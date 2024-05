10 znakova da ste emocionalno izmanipulirani i kako to izbjeći

S namjerom da imaju kakvu-takvu korist ili kontrolu nad drugima u svojoj okolini, neki ljudi su sposobni emocionalno manipulirati. Najčešće koriste nepoštene strategije koje biste trebali izbjeći pod svaku cijenu kako se ne biste zapetljali u njihove probleme.

Naravno, imajte na umu da na neki način svi možemo biti donekle manipulativni. Međutim, ako primijetimo da se radi o nečemu što se počinje stalno događati, trebali bismo biti pažljiviji kako ne bismo bili povrijeđeni.

Ovo su najčešće tehnike koje koriste emocionalni manipulatori. Evo kako ih prepoznati:

1. Ne žele učiniti nešto čak i ako kažu da žele

Ljudi koji imaju manipulativnu osobnost obično su pesimistični i ogorčeni, a svoje sukobe izražavaju kroz prikrivenu ljutnju u djelima poput odugovlačenja, tvrdoglavosti i neučinkovitosti. Zamislite nekoga na poslu kako odbija zahtjev, ali umjesto da samo kaže ne, ta osoba to čini na neizravan način i skriva činjenicu da je to učinila. Također će pokušati izbjeći suočavanje s posljedicom svoje odluke.

Prilikom suočavanja s ovakvom situacijom preporučuje se osobi koja pokazuje pasivno-agresivno ponašanje pokazati da je odgovorna za svoje pogreške. Tako će vas prestati kriviti ako je to slučaj. U isto vrijeme, to će vam pomoći da svoje potrebe stavite na prvo mjesto i na taj način ćete izbjeći upadanje u njihovu zamku, koja vas natjera da preuzmete krivnju. U svakom slučaju, važno je izbjegavati igrice s ljudima za koje se pokazalo da imaju manipulativne osobnosti.

2. Zbog njih se drugi ljudi osjećaju neugodno

Manipulacija se može razviti u vrstu društvenog i emocionalnog nasilja. U takvim situacijama manipulator često preuzima ulogu stručnjaka za predmet, dok takozvana žrtva, osjećajući se posramljeno i inferiorno, može odlučiti potražiti manipulatora kako bi došla do neke vrste informacija koje bi se kasnije mogle pokazati korisnima.

Da biste se nosili s tim, najbolje je ne ulaziti u borbu za moć. Ovaj savjet, naravno, vrijedi u većini slučajeva, ali je posebno relevantan kada imate posla s manipulatorima. Upamtite da ako ti postupci i riječi prestanu utjecati na nas, manipulator će se u jednom trenutku osjećati posramljeno zbog svog ponašanja.

3. Iskrivljuju činjenice kako bi ljudi posumnjali u vlastitu percepciju ili pamćenje

Kada netko mijenja činjenice o nekom događaju, uzrokujući kod druge osobe nepovjerenje u vlastito pamćenje i percepciju, normalno je da se žrtva osjeća nesigurno. Ova vrsta manipulacije dovodi do ugrožavanja nečijeg povjerenja i osjećaja za stvarnost. Na kraju dana, žrtva može čak i pobrkati što je istina, a što nije, pa je ova tehnika posebno opasna, zbog čega je važno biti svjestan.

Jedan od znakova da ste pod ovom vrstom emocionalne manipulacije je kada počnete preispitivati sve što radite i mislite, a da zapravo nemate razloga sumnjati u stvari. U ovoj situaciji preporučuje se da vjerujete svojoj prosudbi i instinktima, pokažete samopouzdanje i identificirate osobe kojima možete vjerovati da vam daju uvid u situaciju. Trebate imati na umu da u nekim slučajevima ova vrsta radnje može zahtijevati stručnu pomoć.

4. Vrše pritisak na druge i daju malo vremena da odluče

Emocionalna manipulacija može se odvijati na svim vrstama mjesta i situacija. Zapravo, čak biste mogli naići na njega kada ga netko koristi kao prodajnu i pregovaračku taktiku, gdje se iskorištava krhkost potencijalnog klijenta. To se često radi kako bi se izvršio pritisak na njih da kupe nešto bez razmatranja jesu li uopće spremni donijeti svjesnu odluku o kupnji.

Jasno je da ove tehnike nisu toliko štetne kao, recimo, manipuliranje ljudima u potpunu nevjericu kao što smo vidjeli ranije. Najčešće je korisno naučiti prepoznati kada vas se tjera da nešto učinite jer tada možete lako djelovati, na primjer, distancirati se od osobe, pokušati kupiti vrijeme i konzultirati se s drugim opcijama, kao i tražiti drugo mišljenje . Za važne odluke potrebno je vrijeme i treba ih donijeti kada se osjećate hladnokrvno, smireno i sabrano.

