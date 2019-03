10 ženskih problema kod kojih vam može pomoći jabučni ocat

Osim što liječi akne i ublažava bol kod artritisa, jabučni ocat, piše portal top10homeremedies.com, ima i brojna druga pozitivna djelovanja na žensko zdravlje. A da budete sigurni da ćete izvući maksimum iz njega, potražite sirovi, nerafinirani ocat koji još u sebi sadrži dobre bakterije i enzime.

Takav se ocat radi u dvije faze; u prvoj se koriste gnječene jabuke koje su već dosegle vrenje, što fermentira šećere i pretvara ih u alkohol. Druga je faza dodavanje bakterija u alkoholnu soluciju, što ubrzava fermentiranje alkohola i proces pretvaranja u octenu kiselinu, koja je jedna od glavnih komponenti ovog octa.

1. Liječi akne

Foto: Dreamstime

Prema Američkoj udruzi dermatologa, čak 50 posto žena u dobi između 20 i 29 boluje od akni, kao i njih 25 posto između 40. i 49. godine života. Alfa hidroksi kiseline iz octa pomažu da se uklone mrtve stanice kože koje začepljuju pore, pa tako uzrokuju akne.

A ključ rješavanja akni je upravo u tome da bakterije i ulja držimo dalje od lica. Osim toga, jabučni ocat pomaže i da se uspostavi i zadrži dobar pH kože, što je jako bitno za čisto lice.

Pomiješajte istu količinu jabučnog octa i vode i dodajte malo meda. Ostavite da djeluje 15 minuta, pa isperite toplom vodom. Ovu 'masku' stavljajte jednom tjedno, najbolje navečer.

Dodajte žličicu ili dvije jabučnog octa u čašu vode i popijte svaki dan dvije čaše za zdraviji ten.

2. Ublažava bol kod artritisa

Foto: Dreamstime

Artritis je opći naziv za preko 100 stanja koja uzrokuju upalu zglobova. Prema Američkom centru za prevenciju i liječenje bolesti, žene su najsklonije takozvanom osteoartritisu, i to pogotovo nakon 50. godine.

Neka od stanja koje ga prate su bol, ukočenost, upale, oticanje i crvenilo na zglobovima, a jabučni ocat ima protuupalno djelovanje, a ima i alkalna svojstva zbog čega pomaže i kod boli i ukočenosti.

U čašu prokuhane vode dodajte žličicu sirovog jabučnog octa, žličicu meda i malo cimeta. Popijte dvaput dnevno.

3. Pomaže u mršavljenju

Višak kilograma muči brojne žene, a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji čak 50 posto žena u Latinskoj Americi ima višak kilograma (BMI 25 ili viši) ili je pretilo (BMI 30 ili viši). Svi znaju da višak kilograma utječe na zdravlje, studija iz 2011. objavljena u znanstvenom časopisu Journal of the American Board of Family Medicine je dokazala da višak kilograma i pretilost kod žena uvelike povećavaju rizik od dijabetesa i srčanih bolesti.

Foto: TheepatheepKawinpathawee

Žene s prevelikom kilažom češće imaju bolove u donjem dijelu leđa i koljenima. Octena kiselina iz jabučnog octa pomaže da se masti ne nakupljaju u tijelu, a ocat može i potaknuti neke gene koji su zaslužni za 'razbijanje' sala, posebno na području trbuha.

Studija iz 2009. objavljena u časopisu Bioscience, Biotechnology and Biochemistry pokazala je da jabučni ocat smanjuje opseg i kilograme tako da smanjuje nivo triglicerida, a dnevni unos može usporiti metabolizam i tako smanjiti kilograme.

Druga studija, objavljena 2014. u Nature Communications kaže da ocat, odnosno kiseline iz njega, utječu na centar u mozgu zadužen za kontrolu apetita.

Dvije žličice promiješane u čaši vode popijte dvaput dnevno.

4. Pomaže kod sindroma policističnih jajnika

Foto: Dreamstime

Policistični su jajnici najčešći hormonalni poremećaj kod djevojaka i žena u reproduktivnoj dobi, pogotovo između 18. i 44. godine života. Prema Američkom centru za prevenciju i liječenje bolesti, oni su i najčešći uzrok neplodnosti kod žena, a pogađaju 6 do 12 posto populacije žena u Americi, što je njih pet milijuna.

Jabučni ocat vrlo učinkovito pomaže u kontroli šećera u krvi i smanjuje proizvodnju inzulina. Manje inzulina znači i manje testosterona, što je važno kod policističnih jajnika.

A prema studiji iz 2013. objavljenoj u Tohoku Journal of Experimental Medicine, jabučni ocat pomaže u očuvanju funkcije jajnika, tako da kod žena s policističnim jajnicima povećava osjetljivost na inzulin, pa se može izbjeći uzimanje lijekova.

Kroz nekoliko tjedana dvaput dnevno pijte mješavinu vode i 2 žličice octa, a udio octa možete povećavati do dvije jušne žlice.

