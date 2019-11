10 loših navika koje vas vuku na dno: Usporedba, kriticizam

Svi imamo loše navike koje su u većoj ili manjoj mjeri prisutne u našim životima, a nikad ih nije prekasno eliminirati kako bismo popravili kvalitetu života, piše Afamuche.

Loše navike nalazimo u svakodnevnim malim situacijama, a mogu biti mentalne, psihičke ili duhovne. Ako ih uklonimo iz života, stvari dobiju novu perspektivu. Evo kojih je to 10 stvari.

1. Usporedba

Uspoređujući se s drugima u život unosimo veliku količinu negativnosti. Spremni smo prebrzo odbaciti svoje vrijednosti gledajući svjetlo drugih, a pritom zaboravljamo da i sami imamo toliko toga za ponuditi.

Zbog uspoređivanja mnogi se osjećaju manje vrijednima, skloni su perfekcionizmu, samokritici, nelagodi, usamljenosti ili potrebi da se sakriju od svijeta, pa čak i agresiji prema sebi ili drugima. Umjesto da napreduju, zbog takvih osjećaja su sputani. Vaš put razlikuje se od drugih, pa je u redu i ako ne izgleda kako izgledaju tuđi. Evo nekoliko misli kojima ćete podignuti vaš vlastiti identitet na višu razinu:

1. Sve se u mom životu zbiva na vrijeme. Sve radim na tome da napredujem, razvijam se i budem bolje.

2. Neću dopustiti da me obuzima ono što nisam. Živim u svojoj istini i to je moja moć.

3. Nikad neće postojati drugo "ja". Samo zbog toga sam predivna, posebna i sjajna osoba.

4. Moja je priča autentična i uči me mnogim stvarima, ima svrhu i ja sam živi dokaz te svrhe.

Ponavljajte si ovakve misli svaki put kad poželite usporediti svoj život s nečijim tuđim.

2. Negativna uvjerenja

Naše misli su ključ našeg razvoja i napredovanja, pa zahvaljujući njima imamo moć unaprijediti naš život ili zaustaviti napredak. Negativnost je loša navika koja nam iskrivljava misli. Negativna uvjerenja nastaju iz predrasuda, pretpostavki, izazove, kriticizma, nesigurnosti, anksioznosti i straha od nepoznatog.

Stalno negativno razmišljanje najbolji je put u nesretan život. Ne možete eliminirati loše navike ako niste spremni priznati da one postoje, pa je promjena moguća tek kad to osvijestite. Negativne misli pak rastu i jačaju što ih više hranite, pa umjesto da njima prepustite upravljanje životom, preuzmite kontrolu i riješite ih se.

3. Nezdrave rutine

Čim ujutro otvorite oči, provjeravate telefon? Jedete puno šećera? Previše vremena provodite pred ekranom? Dugo koristite tablete protiv bolova? Ne pijete dovoljno vode i zanemarujete svoje osjećaje? To je samo ilustracija loših navika koje mogu snažno utjecati na naš život jer preuzimaju kontrolu i odvlače vas od stvarnih potreba.

Svakog dana imate ponovnu mogućnost izbora od kad se probudite do sljedećeg jutra. Hoćete li popustiti iz lijenosti ili se sukobiti sa svojim demonima, ovisi samo o vama. Evo nekoliko ideja kako promijeniti nezdrave navike.

Jutarnja rutina:

1. Probudite se rano

2. Pustite glazbu

3. Izbjegavajte telefon

4. Pronađite jednu stvar zbog koje ste zahvalni u tom danu

5. Pokrenite se i vježbajte

6. Doručkujte i ne preskačite doručak

7. Poslušajte podcast ili glazbu za opuštanje

8. Prije nego što otvorite e-mail napravite listu prioriteta za daj dan

9. Udahnite prije nego što počnete s poslom

Večernja rutina:

1. Isključite telefon najmanje sat vremena prije polaska u krevet

2. Pripremite što ćete odjenuti sutradan

3. Napravite plan za sljedeći dan

4. Glasno čitajte pozitivne misli

5. Zapišite na čemu ste zahvalni

6. Promislite kada i kako se želite probuditi te uključite budilicu

7. Meditirajte

8. Spavajte u zamračenoj sobi

Uspješne rutine vode do uspješnih ljudi. Ako dobro organizirate život, osjećat ćete se opuštenije. Ne možete upravljati svakim djelićem života, ali zato možete poduzeti sve što je u vašoj moći kako biste kvalitetno upravljali onim dijelovima kojima to možete.

4. Vapite za priznanjem

Ljudima su potrebe riječi pohvale u raznim situacijama koje uključuju bračnog partnera, djecu, kolege na poslu, šefove i druge ljude. No ako ovisite o toj pohvali i stalno žudite za priznanjem, uništavate životnu radost.

Na taj način donosite u svakodnevicu osjećaj nemoći i manje vrijednosti. Na društvenim mrežama tražite priznanje za vaša postignuća, obitelj ili posao, no ako se ne osjećate prihvaćenima otvarate vrata depresiji i anksioznosti. Kako biste se riješili potrebe za priznanjem, morate najprije izgraditi vlastiti sustav vrednovanja.

Upoznajte svoje granice i mogućnosti:

razmišljajte o tome što mislite o sebi

identificirajte što vas motivira da stalno tražite tuđe priznanje

osvijestite svoje slabosti

osvijestite svoju unutrašnju snagu

ispričajte se sami sebi

naučite si oprostiti

otkrijte područja na kojima se možete poboljšati

prepustite se radu na sebi

postavite si jasne granice

prisjetite se po čemu ste posebni

fokusirajte se na ljubav prema sebi

5. Slijedite gomilu i zaboravljate sebe

Često brinete o tome što će drugi reći o vama, a pritom zanemaruju što mislite sami o sebi. Želite biti poput drugih kako biste im se svidjeli, a pritom gazite vlastite granice kako biste to postigli.

Za osjećaj vrijednosti treba vam tuđe priznanje radije nego da stremite vlastitom prihvaćanju i razumijevanju. Vrijeme je da hitno nešto promijenite. Poradite na stvaranju samouvjerenosti kako ne morate slijediti gomilu da biste se uklopili.

Evo primjera krivog promišljanja i kako ga promijeniti:

moje mišljenje nije važno/svijet treba moje jedinstveno mišljenje

moja nutrina nije dovoljno dobra da bih je podijelio s drugima/ moja nutrina je točno ono što nekome treba

sve je već napravljeno/smijem se pridružiti grupi

nisam dovoljno dobar/uvijek sam dovoljan i moj strah to ne mijenja

6. Tragate za savršenstvom

Perfekcionizam je kad stalno ponavljate da morate učiniti više ili bolje iako vam glas iznutra govori da ste već napravili sve što ste mogli. Perfekcionizam govori da vas svi moraju voljeti, a glas iz nutrine kaže da je dovoljno ako volite sami sebe. Perfekcionizam kaže da ne smijete zabrljati ni u čemu, a glas iznutra kaže da imate pravo na grešku.

Perfekcionizam kaže da je jedino savršeno ispravno, a glas iz nutrine javlja da savršenstvo ne postoji. Perfekcionizam kaže da naša vrijednost ovisi o našem uspjehu, a glasić tvrdi da vrijednost postoji bez obzira na uspjeh. On je neprijatelj sretnog života jer svaki zadatak čini monumentalnim i u želji da ga se napravi bez greške, ponekad se čini i nemogućim.

On ograničava ljude i tjera ih na stalno preispitivanje. Ako sami sebi ne dopuštate prostor za pogreške, u vama se nakuplja ogromna količina stresa i anksioznosti. Ako prihvatite da da je nesavršenost dio života te dopustite sebi da pogriješite, možda u svoj život pustite i sreću.

7. Odgađate

Ako pred zadacima radije bježite u loše rutine i navike, otvarate prostor za nesreću. Prema nekim istraživanjima, oko dva posto ljudi ima naviku odgađati obveze. Na taj način ljudi žive u laži i uvjeravaju se kako uvijek imaju vremena da naprave zadatak, pa zato uvijek kasne i uspjeh im izmiče pred nosom.

Dodatno, ako stalno odgađate neka iskustva do trenutka kad si ih budete mogli priuštiti, namjerno usporavate svoj rast i sreću. Radije preuzmite inicijativu i odradite zadatke kad morate, a ono što želite ne odgađajte za pravo vrijeme jer ono možda nikad neće doći.

8. Okružili ste se negativnim ljudima

Mnogi u svojoj blizini prepoznaju toksične ljude, no rijetki su svjesni da ne možete izbaciti iz svog života loše navike i pritom zadržati društvo koje ih živi. Loša energija je zarazna, a izbor prijatelja je važan faktor u tome kako ćete se osjećati.

Njegujte one veze u kojima kruži razumijevanje, sreća i stalno poticanje. Udaljite se od onih ljudi koji vas ne poštuju, ne poštuju druge ili su nasilni, lažu vam, stalno su negativni ili nemaju ciljeva. Oni će vas usporavati u vašem napretku.

9. Nikad si ne opraštate

Svi griješimo, no moramo naučiti kako nastaviti život unatoč tim greškama i nešto naučiti iz njih. Umjesto da zadržite te toksične emocije, riješite ih se kako ne bi utjecale na vaše mentalno stanje. Naučite se smijati kad se sve raspada jer ponekad će se to zaista ostvariti.

Snažni ljudi svakodnevno opraštaju sami sebi. Na taj način čuvate unutrašnji mir i zdravlje.Priznajte greške, ocijenite svoje osjećaje, preuzmite odgovornost, istražite motivaciju, otkrijte što ste naučili i pristupajte sami sebi s ljubavlju, razumijevanjem i suosjećajnošću.

10. Ne pijete dovoljno vode

Iako se čini kao trivijalna stvar, našem tijelu treba voda kako bi funkcioniralo. Dehidracija se javlja kad tijelo troši više tekućine nego što je dobije, a to utječe na razinu minerala u tijelu. Zbog toga se ne osjećate dobro i manje ste sretni. Preporuka je da svatko na dan popije najmanje dvije litre vode. Ukoliko još niste krenuli, vrijeme je da počnete!