5. Žele da se osjećate posebno

Još jedna uobičajena taktika koju emocionalni manipulatori koriste, jer je vrlo učinkovita, jest pokušaj da se drugi osjećaju iznimno posebnima. Ovo je naravno samo način da vas se natjera da se lako otvorite i podijelite svoje tajne. Dobar način da otkrijete događa li se ovo vama je da držite otvorene uši i oči kada osoba pokaže pretjerano samopouzdanje prije nego što vas stvarno upozna. To bi mogao biti jasan znak da zapravo zadiru u osobne stvari kako bi ih kasnije iskoristili protiv vas.

6. Ponašaju se kao žrtva

Uvijek je jako važno imati na umu da, kada su u pitanju ljudski odnosi, stvari nisu samo crno-bijele. Pogotovo kada se, na primjer, suočite sa situacijom u kojoj postoji agresija. Neki ljudi mogu preuzeti ulogu žrtve kako bi stekli moć. To se može učiniti svjesno ili nesvjesno.

Ljudi koji to rade često pokazuju pasivan stav. Skloni su izbjegavanju izravnog sukoba i odgovornosti okrivljujući druge za sve loše što im se događa. Često kažu da njihov pesimizam dolazi od drugih ljudi koji na njih vrše pritisak. Iako je to zapravo vrsta manipulacije, može nastati kao obrambeni mehanizam za suočavanje s određenim simptomima straha ili tjeskobe.

Kada osoba pokazuje ovu vrstu obrasca, preporučuje se da je ne osuđujete ili kritizirate. Bolje je imati otvoren i iskren razgovor kako biste razumjeli što se događa. Osim toga, mogla bi pomoći i podrška i usmjeravanje da preispitaju svoju odgovornost u svemu što im se događa, no u svakom slučaju bolje ih je uputiti na stručnjaka.

7. Nastoje natjerati ljude da se osjećaju krivima

U pokušaju da kontroliraju ili utječu na nečije izbore, manipulatori žele da se osjećate krivim zbog izražavanja svojih misli ili zabrinutosti. Osim toga, mogu reagirati agresivno ili stvoriti zbunjujuću situaciju kako bi započeli svađu i stekli prednost u cijeloj raspravi.

U situacijama u kojima je izražavanje svojeg mišljenja također čin hrabrosti, sram ne bi trebao biti izgovor za ograničavanje komunikacije s drugima.

8. Kažu da se šale kada govore nešto nepristojno ili okrutno

Emocionalni manipulator ponekad koriste okrutne komentare prekrivene sarkazmom ili se čak pretvaraju da se samo šale kada zapravo govore nešto neugodno. Ono što biste trebali imati na umu ako ste uključeni u ovu situaciju je da su ljudi koji daju takve komentare često samo nesigurni i pate od niskog samopoštovanja. Vaš bi odgovor tada trebao doći s mjesta poštovanja, čak i ako se to trenutno čini teško izvedivim. Na neškodljiv način pokušajte ostvariti svoja prava i natjerajte ih da shvate da zaslužujete poštovanje i dostojanstvo, baš kao i oni.

9. Koriste 'tretman šutnjom' da nešto dobiju

Ponekad će emocionalni manipulator koristiti 'tretman šutnjom' kao sredstvo da nešto dobiju. Povrh toga, pokušavaju stvoriti neravnotežu moći. To je uobičajen način da potaknu svoje žrtve da traže njihovo odobravanje i određenu vrstu bliskosti radeći upravo suprotno: ne odobravajući ih i distancirajući se od njih.

Ova tehnika može implicirati emocionalnu i fizičku izolaciju koja prikriva loše upravljanje komunikacijom. Teško da će ti problemi nestati sami od sebe pa je, u tom smislu, otvorenost za razgovor o emocijama nešto o čemu treba razmisliti.

10. Iskorištavaju nesigurnost i osjećaje drugih

Ljudi koji s nama provode najviše vremena su oni koji najbolje upoznaju naše slabosti, što je i logično. Ono o čemu često ne razmišljamo jest da oni to znanje mogu iskoristiti da nas povrijede ili manipuliraju s nama. Mogu, na primjer, istaknuti naše slabosti kako bi nas ponizili. Također mogu pokušati iskoristiti naše osjećaje protiv nas i natjerati nas da se osjećamo krivima zbog emocija koje u tom trenutku proživljavamo, pogotovo ako su vrlo jake, piše Bright Side.