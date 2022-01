Gubitak težine zahtijeva trud, volju, snagu, vrijeme i odanost. Morate provesti sate u teretani ili vježbajući od doma, paziti na kalorije i pozdraviti se s omiljenim kolačićima. Iako nam se može činiti da slavne osobe uvijek izgledaju savršeno i uspijevaju ostati u formi cijelo vrijeme, one zapravo moraju proći kroz iste borbe gubitka viška kilograma kao i svi mi.

1. Adele

Popularna pjevačica Adele zadnjih godinu dana plijeni pažnju medija svojim izgledom. Adele je s medijima podijelila kako se od 2019. godine usredotočila na vježbanje, ali nije ljubiteljica dijeta.

Zbilja izgleda predivno.

- Ujutro radim trening snage, onda popodne odem malo planinariti ili boksam, a navečer većinom odradim kardio. Sve to radim bez dijete. Ako ništa drugo, jedem više nego prije jer jako naporno vježbam - rekla je.

2. Christina Aguilera

Pjevačica i glumica uzela je pauzu od posla kako bi se posvetila obitelji i zdravijem načinu života. Christina se udebljala radi mnogih stvari, a neki od njih su trudnoća, razvod i posao.

Poznata je po tome što je pratila 'duginu' dijetu, a ovisno koji je dan boje takva se hrana i jede. Primjerice, dan bijele boje Christina bi cijeli dan jela hranu koja je bijele boje. Na crveni dan bi jela samo crvenu hranu i slično.

Osim toga, izbacila je šećer i slatko, jela je tri obroka i dva međuobroka, izbacila je čak i alkohol i pila je dvije litre vode dnevno.

Naravno, uz prehranu Christina je i vježbala.

3. Kelly Osbourne

Zvijezda 'Drop Dead Diva' podijelila je kako se dugo mučila sa svojom težinom i slikom tijela.

- U medijima su me skoro cijeli život nazivali debelom i ružnom...sve to mi je slomilo srce i uništilo samopoštovanje - otkrila je.

Put do nove vitkije linije reality zvijezde te kćeri Ozzyja i Sharon Osbourne započeo je u 2009. u showu 'Ples sa zvijezdama', u kojem se uz naporne treninge pridržavala i dijete bez ugljikohidrata te tako izgubila 30 kilograma.

Od tada je postala pravi sportski tip, a gotovo svakodnevno vježba pilates.

- Ljudi misle da sam smršavjela i onda postala sretna, ali to ne funkcionira tako. Prvo moraš biti sretan. Promijenila sam život, ali gubitak težine bila je sjajna nadogradnja - rekla je Kelly.

4. Melissa Joan Hart

Nakon poroda, njezin suprug, glazbenik Mark Wilkerson, pomogao joj je da uđe u bolju formu.

- Moj muž se stvarno bavi fitnessom, a ja sam oduvijek voljela vježbati. On me jako podržava i tjera me na trčanje tu i tamo kako bih ostala aktivna. Moji dečki me drže aktivnom - podijelila je.

5. Khloe Kardashian

Zvijezda reality showa rekla je da ju je raskid s košarkašem Lamarom Odomom motivirao da postane najbolja verzija sebe.

- Bilo mi je teško s Lamarom. Trebalo mi je oslobađanje. U početku je bilo jako teško. Bili su to maleni koraci, ali sam se počela osjećati puno bolje. Prvih 45 dana si iscrpljen, sve te boli. Ja sam se zapravo u tom periodu osjećala još deblje jer sam bila natečena. No na tom putu nemojte odustajati jer ćete na kraju izgledati wow - govori Khloe.

Khloe je prvo prestala piti gazirane sokove, zatim je eliminirala mliječne proizvode iz svoje prehrane i smanjila ugljikohidrate.

Tajnu njezine vitke figure napokon je otkrio njezin nutricionist Philip Goglia koji tvrdi da kod gubitka kilograma 80 posto utjecaja ima upravo ono što unosimo u tijelo, a 20 posto vrijeme koje provodimo u teretani.

Khloe jednom tjedno ima pravo na cheat meal. Tada se odluči ili na nešto slatko ili na komad pizze ili tjesteninu.

Za doručak jede žličicu proteina u prahu te žličicu bademovog maslaca i voće po izbodu izblendano s ledom i vodom. Nakon toga jede voće po izboru. Za treći obrok jede Pileća prsa s povrćem te salatom s visokim udjelom željeza, nešto poput repe i špinata. Nakon toga pojede zdjelicu povrća. Za peti obrok pojede opet povrće u kombinaciji s celerom, rajčicom i jednim jajetom.

Za večeru je riba kao što su losos, brancin ili bakalar sa salatom, a zadnji, sedmi obrok, jede voće po izboru.

6. Melissa McCarthy

Nagrađivana glumica priznala je da joj je bilo teško pronaći dizajnere koji bi je odjenuli za događaje na crvenom tepihu. Na kraju je odlučila samo promijeniti način na koji razmišlja o svojoj težini, a to joj je pošlo za rukom bolje od bilo koje dijete.

Oskarovka Melissa McCarthy izgubila je nevjerojatnih 35 kilograma zahvaljujući posebnom režimu prehrane i vježbanjem u teretani pet puta tjedno.

- Ovo je najbolja stvar koja mi se dogodila. Osjećam se fantastično. Odlučila sam se za ketogenu dijetu, počela sam unositi zdrave masti i izbjegavam ugljikohidrate - otkrila je Melissa u jednom intervjuu.

7. Jimmy Kimmel

Kada je slavni voditelj i komičar dosegao težinu od 90 kilograma, odlučio je krenuti na dijetu. Počeo je vježbati i brojati kalorije, zajedno s povremenim postom, i tada je izgubio skoro 15 kilograma.

Ponedjeljkom i utorkom, dane u kojima ograničava svoju prehranu - pije kavu i jede kisele krastavce, bjelanjke, jabuke, maslac od kikirikija i zobene pahuljice.

- Definitivno osjećam pritisak da ostanem vitak. Ne želim biti tip koji je smršavio i sve vratio - govori.

8. Kirstie Alley

Zvijezda legendarne humoristične serije 'Kafić uzdravlje' godine 2010. priznala je da je došla do 104 kilograma i to nedugo nakon što je dijetom i vježbanjem uspjela skinuti njih 34.

- Provela sam cijeli život mršava, a onda sam se jednog ljeta udebljala oko 40 ili 50 kilograma. Iskreno, nisam znala koliko sam debela. Zahvaljujući tabloidima, shvatila sam da sam jako debela - potvrdila je.

U novu borbu s masnim naslagama krenula je tada ispred televizijskih kamera u reality showu 'The Big Life', a rezultati su ubrzo bili vidljivi.

Sada kaže da joj na putu do vitke linije pomaže organska hrana i ples.

9. Nicole “Snooki” Polizzi

Reality zvijezda, kao i većina novopečenih mama, teško je pronalazila vremena za trening. Ipak, ona vjeruje da je vježbanje s bebom zabavan način da se vratite u formu.

- U osnovi pokušavam ići u teretanu što češće i trenirati sa svojim trenerom i raditi kardio što je više moguće. Ako ne možete stići u teretanu, uvijek možete vježbati sa svojom bebom - rekla je.

10. Raven-Symoné

Nagrađivana glumica i pjevačica rekla je da joj je bilo teško zdravo se hraniti dok je radila na nekom snimanju.

- Nisam shvaćala da sam umjesto krafni mogla pojesti nekoliko badema - rekla je.

Redovito vježbanje na kraju joj je pomoglo da smršavi.

- Ljudi mi kažu da lijepo izgledam, ali ne razumijem kako nisu shvatili to i prije, ja sam oduvijek lijepo izgledala. Bez obzira na to jesam li deblja ili mršavija, uvijek sam to bila ja i uvijek ću biti - tvrdi, piše Brightside.