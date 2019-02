Planinarite za jače kosti i srce, vitku liniju i bolje raspoloženje

Planinarenje je odlično za kardiovaskularni sustav, potiče ga da radi bolje. Boravite na čišćem zraku pa srce i pluća imaju najviše koristi, kaže kineziolog Hrvoje Sambolić. Uz to, jeftinije je od većine drugih sportova i ima puno organiziranih društava, dodaje.

- Amerikanci planinarenjem ‘liječe’ osteopeniju (smanjenu gustoću kostiju) i osteoporozu. Kao prevenciju koriste kombinaciju planinarenja i brdskog biciklizma jer se kosti tako grade na specifičan način, odnosno njihova gustoća se tako povećava - objašnjava kineziolog. Odlično je i za liniju.

- Naime, dok planinarite, rade više-manje sve mišićne skupine. I uzbrdice i nizbrdice su korisne jer aktiviraju cijelo tijelo, samo jače rade različite mišićne skupine. Kad se penjete, jače rade kvadricepsi i leđa, a kad se spuštate rade više trbuh i stražnje lože - objašnjava nam Sambolić.

Naglašava da u sat vremena prosječan čovjek od 70 kg planinarenjem može potrošiti oko 450 kalorija.

- Kad ste na traci u teretani, u pola sata laganog trčanja možete potrošiti oko 300 kalorija, a kod planinarenja se radi o hodanju po određenoj uzbrdici. Na većoj je visini manje kisika, pa se tijelo još više ‘muči’ i izgara kalorije - objašnjava kineziolog Sambolić. Dodaje da planinari većinom imaju rute kojima se penju. Tako, primjerice, ljudi koji se penju na Sljeme znaju četiri rute različitih težina, pa prema njima mogu regulirati kalorijsku potrošnju. Šećete li s ljubimcem, i on može pojačati potrošnju kad vas krene “vući” okolo. A budući da je na velikim visinama smanjena razina kisika, boravite li u planinama, kroz dva tjedna dolazi do promjena u crvenim krvnim stanicama. Te promjene omogućuju stanicama da se lakše nose s manjkom kisika i poboljšava se transport kisika do stanica.

- To se zove ‘krvni doping’. Vrhunski sportaši odlaze na pripreme na veliku visinu prije natjecanja. Zbog toga imaju više hemoglobina, zaduženog za prijenos kisika. Drugim riječima, imaju više kisika u stanicama, a time i bolje performanse. Taj učinak traje mjesec-dva. Tad je forma, kondicija i opće stanje puno bolje nego kod normalnih priprema - objašnjava kineziolog.

A ljudi koji spadaju u rizične skupine, poput onih s tlakom i dijabetesom, samo se moraju dobro pripremiti, dodaje.

- Oni koji pate od tlaka će, ovisno o tome radi li se o visokom ili niskom tlaku, nositi šećer i vodu ili sol i vodu sa sobom, ljudi s dijabetesom mjerače za krv... Lagano planinarenje često se preporučuje kao i terapija nakon, primjerice, infarkta, jer si svatko može regulirati tempo ovisno o mogućnostima. Na rutama postoje i mjesta na kojima se mogu odmoriti. Naravno, ako se radi o nekoj velikoj srčanoj mani i zabranjena je svaka aktivnost, onda treba izbjegavati i planinarenje, ali u ostalim slučajevima većinom je dopušteno. I kod kronične opstruktivne plućne bolesti, kod koje se treba početi baviti sportom, planinarenje je idealno - kaže Sambolić.

Za planinarenje su, ističe, najvažnije prikladna odjeća i obuća, odnosno dobre planinarske cipele, a ne tenisice, ali i priprema, odnosno dovoljno vode i hrane. Za energiju je korisno ponijeti svježe voće, sendvič koji nije kvarljiv, a oni koji idu na dulje ture nose i energetske gelove, pločice, što ne zauzima puno prostora - kaže kineziolog. Dodaje da je najčešća ozljeda uganuće gležnja na korijenju pa pazite kuda hodate.

- Planinarenje, kao i svaka tjelesna aktivnost, podiže razine serotonina, hormona sreće, pa se čovjek osjeća bolje. I sama priroda, zelenilo, čovjeka ‘resetira’ jer više nije na betonu, buci i onečišćenom zraku - zaključuje kineziolog.

Trebaju vam razlozi za planinarenje?

Uravnotežuje razine šećera u krvi i kao svaka fizička aktivnost, smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2

Poboljšava krvni sustav i cirkulaciju. Redovito planinarenje snižava krvni tlak i kolesterol.

Planinarenjem aktivirate i jačate najveće mišićne skupine – rade leđa, trbuh, noge...

Kretanje i vježbanje pojačavaju razinu hormona sreće i poboljšavaju mentalno zdravlje.

Planinareći upoznajete nove ljude ili se povezujete s prijateljima.

Veća djeca mogu vas pratiti na kraćim rutama. Tako provodite vrijeme s njima, a i pogoduje zdravlju.

Ako vam je teško zaspati, isprobajte planinarenje i odmah ćete osjetiti olakšanje.

Najbolji izvor vitamina D je desetominutni boravak na suncu, pa planinarenjem dobivate svoju dozu.

Boravak u prirodi i na svježem zraku popravlja raspoloženje. Povezujete se s prirodom i uživate u njezinim ljepotama, što opušta.