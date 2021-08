Priznali ili ne, muškarci puno vremena troše razmišljajući o svojem penisu. Kakav je? Je li partnerica s njime sretna? Ali, pravo pitanje je kako svakodnevne odluke zapravo utječu na muški spolni organ.

Svaka odluka loša za zdravlje, može štetno utjecati i na penis, erekciju, kvalitetu spermija, a u najgorem slučaju, i prouzročiti dugotrajnu erektilnu disfunkciju. Zato, treba paziti na cjelokupno zdravlje kako bi se očuvalo i zdravlje penisa.

1. Pušenje

Prije nego zapalite cigaretu, stanite i razmislite - kako će to utjecati na moj penis? Osim što uzrokuje rak pluća, srčane bolesti, bore, žute zube i tanji novčanik, pušenje šteti i penisu. Udisanje nikotina sužava krvne žile, što znači manji protok krvi i u penisu, a to vodi slabašnoj erekciji.

Ali, ako ste strastveni pušač, nemojte odmah pasti u depresiju, spas postoji. Znanstvenici su dokazali da prestanak pušenja vodi dugotrajnijim erekcijama, a time i većoj sreći vas i partnerice.

2. Teško opijanje

Nemojte biti ljuti kada vam previše druženja s alkoholnim pićem skrati lijepe trenutke s partnericom. Pretjerana konzumacija alkohola povezuje se sa smanjenim protokom krvi u penisu i manjim seksualnim nagonom. Znači, ako želite živahniji seks, budite umjereni.

3. Nezdrava hrana

Osim toga, nezdrava hrana smanjuje energiju u tijelu, povećava kilažu, dovodi do smetnji s cirkulacijom, vodi depresiji itd. Radije u jelovnik ubacite više voća i povrća, cjelovite žitarice i mahunarke.

4. Sjedenje na kauču

Želite li više seksa, izvucite se iz kauča, ugasite televizor, sakrijte kompjuter sami od sebe, ne pogledavajte prema krevetu ili fotelji, već izađite iz kuće i prošećite. Tjelesna neaktivnost je 'ubojica' dobrog raspoloženje i zdravlja, a vodi i problemima s erekcijom.

Vježbanje, trčanje, šetnja, sport ili bilo koja druga aktivnost potaknut će cirkulaciju u tijelu, a dobra cirkulacija znači i dobar seks.

5. Prekomjerna težina

Višak kilograma vodi puno većim problemima od same estetike i osjećaja zadovoljstva. Masno tkivo ima veliku ulogu u proizvodnji hormona, a previše masti će umanjiti količinu testosterona, muškog hormona odgovornog za seksualni nagon. Pretilost vodi i dijabetesu, a ta bolest je prva stanica na putu do sigurne erektilne disfunkcije.

6. Stres

Mala količina stresa je dobra za ljude jer nas pokreće, ali previše stresa uništava svaki aspekt života - pa tako i seks. Zato, pronađite malo vremena za sebe i opustite se, pronađite hobi koji vas veseli ili probajte aktivnosti koje vam donose mir.

7. Neispavanost

Dok muškarac mirno spava, penis je sav u poslu - mora se pripremiti za sutrašnje napore. Tijekom sna možete imati nekoliko erekcija u trajanju 25 do 35 minuta. To se događa zbog bolje prokrvljenosti i veće količine kisika tijekom sna, a to je za penis kao trening u teretani.

Nedostatak sna može dovesti do problema s erekcijom. Idealno je spavati osam sati, piše Elite Daily.

8. Ignoriranje mentalnog zdravlja

Nije velika mudrost da pesimizam, tjeskoba i depresija ubijaju želju za životom, pa tako i seksom. Ako problem pustite da ide svojim tijekom, to sigurno neće dobro završiti.

Radije porazgovarajte otvoreno s partnerom, prijateljem ili liječnikom, i pomognite sami sebi promijeniti negativne okolnosti.

9. Uzimajte D vitamina

Taj vitamin je nužan za više od 200 funkcija u tijelu i štiti od nekih oblika raka. Važan je i za pravilnu proizvodnju testosterona, a stručnjaci kažu da njegov manjak u tijelu vodi depresiji, smanjuje želju za seksom, snižava količinu testosterona i vodi problemima s erekcijom.

Vitamin D u tijelu se stvara i dok smo na suncu pa ga nemojte previše izbjegavati.

10. Za kraj

Neka vam redovita briga o zdravlju, fizičkom i psihičkom, bude prioritet u životu jer ćete procvjetati, ne samo seksualno, već u svim aspektima života.