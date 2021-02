Istina je da se simptomi depresije jako razlikuju, zbog čega netko može objavljivati ​​'sretne' selfieje na Instagramu i istovremeno biti u žestokoj depresiji, bez vidljivih znakova tuge. S druge strane, druga osoba može pokazivati ​​znakove depresije odustajanjem od normalnih aktivnosti ili čestim i predugim spavanjem, ali vanjske znakove tuge neće pokazivati.

Pandemija koronavirusa dovela je do problema s mentalnim zdravljem, uključujući depresiju, među većim brojem ljudi. Ali ako nikada prije niste iskusili to stanje, možda će biti teško prepoznati je li se stvarno radi o depresiji.

Nekoliko stručnjaka za mentalno zdravlje istaknuli su neke od znakova koji bi mogli ukazivati ​​na depresiju, piše Huff post.

1. Ponašanja povezana s 'pandemijskim umorom'

S obzirom da COVID-19 potpuno preokreće naš svakodnevni život, lako ćemo odbaciti depresiju kao nuspojavu suočavanja s pandemijskim pritiscima. Ignoriranje mjera socijalnog distanciranja, nedovoljno držanje mjera ili ne održavanje pravila, mogu biti pokazatelji da ste depresivni i da niste samo umorni od pandemijskih ograničenja.

- Puno nas je umorno od pandemije. Naravno postoji umor od pandemije ali postoji i nepažnja i ne briga za sebe i za dobrobit drugih ljudi. Možda se pitate je li osoba koju poznajete stvarno umorna od ove pandemije ili ju jednostavno nije briga niti za sebe niti za druge s obzirom da ne mari o pravilima i restrikcijama - rekla je Zamira Castro, licencirana psihologinja iz Floride.

2. Apetit se drastično mijenja

Možda jedete više nego obično ili uopće nemate apetita.

- To je lako previdjeti, jer živimo u društvu koje kulturu prehrane i ograničenja vrednuje kao znak kontrole i discipline. To govori o vašem karakteru. Ako ne jedete kao inače to znači da se nešto događa s vama - kaže Zamira.

Ali prehrambene promjene ovise o pojedincu.

- Ako se više smanjuje razina serotonina, možda ste netko tko je skloniji traženju utjehe u hrani - komentira Zamira.

3. Razdražljivost i agresivnost

Ljutnja može biti simptom depresije, posebno za muškarce, ali često se ne doživljava kao takva. Društvene i kulturne norme igraju veliku ulogu u tome kako se depresija može pojaviti, posebno kada je riječ o iskazima agresije ili razdražljivosti.

- Muški su socijalizirani kako bi se mogli nositi s agresijom, kako bi im na neki način bilo 'ugodno', dok su žene tipično socijalizirane da im ne bude ugodno nositi se s ljutnjom. Zbog toga žene više pokazuju znakove tuge i plakanja - kaže Zamira.

4. Društvene navike suptilno su se promijenile

Promjene u društvenim navikama možda se neće tako lako primijetiti posebno u pandemiji kada ljude ne viđamo ili ne razgovaramo onako kako smo razgovarali kad su stvari bile 'normalne'.

- Suptilni znakovi depresije su kada se osoba povlači vrlo često u sobu i ne odgovara vrlo često na pozive, već ih zna ignorirati. Ako ste netko tko svakodnevno zove mamu, a odjednom to prestane, to bi mogao biti znak jer bi to mogao biti početak onoga što nazivamo prodromalnom fazom. To je razdoblje između početnog pojavljivanja simptoma i punog razvoja stanja. Može biti da počnete padati u depresiju kad se počnete povlačiti od drugih - kaže Zamira.

5. Promjene u energiji

Odustajete li sve češće od svoje voljene rutine njege kože? Jeste li izgubili zanimanje za satove joge? Nemate volje za vježbanje?

- Depresija je gubitak vitalnosti, vaše energije, pulsa. Ako ste netko tko je obično vrlo živahan, a imate energije i volje, počet ćete imati manje toga. Znakovi koji ukazuju na depresiju su: ako prestanete raditi stvari koje ste prije radili, a za koje vam treba energija i dobra volja - tvrdi Zamira.

6. Zatrpavanje poslom

Tanka je granica između radoholičara i nekoga tko koristi posao kako bi prikrio borbe s mentalnim zdravljem.

- Živimo u društvu koje cijeni produktivnost, ishod i rezultate, a u osnovi to i čini. Kada prekomjerno radite, to je znak da za druge stvari u vašem životu (poput depresije) jednostavno nema mjesta. Vi s poslom želite izbjeći ono što osjećate ili ono što biste mogli osjećati - kaže Zamira.

7. Kronični napadaji stresa

- Neka količina stresa je normalna i može dovesti do produktivnosti - rekla je Catherine Muyeba, psihijatrica iz Engleske.

- Međutim, sveprisutni mentalni i emocionalni pritisak može dovesti do kroničnog stresa koji može negativno utjecati na nečiji život. Može utjecati na koncentraciju, poremetiti san, smanjiti sposobnost suočavanja sa svakodnevnim izazovima i štetno utjecati na zdravlje što dovodi do visokog krvnog tlaka, pa čak i srčanog udara - tvrdi Catherine.

Međutim, postoji razlika između depresije i stresa.

- Stres je često pokrenut životnim događajima i često se rješava kad se događaji povuku. Depresija može započeti bez očitog okidača ili veze s događajima iz prošlosti. Ili može proizaći iz dugotrajnog izlaganja štetnom okolišu za vaše mentalno zdravlje. Kao, recimo, pandemija - kaže Catherine.

8. Libido je nizak

Sasvim je normalno da vam se nekad dogodi da opadne želja za seksom. To nije uvijek znak nečega ozbiljnog. Ali ako se vaš libido doista srozao u usporedbi s normalnim, to bi mogao biti pokazatelj da je u pitanju nešto drugo.

Prema stručnjacima iz Johns Hopkinsovog centra za poremećaje raspoloženja, sniženi libido jedan je od ključnih simptoma koje liječnici traže pri dijagnosticiranju glavnih depresivnih epizoda.

9. Promjene u spavanju i umor

Promijenjeni obrasci spavanja također bi mogli ukazivati ​​na potencijalni pad mentalnog zdravlja.

- Teškoće s spavanjem ili ranojutarnje buđenje mogu biti znakovi depresije - tvrdi Catherine.

Trajni umor može biti prisutan i kada imate depresiju. Ako su vaši obrasci spavanja promijenjeni preporučuje se da odete kod svog liječnika.

10. Izuzetna osjetljivost na odbijanje

Ako se zateknete da vas prejako muči to što primjerice niste izabrani za projekt na poslu, to bi mogao biti primjer krajnje osjetljivosti na odbijanje. Ovo je jedna od nekoliko netipičnih značajki ili manje očitih znakova depresije.

- Među ostalim netipičnim značajkama su slabost ili težina u rukama ili nogama koje rezultiraju značajnim utjecajem na socijalno ili profesionalno funkcioniranje i privremeno poboljšanje raspoloženja kao odgovor na pozitivne događaje ili dobre vijesti - kaže Catherine.

Sve u svemu, depresija izgleda drugačije kod svih na koje utječe. Ako mislite da se borite s depresijom, razmislite o dogovoru s liječnikom ili terapeutom.