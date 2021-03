1. S češnjakom

Sir i vrhnje sa češnjakom jedan je od najčešćih načina kako ljudi rado jedu svježi sir i vrhnje. Količina sjeckanog češnjaka u smjesi ovisi o vašem ukusu. Svakako dodajte i malo soli.

POGLEDAJTE VIDEO Trik kako brzo oguliti jaja:

2. S vlascem

Pomiješajte sir i vrhnje s malo soli i crvene paprike (može i bez) tako da dobijete glatku smjesu. Kad ste gotovi, prelijte sve s vrhnjem, a po njemu rasporedite sitno sjeckani vlasac.

3. S maslinama

U sir i vrhnje dodajte malo maslinovog ulja, bosiljka i soli pa dobro promiješajte. Na kraju dodajte i sitno sjeckane zelene ili crne masline.

4. S crvenom paprikom

U posudu stavite sir, vrhnje i malo maslaca pa dodajte slatke crvene paprike i posolite.

Dobro promiješajte pa pravite kuglice žlicom za sladoled i slažite ih na pladanj na kojemu planirate posložiti i fino narezanu kuhanu šunku i nekoliko kuhanih jaja (običnih ili prepolovljenih i punjenih nekim nadjevom).

5. S mladim lukom

U sir i vrhnje umiješajte nasjeckani mladi luk (zajedno sa zelenim dijelovima) te malo soli. Dobro promiješajte pa prebacite u posudicu za posluživanje. Na kraju sve posipajte s malo sjeckanog peršina i mljevenog papra.

Napomena: U ovom receptu umjesto vrhnja možete koristiti i kiselo mlijeko.

6. Sa slaninom

I ovo je jedan stari način posluživanja sira i vrhnja. Sve što trebate napraviti je u smjesu sira i vrhnja dodati sitno narezanu dimljenu slaninu i promiješati.

Napomena: Umjesto slanine možete nasjeckati kuhanu šunku.

7. Sa začinskim biljem

Dobro promiješajte (do kremaste teksture) 400 grama sira i vrhnja pa u to ubacite dva do tri nasjeckana češnja češnjaka, malo slatke mljevene paprike, nasjeckani svežanj peršina, bosiljka i kopra pa sve posolite i popaprite.

Ovako pripremljen svježi sir s vrhnjem možete poslužiti uz pečeno meso i ribu, ali odličan je i kao namaz na kruhu.

8. Sa svježom paprikom i lukom

U pola kilograma svježeg sira i jedno pakiranje vrhnja dodaje pola sitno nasjeckanog crvenog luka, pola svježe paprike, sitno isjeckane te malo mljevene slatke paprike. Sve posolite i promiješajte.

9. Liptauer sa srdelicama

Sasojci: 15 g maslaca, 250 g svježeg sira, žlica kiselog vrhnja, 6 slanih srdelica očišćenih od kostiju, malo vlasca i kopra, malo ukiseljenih kapara, 2 mlada luka, slatka crvena paprika, papar te po potrebi sol.

Priprema: Stavite sve osim sira u blender i dobro izradite tako da dobijete finu smjesu. Prebacite je u posudu za posluživanje i pomiješajte sa sirom. Prije posluživanja stavite u hladnjak da se malo ohladi.

10. S rajčicama i bosiljkom

U svježi sir i vrhnje možete dodati nasjeckane sušene rajčice te izdašnu količinu sjeckanog svježeg bosiljka, ali prije toga dobro izradite sir i vrhnje da dobijete finiju smjesu. Sol dodajte po ukusu.