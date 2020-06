8 razloga zašto je dobro jesti višnje - plus recepti za sladoled, brzinski kolač, sirup i fini liker

Bogate su antioksidansima, vitaminima A, C, E, kalijem, kalcijem, alfa-linoleinskom kiselinom, beta-karotenom, folnom kiselinom, tiaminom... Stoga ih svakako uvrstite u svoju prehranu

<p>Višnje ne samo da su svestrane za upotrebu - jedu se sirove, u kolačima, pekmezima, sladoledu, piju kao sok itd., one su i vrlo zdrave. Ovu voćku su proglasili jednom od supernamirnica koju bi svatko trebao uvrstiti u svoju prehranu.</p><p>Osam dobrobiti višanja - jedite ih što češće:</p><h2>1. Dobre su protiv nesanice</h2><p>Višnje sadrže melatonin koji doprinosi kvalitetnom i mirnijem spavanju. Inače, melatonin je hormon koji proizvodi pinealna žlijezda u mozgu. Poznato je da regulira ciklus spavanja i budnosti te kontrolira unutarnji sat našeg tijela.</p><h2>2. Potiču gubitak težine</h2><p>Planirate li smršaviti, svakako jedite višnje. One imaju malo kalorija (jedna šalica sadrži manje od 100 kalorija), bogate su vitaminima koji dobro djeluju na metabolizam, a imaju i umjerenu količinu vode koja je zaslužna za izbacivanje toksina iz organizma.</p><h2>3. Reguliraju krvni tlak</h2><p>Višnje sadrže dobru količinu kalija te tako pomažu u uklanjanju viška natrija iz tijela - uravnotežuju omjer kalija i natrija što automatski pomaže u održavanju dobre razine krvnog tlaka.</p><h2>4. Umanjuju rizik od kardiovaskularne bolesti</h2><p>Antioksidanti prisutni u višnjama - antocijanini - pomažu u snižavanju razine lošeg kolesterola, reguliranju krvnog tlaka te u borbi protiv slobodnih radikala koji mogu izazvati upale u tijelu. Višnje smanjuju rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.</p><h2>5. Od njih ćete duže biti mladoliki</h2><p>Višnje su bogate antioksidansima koji se bore protiv slobodnih radikala u tijelu, a koji inače kožu čine više suhom i naboranom. Antioksidansi su zaslužni za mlađi i zdraviji izgled kože. Također, višnje mogu pomoći u uklanjanju tamnih mrlja koje se znaju pojaviti uslijed oštećenja kože od sunca. </p><p>Napravite pripravak koji ublažava tamne mrlje i poboljšava tonus kože: Izgnječite nekoliko višanja pa ih pomiješajte s prstohvatom kurkume i žličicom meda. Nanesite ovu pastu na kožu i držite 10 do 15 minuta, a zatim je isperite.</p><h2>6. Od njih je i kosa zdravija</h2><p>Višnje u sebi sadrže vitamine B i C koji sprječavaju oštećenje i lomljenje kose te održavaju vlasište hidratiziranim. Vitamin C, također, daje prirodan sjaj vašoj koži.</p><h2>7. Održava ravnotežu pH u tijelu</h2><p>Višnje su alkalne prirode pa kad god se poveća udio kiseline u tijelu, one mogu biti vrlo korisne za uravnoteživanje razine pH. Višnje neutraliziraju kiselost u tijelu i sprječavaju želučane tegobe i druge probavne smetnje. </p><h2>8. Daju vašem tijelu energiju</h2><p>Vjeruje se da su višnje jedan od plodova koji pojačavaju razinu energije u organizmu. One mogu pomoći u stvaranju krvnih stanica što automatski pospješuje cirkulaciju i tako povećava energiju u tijelu, prenosi <a href="https://food.ndtv.com/food-drinks/8-hidden-health-benefits-of-cherries-for-weight-loss-heart-health-good-sleep-1708408" target="_blank">food.ndtv.com</a>.</p><h2>Sladoled od višanja i banana</h2><p>Sastojci: 2 zrele banane, 1 žlica bademovog mlijeka (ili običnog), 1 žličica ekstrakta od vanilije, pola šalice očišćenih zamrznutih višanja.</p><p>Postupak: Prije početka pripreme banane narežite na kolutove i zamrznite pa ih izvadite pola sata prije miksanja s ostalim sastojcima. Miksanje traje sve dok ne dobijete finu kremu koju potom stavite u zamrzivač na 15-tak minuta - i fini, zdravi sladoled je gotov.</p><h2>Clafoutis s višnjama</h2><p>Ovo je jednostavan kolač koji je bio vrlo popularan u Francuskoj u 19. stoljeću.</p><p>Sastojci: 450 g višanja očišćenih bez koštica, 400 ml mlijeka, 125 g brašna, 50 g šećera, 3 jaja, prstohvat soli, maslac.</p><p>Priprema: Upalite pećnicu na 180 stupnjeva pa dok se ona zagrijava umutite jaja. Potom u njih dodajte mlijeko, šećer i miješajte pjenjačom dok se šećer ne rastopi. Dodajte brašno i sol.</p><p>Premažite plitku vatrostalnu posudu maslacem pa na dno stavite višnje i prelijte smjesom. Kolač pecite oko 40 minuta, a kada je gotov, neka se dobro ohladi pa pospite šećer u prahu po njemu.</p><h6>*recept preuzet sa portala <a href="https://gastro.24sata.hr/recepti/socan-i-ukusan-clafoutis-s-visnjama-21313" target="_blank">miss7gastro</a>.</h6><h2>Domaći sirup od višanja</h2><p>Sastojci: 1 kg višanja, 800 g šećera (možete staviti i manje). </p><p>Postupak: Višnje očistite od peteljki i koštica pa u njih dodajte 200 grama šećera, promiješajte i ostavite jedan dan da puste sok. Procijedite ih kroz gazu. U sok umiješate ostatak šećera i kratko prokuhajte, oko pet minuta. Uklonite pjenu pa vruće ulijte u boce i odmah ih dobro zatvorite.</p><h6>*recept preuzet sa portala <a href="https://medjimurje.hr/magazin/pice-i-hrana/domaci-sirup-od-visanja-recept-za-sirup-od-visanja-10434/" target="_blank">medjimurje.hr</a></h6><h2>Višnjevac</h2><p>Sastojci za otprilike litru višnjevca: 750 g višanja, 500 g šećera, 3.5 dl rakije, 1 mahuna vanilije, korica limuna</p><p>Priprema: U veliku staklenku slažite red višanja pa red šećera. Kada dođete do sredine, ubacite koricu od limuna i vaniliju pa nastavite slagati višnje i šećer. Prelijte rakijom, pokrijte i ostavite na hladnom, tamnom mjestu četiri tjedana. Potom procijedite i liker ulijte u staklenu bocu.</p><h6>*recept preuzet sa portala <a href="https://www.recepti.hr/recepti/pica/visnjevac" target="_blank">recepti.hr</a></h6>