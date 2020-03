Stalno ste umorni i bezvoljni? Ova hrana nam krade energiju

Postoje namirnice i pića koja 'kradu' vašu energiju nakon što ste ih konzumirali, upozoravaju nutricionisti. Tako Australka Susie Burrell, osnivačica brenda Shape Me ističe kako postoji nekoliko namirnica i obroka, odnosno pića, koja nas mogu učiniti umornima i iscrpljenima, bez da smo se bavili nekom fizičkom ili mentalnom aktivnošću koja tome vodi. Evo što ističe kao mogući izvor problema:

Kava podiže energiju, ali - kratkotrajno

Iako u prvom času može podići energiju, razina kofeina koju kava sadrži ubrzo može dovesti do - pada energije.

- Kofein je poznat kao sredstvo za podizanje energije, no zna se da njegov učinak traje 30 do 60 minuta. Dakle, problem je u tome što vam treba puno kave da biste izdržali dan - ističe nutricionistica. Dodaje kako dodavanjem šećera u kavu dodatno pridonosimo brzom padu energije, dok konzumacija previše kave tijekom dana može dovesti do dehidracije i glavobolje te pokvariti dan, prenosi Daily Mail.

Fast food - fino, ali nema prehrambenu vrijednost

Jedenje masne hrane može zadovoljiti vašu žudnju i učinit će da se osjećate dobro, ali nema hranjivu vrijednost i učinit će da se osjećate sporo i umorno. Brza hrana, poput hamburgera, čipsa i pizze može dovesti do zadržavanja tekućine, što dovodi do bržeg kolanja krvi u probavnom sustavu, kao rezultat velikog obroka s puno kalorija.

No brza hrana, osim zadovoljavanja početne potrebe za šećerom nema nikakav drugi učinak, što znači da samo vodi podizanju razine inzulina.

Previše keksa podiže inzulin

Znaju biti zarazni kad sjednete sa šalicom kave ili čaja, no jedenje keksa, pogotovo često, može biti štetno za razinu energije.

- Mješavina bijelog brašna, hidrogeniziranih masti i šećera, za kojom je lako posegnuti svakodnevno, uz nekoliko šalica čaja ili kave, nudi premalo prehrambenih sastojaka. Rafinirano brašno i šećer dovode do porasta razine glukoze u krvi, što je povezano s naglim padom šećera u okviru sat vremena. Takva kombinacija sastojaka s vremenom dovodi do trajno povećane razine inzulina, a to vidi do umora i niske razine energije - kaže Susie.

Instant rezanci sadrže mnogo ugljikohidrata i soli

Većina se čudi kad shvati da rezanci koje je dovoljno preliti vrućom vodom mogu negativno utjecati na energetsku razinu organizma. Nutricionistica ističe kako popularni brzi obrok često sadrži sličnu količinu prerađenih ugljikohidrata kao četiri do šest kriški kruha, a jedna vrećica često ima gornju dnevnu dozvoljenu granicu natrija, odnosno soli.

- Učinak toga je značajno zadržavanje tekućine, što vodi do nadimanja, nelagode i umora sat ili dva nakon konzumacije - ističe.

Žele bomboni sadrže velike količine šećera

Omiljeni slatkiš među djecom, pa i odraslima - žele bomboni - sadrže u prosjeku dvije žličice šećera po komadu.

- Kada je tijelo izloženo velikoj količini šećera, naša 'raketa' odjednom leti do neba, ali uskoro slijedi pad - upozorava Susie. Dodaje da je drugi problem to što ih je gotovo nemoguće prestati jesti, što znači da možete konzumirati 100 grama šećera, pa i više, u samo jednom 'grickanju'.

