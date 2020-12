U ova stresna vremena mnogi se bore s umorom i pitaju se zašto se tako osjećaju. Women's Health donosi listu od 12 mogućih razloga te savjete kako si pomoći.

1. Problem s alergijama

Kihanje ili svrbež očiju klasični su simptomi alergije, no postoje i oni poput smijenjene energije i umora.

- Ako se ne liječe, sezonske alergije mogu prouzročiti umor - kaže alergologinja i imunologinja dr. Purvi Parikh.

Zašto? Zato što se vaše tijelo bori kako bi se oduprlo alergenu, a za to mu treba dodatna energija.

- To vrijedi bez obzira imate li alergiju na vanjske alergene poput peludi ili se nosite s alergijama na grinje. Umor mogu prouzročiti i lijekovi protiv alergija poput antihistaminika - kaže dr. Parikh.

Kako si pomoći:

Ako se borite s umorom i svjesni ste da imate alergiju, možda vam trenutačna terapija ne pomaže.

- Razgovarajte s liječnikom i provjerite koja druga rješenja su vam na raspolaganju. Vjerojatno će vam preporučiti druge lijekove. Dodatno, možete nabaviti uređaje poput pročistača zraka koji će iz vašeg doma ukloniti alergene - savjetuje dr. Parikh.

2. Sjedilački način života

Ako pretjerate s tjelovježbom kod kuće, rezultat može biti umor kao i kad ne vježbate uopće.

- Ljudsko tijelo umara se od sjedilačkog načina života jer tijelo izlazi iz forme i javlja se gubitak mišićne mase - kaže dr. Sobia Khan.

Kad je riječ o tjelovježbi, tijelo reagira na način da ga morate koristiti ili gubite mišiće. Ako ne vježbate redovito, osjećat ćete se umornije nego da se počnete kretati unatoč činjenici da ne trošite energiju dok sjedite.

Kako si pomoći:

Rješenje je jednostavno - više se krećite. Opće preporuke za fizičku aktivnost navode kako vam treba 150 minuta umjerene tjelovježbe na tjedan, uz dva ili više dana za aktivnosti koje osnažuju mišiće. Kad se opet počnete kretati, biti će lakše prebroditi dan bez osjećaja kao da ste zombi.

3. Previše šećera i ugljikohidrata

- Kad jedete namirnice bogate šećerom i rafiniranim ugljikohidratima poput bijelog kruha, tjestenine ili pekarskih proizvoda, to uzrokuje skokove u razini šećera u krvi - objasnila je dijetetičarka Jessica Cording.

Nakon konzumacije se osjećate odlično, no to u konačnici vodi do problema.

- I zbog toga se možete osjećati umorno - ističe Cording.

- Ako pretjerujete sa šećerom i ugljikohidratima, u tijelu se javlja inzulinska rezistencija te ono ne koristi glukozu na način na koji bi trebalo. Zbog toga se također osjećate umorno - dodaje dr. Khan.

Kako si pomoći:

- Smanjite unos šećera i ugljikohidrata tijekom dana - savjetuje Cording.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuje da dnevni unos šećera bude manji od 10 posto ukupnog dnevnog kalorijskog unosa. To znači da ukoliko konzumirate 2.000 kalorija na dan, šećer ne bi trebao prelaziti 200 kalorija.

- Kad jedete slatku hranu bogatu ugljikohidratima, pokušajte balansirati obrok proteinima i mastima. Primjerice, na krekere dodajte maslac orašida. To će smanjiti šanse da poslije ostanete bez energije - ističe Cording.

4. Pod stresom ste

Stres nije povezan samo sa psihičkim tegobama, nego utječe i na fizičko zdravlje.

- Tijelo i um su usko povezani i u stalnoj su komunikaciji. Kad se mijenja vaše emotivno stanje, bez obzira je li riječ o pozitivnoj ili negativnoj promjeni, nije neobično da se javi i fizička manifestacija te promjene - kaže psihijatrica dr. Monica Seawell.

Stres se na različite načine pokazuje na tijelu i javlja se obliku glavobolje, želučanih tegoba i umora.

Kako si pomoći:

- Kad je riječ o stresu, svakako morate riješiti osnovni problem - savjetuje dr. Seawell.

Neke vrste stresa nemoguće je izbjeći, no dr. Seawell preporučuje 20 do 30 minuta tjelovježbe na dan.

- To često podiže razinu energije kad se ne možete sami nositi s posljedicama stresa - kaže ona.

Ako to ne pomogne, obratite se stručnjaku za mentalno zdravlje koji će vam pomoći nositi se s emocijama.

5. Ne spavate dovoljno

Preporuka stručnjaka je da spavate između sedam i devet sati na dan. Ako spavate manje od toga, mogli biste osjećati umor.

- Minimum od sedam sati je nužan za obnavljanje tijela i odmor mozga. Problem je u tome što samo jedna noć lošeg spavanja može poremetiti cirkadijalni ritam i baciti vas nekoliko dana unazad - kaže dr. Khan.

Kako si pomoći:

Rješenje je jednostavno - spavajte više. No ponekad je to lakše reći nego učiniti. Najprije morate ustanoviti koji je uzrok manjka sna. Je li to stres, gledanje serija ili loša higijena spavanja? A zatim se morate pozabaviti uzrokom. Ako se borite s tim, porazgovarajte sa svojim liječnikom o tome koje su vam opcije. Možda vam treba kognitivna bihevioralna terapija kako biste liječili nesanicu.

6. Borite se s depresijom

Depresija se manifestira kroz niz simptoma, a među njima je i stalan osjećaj umora.

- Kad provjeravam ima li pacijent depresiju, uvijek se raspitujem oko osjećaja umora i nedostatka energije - kaže dr. Seawell.

Simptomi depresije su stalan osjećaj praznine, tjeskobe ili tuge, osjećaj beznađa i pesimizam, iritabilnost, osjećaji krivnje i manje vrijednosti, nemir, problemi s koncentracijom i pamćenjem te odlučivanjem, problemi sa spavanjem, promjene u apetitu, nedostatak sna ili previše spavanja kao i misli o samoubojstvu i smrti. Usto, javljaju se bolovi, grčevi, probavne smetnje i slični problemi koji nemaju jasan uzrok.

Ne osjećaju svi sa depresijom iste simptome, pa je moguće da se redovito osjećate umorno i to uopće ne povezujete s depresijom.

Kako si pomoći:

Depresija se liječi psihoterapijom, lijekovima te kombinacijom ove dvije metode. Ako smatrate da je vaš umor povezan s depresijom, razgovarajte s liječnikom kako bi procijenio vaše stanje i uputio vas na sljedeći korak.

7. Problemi sa štitnjačom

Štitnjača je malena žlijezda u obliku leptira koja se nalazi u prednjem dijelu vrata i proizvodi hormone koji kontroliraju kako vaše tijelo koristi energiju. Kad ne proizvodi dovoljno hormona, to uzrokuje stanje koje nazivamo hipotireoza, a to može usporiti tjelesne funkcije.

- Hormoni štitnjače imaju receptore na doslovno svakom organu u tijelu i manjak hormona može prouzročiti umor te usporiti metaboličke procese - kaže Khan.

Kako si pomoći:

Liječenje hipotireoze provodi se likovima koji nadomještaju nedostatak hormona. Imajte na umu da bi moglo potrajati dok se opet ne počnete dobro osjećati. Liječniku će trebati vremena za prilagodbu količine lijekova dok ne dosegnu optimalnu razinu.

8. Infekcija

Ako se oporavljate od virusne infekcije, teško je očekivati da ćete se brzo osjećati puni energije. Za oporavak treba vremena.

- Virusna ili bakterijska infekcija mogu prouzročiti dehidraciju, generalnu upalu te velik umor - ističe dr. Khan.

Kako si pomoći:

Dr. Khan preporučuje da si jednostavno date vremena za oporavak. Pijte puno vode i ne pretjerujte s aktivnostima. Tijekom tjedan ili dva trebali biste se osjećati bolje.

9. Imate anemiju

Anemija je stanje gdje u krvi imate manje razine crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina. Hemoglobin je protein bogat željezom koji pomaže crvenim krvnim zrncima prenositi kisik do pluća i ostatka tijela. Ako imate anemiju, vaše tijelo ne dobiva dovoljno krvi bogate kisikom.

- Zato se osjećate umorno - kaže dr. Khan.

Kako si pomoći:

Ovisno o tipu anemije koji imate, liječnik će preporučiti vrstu liječenja. Možda vam samo trebaju određeni vitamini, a možda će vas poslati na infuziju ili će preporučiti uzimanje lijekova koji će pospješiti stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Također vam može preporučiti promjenu jelovnika kako biste unosili dovoljno željeza iz hrane. U osnovi, za ovaj problem morate se obratiti liječniku.

10. Problemi s glutenom

Ako niste znali, gluten je protein žitarica. Kod nekih ljudi može oštetiti probavni trakt i uzrokovati simptome poput nadutosti, proljeva, zatvora, plinova, mučnine, bolova u želucu, povraćanja i umora.

Celijakija je bolest koja može prouzročiti dugoročne probavne smetnje i spriječiti organizam da dobije nutrijente iz hrane, a to može rezultirati umorom.

Kako si pomoći:

Celijakiju nekad nije jednostavno dijagnosticirati, no nakon pregleda liječnik će vam preporučiti testove krvi i biopsiju tkiva kako bi provjerio razinu upale u probavnom traktu. Ako imate celijakiju, morate izbjegavati hranu koja sadrži gluten.

11. Imate multiplu sklerozu

Riječ je o dijagnozi koju valja spomenuti, iako je slabo vjerojatno da je to baš vaš problem. Riječ je o bolesti koja napada središnji živčani sustav i onemogućuje protok informacija od mozga do tijela. Umor je uobičajeni simptom te bolesti gotovo 80 posto pacijenata pati od umora koji može biti takvih razmjera da je pojedincu teško normalno funkcionirati. Dodatno, mogu ga prouzročiti lijekovi ili neki drugi uzroci.

Kako si pomoći:

Za ljude s MS-om postoji specifična terapija koja omogućuje pojednostavljenje kućanske poslove, fizikalna terapija i šetnja koja čuva energiju te redoviti programi tjelovježbe, regulacije spavanja, psihološke intervencije i slično.

12. Rak kao uzrok umora

American Cancer Society ističe kako je kod ljudi s dijagnozom karcinoma umor čest simptom, i na njega se požalilo oko 80 posto pacijenata.

- Umor može biti posljedica liječenja, ali i znak bolesti. Rak uzrokuje umor različitim mehanizmima te preuzima kontrolu nad svim metaboličkim procesima i sabotira energiju u tijelu - ističe dr. Khan.

Kako si pomoći:

Ako se borite s ovim ozbiljnim stanjem, imajte na umu da postoje lijekovi koji uspješno liječe razne vrste karcinoma. Ključ uspješnog liječenja je u komunikaciji s liječnikom, pa se ne ustručavajte spomenuti mu i problem s umorom.

Kada posjetiti liječnika

- Normalno je da se povremeno osjećate umornima, no ako se stalno borite s umorom, svakako posjetiti liječnika - kaže dr. Khan. Liječnik će napraviti niz pretraga kako bi ustanovio oo čemu je riječ, no imajte na umu da što prije potražite pomoć, prije ćete krenuti putem oporavka.