5. Smanjuje kolesterol

Foto: Dreamstime

Visoki kolesterol najviše pogađa žene nakon menopauze, nakon koje raste i rizik od srčanih bolesti. U studiji iz 2009. objavljene u Journal of the American College of Cardiology piše da se razina lošeg kolesterola (LDL-a) povećava nakon menopauze, a jabučni ocat smanjuje ukupni kolesterol i trigliceride.

Studija iz 2006. iz British Journal of Nutrition je na štakorima koji su jeli hranu bogatu kolesterolom dokazala da octena kiselina smanjuje kolesterol.

Ocat s vodom pijte 2 do 3 puta dnevno kroz barem jedan mjesec.

6. Kontrolira udio šećera u krvi

Foto: Dreamstime

Žene koje boluju od gestacijskog dijabetesa imaju povišen rizik za dijabetes tipa 2, što je dokazala i studija iz 2017. objavljena u stručnom časopisu PLOS ONE. Naime žene s gestacijskim dijabetesom imaju čak 10 puta veće šanse za razvoj dijabetesa tipa 2.

Taj dijabetes karakterizira povišen udio šećera u krvi, ili zbog otpornosti samog inzulina, ili zbog nemogućnosti tijela da ga proizvede dovoljno, a jabučni ocat može pomoći da se nivo šećera u krvi drži pod kontrolom, jer povećava osjetljivost na inzulin. Studija iz 2004. pokazuje da jabučni ocat može pomoći u neutralizaciji inzulina koji se stvara nakon jela jer s octenom kiselinom suzbija aktivnost disaharidaze i potiče stvaranje glukoza-6-fosfata koji se sakuplja u kostima i mišićima.

Druga studija objavljena u istom časopisu 2007. kaže da dvije žličice jabučnog octa ujutro smanjuju udio šećera u krvi za četiri posto. Studija iz 2017. objavljena u Diabetes Research and Clinical Practice kaže da je ocat efektivan u smanjenju glukoze i inzulina u krvi, pa se preporučuje kao pomoćno sredstvo u kontroliranju glikemije.

7. Olakšava simptome menopauze

Foto: dreamstime

Menopauza je važno razdoblje u životu svake žene, najviše jer završava reprodukcijsko doba, a mnoge žene u to vrijeme osjećaju popratne simptome poput napadaja vrućine, noćnog znojenja, infekcije urinarnog trakta, učestale glavobolje i bolne ili natečene zglobove.

Mnoge se te simptome može zaskočiti s jabučnim octom koji između ostalog smanjuje toksine u tijelu, čime regulira i znojenje. Utječe i na alkalizaciju, čime može pomoći kod glavobolja, a kalij iz octa pomaže kod bolnih i natečenih zglobova.

Dvaput dnevno pijte čašu prokuhane vode s dvije žličice octa dok se simptomi ne smanje.

8. Ublažava svrbež kod vaginalnih upala

Foto: Dreamstime

Žene svake životne dobi ponekad imaju problema sa svrabom, koji mogu uzrokovati infekcije, menopauza i suhoća rodnice, spolno prenosive bolesti i kemijske reakcije. Svrab, peckanje i iritacija na tom području mogu biti vrlo iritantni, a jabučni ocat zbog svog antibakterijskog i antigljivičnog svojstva pomaže u borbi s infekcijama koje ga uzrokuju.

Isto tako, pomaže i da se sačuva prirodni pH balans. Također jača imunitet i potiče stvaranje dobrih bakterija u crijevima i vagini.

9.Smanjuje simptome PMS-a

Foto: Fotolia

Gotovo 75 posto žena u PMS-u svaki mjesec osjeti nelagodu od barem jednog simptoma koji dolazi s tim stanjem. PMS je povezan s raznim problemima poput naticanja, zadržavanja vode, glavoboljom, grčevima, promjenama raspoloženja, željom za hranom, želučanom nervozom, zatvorom, aknama, oticanjem grudi umorom, a jabučni ocat pomaže u suzbijanju većine njih.

Jednom ili dvaput dnevno popijte prokuhanu vodu s dvije žličice jabučnog octa.

10. Pomaže da kosa ostane sjajna i zdrava

Foto: Dreamstime

Za većinu je žena sjajna i zdrava kosa znak ljepote, ali i samopouzdanja, a jabučni ocat sadrži svojstva koja pomažu da se kosa oporavi od proizvoda za stiliziranje, boja i šampona. Pomaže i da se zadrži prirodni pH tjemena, što sprječava da se kosa stanjuje, suši i puca. A zbog svog se antimikrobnog svojstva 'bori'

Pomiješajte četvrtinu šalice octa s dvije šalice vode.Nakon šamponiranja polijte kosu. protiv gljivica i bakterija, i tako sprječava svrbež i sušenje vlasišta. Umasirajte u kosu i na tjeme i ostavite da djeluje pet minuta prije nego isperete.

Kosu tako operite jednom tjedno.

