dođete u kontakt s virusom preko druge osobe ili zaražene površine virus će ući u sistem ako vam ruke nisu dovoljno čiste.

- Virusi se također šire kontaktom kože s kožom, poput rukovanja - kaže dr. Clements. Dakle, perite ruke barem 20 sekundi trljajući između prstiju te čisteći ispod noktiju.

4. Dezinficirajte svoj telefon

Foto: Dreamstime

Razmislite o svim mjestima na koja ste ga odložili tijekom dana - kuhinjski pult, u kupaonici, na stolu, u restoranu. Istraživanje sa Sveučilišta u Arizoni iz 2012. otkrilo je da mobiteli mogu na sebi imati 10 puta veću količinu bakterija nego zahodska školjka. Ugasite telefon, pa ga prebrišite vlažnim maramicama, te osušite mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.

5. Šetajte prirodom

Osjećate se kao da ste na rubu? Niska razina energije može otvoriti put prehladi, jer stres će vaše tijelo natjerati da izluči više kortizola, hormona koji može oslabiti sposobnost vaš imunitet u borbi protiv infekcije, kaže dr. Tully. Zato budite fizički aktivni, šetajte prirodom te navečer u miru večerajte s obitelji.

Foto: Dreamstime

6. Odmarajte se

Dobar san je ključan kada je u pitanju sprečavanje prehlade. U jednoj studiji istraživači su muškarcima i ženama dali kapljice za nos koji sadrže rinovirus i pratili su njihove navike spavanja. Otkrili su da je kod ljudi koji su spavali manje od sedam sati, tri puta veća vjerojatnost da će se prehladiti od onih koji su spavali osam ili više sati svake noći.

7. Uzimajte i cink

Istraživanja sugeriraju da cink zapravo smanjuje rast virusa, kaže dr. Clements. Uz to, čini se da uzimanje cinka (obično u obliku tableta ili spreja) smanjuje trajanje i ozbiljnost simptoma odmah nakon što se pojave. Neki stručnjaci kažu da je korist samo ako se uzima u dnevnim dozama većim od 75 miligrama, no možete potražiti i hranu bogatu cinkom. Meso, tofu, kamenice i leća - sve su to sjajni izvori ovog minerala.

8. Označite svoju čašu za piće

Foto: Dreamstime

Kad je netko od obitelji prehlađen, pokušajte koristiti naljepnice kako biste znali koja je vaša čaša. To može pomoći u sprječavanju slučajnog širenja virusa, kaže dr. Khan. I budite posebno oprezni kada je u pitanju dijeljenje predmeta koje može zaraziti član obitelji koji je bolestan, poput telefona ili ručnika.

9. Uključite probiotike

Nisu sve bakterije loše - dobra vrsta bakterija u našim crijevima nalazi se i u probiotičkim namirnicama poput jogurta, kiselog kupusa i Kombuche, te može poboljšati vaš imunološki sustav. Jedno istraživanje iz 2014. objavljeno u časopisu Science and Medicine in Sport otkrilo je da su igrači ragbija koji su uzimali dodatak probiotika imali i znatno manje prehlade i želučanih upala sluznice od onih koji su pili placebo.

U drugoj studiji otkriveno je da iako su studenti koji su uzimali probiotike ili samo placebo podjednako obolijevali, oni koji su uzimali probiotike imali su manje intenzivne simptome (poput začepljenog nosa ili upaljenog grla).

10. Cijepite se protiv gripe

Iako prehladu i gripu uzrokuju različiti virusi, osjećaj može biti vrlo sličan kad je riječ o simptomima. Međutim, gripa će vas teže pogoditi i sa sobom nosi rizik od komplikacija, posebno ako već imate oslabljen imunološki sustav. Najbolje što možete učiniti je zaštititi se cjepivom odmah kad se pojavi za tu sezonu.

Nemojte se čuditi ako se razbolite - većina odraslih osoba ima bar jednu ili dvije prehlade svake godine. Samo pazite koliko dugo traje: "Ako imate visoku temperaturu ili trajne simptome, svakako posjetite liječnika kako biste bili sigurni ona nije simptom neke druge bolesti, zaključuje dr. Clements.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: