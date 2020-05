Ako morate ostati budni, a jako ste umorni probajte ove načine

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

AKO PRESTANETE HRANITI KOŽU I HIDRATIZIRATI, POSTAJE OSJETLJIVA

Postoji mnogo načina da ostanete budni kada vam se spava, a to nije kava.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan spavanja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Vitamin D

Foto: haveseen

Sve što trebate je igrati se s djecom vani, prošetati psa ili otići u šetnju. Kao i uvijek, ako planirate biti vani duže vrijeme, obavezno se namažite kremom sa zaštitnim faktorom. Hrana poput ribe, žumanjka te obogaćenog mlijeka i žitarica također su ukusni izvori D vitamina.

2. Pijte (puno) vode

Voda pomaže da se naša tijela kreću. A umor je siguran znak da naše tijelo ne dobiva dovoljno vode. Boce za višekratnu upotrebu čuvajte u torbi, na stolu i u automobilu. Imat ćete naviku hidratizirati se tijekom dana.

3. Meditirajte

Foto: 123RF

Roditeljstvo je beskrajan krug aktivnosti, domaćih zadaća, obaveza i svakodnevnih iznenađenja koja nas drže. Ponekad kava koju pijemo ne bi li ostali budni, samo nas čini manje fokusiranima. Samo 5- 10 ili 15-minutni odmor i meditacija pomoći će vam da se opustite i odmorite.

4. Eterična ulja

Prirodna i bez kemikalija, mogu vam pomoći kod stresa, raspoloženja i energije. Ljubitelji ulja preporučuju mentol i grejp za pojačavanje energije te muškatni oraščić za fokusiranje.

5. Smanjite šećer

Foto: 123RF

Hrana s visokim šećerom može uzrokovati porast šećera u krvi, što ima kratkotrajni učinak da se osjećate dobro. Probajte piti što više vode i grickati neke zdrave grickalice poput badema, indijskog oraščića, oraha i slično.

6. Muzika za opuštanje

Zamislite svoju omiljenu pjesmu. Glazba je dizalo raspoloženja, pa upalite svoje omiljene pjesme dok spremate večeru, čistite kuću, organizirate ormar i slično.

7. Odmaknite se od ekrana

Bilo da su to naši telefoni, tableti ili radna računala, noću nas mogu još duže držati budnim što će rezultirati nedostatkom sna. Također, mogu nas još više iscrpjeti.

8. Hrana protiv umora

Bob je jako dobar protiv umora. Probajte ga što češće uvrstiti u svoja jela, barem jednom tjedno. Za nešto slatko, lubenica je izvrstan izvor B6 i citrulina, aminokiseline koja pogoduje radu srca i imunološkog sustava.

9. Vježbanje

Foto: Unsplash

Koliko god bilo teško prikupiti volju za vježbanjem, ono je jako dobro za vaše zdravlje. Ako ne volite intenzivne treninge pokušajte trenirati odnosno plesati uz glazbu to je jako popularno, a dođe kao trening. Osim toga, danas postoji mnoštvo vježbi za koje vam ne treba niti teretana, a niti oprema.

10. Ako niste raspoloženi za nešto, recite ne

Često se negdje žurimo, trčimo. Pokušavamo obaviti sve u jako malo vremena. No umjesto da pokušavate sve to obaviti probajte jednom to odgoditi ako se može ili jednostavno nešto preskočiti. Ostavite malo vremena za sebe i druženje sa svojom obitelji.

11. Budite društveni

Izolacija može dovesti do umora i depresije, stoga je važno družiti se s prijateljima i obitelji, posebno u ovom vremenu društvenog distanciranja. Pokušajte s obitelji ili prijateljima preko video poziva igrajte neke zanimljive igre.

12. Probudite se rano

Foto: Dreamstime

Probajte se dignuti što ranije. Uživat ćete u danu, bolje ćete se osjećati, a i iskoristit ćete ljepotu jutra.

13. Vrijeme za sebe

Sada je idealno vrijeme da si posvetite barem sat vremena i odradite si manikuru, stavite masku na lice, isprobate onaj novi piling ili novu masku za kosu.

14. Ne preskačite doručak

Doručak je najvažniji obrok u danu. Svi smo dosta puta to čuli no koliko se nas zapravo toga pridržava?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

MALI, ALI SUPER KUHINJSKI TRIKOVI UZ KOJE ĆE KUHANJE TRAJATI KRAĆE

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: