12 tajni koje žene žele da njihovi partneri primjenjuju u krevetu

1. Do uzbuđenja kroz riječi

Oko 42 posto žena tvrdi kako je strast najbolji način za otključavanje njihovih najluđih želja u krevetu, pokazala je studija na više od 700 žena. Najsnažniji signal da su poželjne i da je njihov partner lud za njima su njegove riječi, koje doista djeluju kao afrodizijak. 'Kako je ovo dobro' i 'Toliko te želim' samo su neke od rečenica kojima ćete situaciju učiniti još napetijom.

2. Predigra

Predigra za muškarce i žene može imati dvojako značenje. Dok će je pripadnici jačeg spola doživjeti kao nešto što prethodi seksu, mnogim je ženama ona i najbolji dio cijelog iskustva. Čak dvije od pet žena će doživjeti orgazam za vrijeme predigre, a prekratka uvertira u seks spada u top pritužbe žena na račun ljubavničkih vještina svog partnera.

3. Usporite

Tek jedna od pet žena može doživjeti orgazam isključivo penetracijom, a većina žena bi voljela da njihov partner uspori ritam te se više služi svojim rukama i ustima, pokazala je australska studija na više do 19.000 parova. Ona otkriva da više od 90 posto žena može doživjeti orgazam kod ručne ili oralne stimulacije, no preko 50 posto njih neće tražiti to od partnera jer strahuju da bi to predugo trajalo i stvorilo pritisak.

4. Budite nježni

Daje li vam partnerica za vrijeme seksa uputu da želi 'nježno' ili 'nježnije' to ne znači da trebate prekinuti s onim što radite. Erogene zone poput klitorisa sadrže velik broj živaca, a jak pritisak uzrokuje iritaciju umjesto ugode. Zbog toga treba 'pripremiti' teren zagrijavanjem, odnosno pokretima koji nisu direktni, poput nježnih poljubaca oko samog područja, a i vrući dah te promjena pokreta će svakako pomoći.

5. Birajte poze koje odgovaraju njoj

Seksualni terapeut dr. Logan Levkoff ističe da je kod odabira poze ključna stimulacija klitorisa. Tako kod misionarske ispod njezine stražnjice možete postaviti jastuke i držati korijen penisa što bliže njezinim vanjskim usnama te radije koristiti kružne pokrete umjesto onih 'unutra-van'. Ako je ona gore, partner može prstima oblikovati slovo V i postaviti oko penisa kako bi stimulirali klitoris, a kod doggy stylea obavezno uključite prste.

6. Soba neka bude topla

Kod seksa na temperaturi od 15 do 20 Celzijusa, oko 40 posto žena će moći doživjeti orgazam. No, ako se temperatura u prostoriji povisi na 22 Celzijusa, orgazam će moći doživjeti čak 80 posto njih, pokazalo je nizozemsko istraživanje. Jedan od najvažnijih detalja je obraćanje pozornosti na njezina stopala, jer ako su ona hladna, organizam je u stanju obrane od hladnoće - pa je ženi teško opustiti se.

7. Neka potraje

Manje od polovice žena će dosegnuti orgazam ako seks traje manje od 10 minuta, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of Medicine. To znači da će kod seksa na brzaka većina muškaraca, no i rijetko koja žena doživjeti orgazam. To ne znači da muškarac nakon brze akcije treba reći hvala, već najaviti kako je kasnije 'ona na redu'. Također, zapamtite da bi žene seks na brzaka radije kao iznimku, nego kao pravilo.

8. Provjerite je li dovoljno uzbuđena

Kao i kod muškaraca, i kod žena postoje fizički simptomi uzbuđenja. Ipak, to ne znači da ako je sluznica njezine vagine vlažna, da je trenutno spremna za seks. Kod žena je pravo vrijeme tzv. faza rasta, u kojoj klitoris postaje deblji, maternica se povlači, a vagina produljuje za oko 2 do 3 cm. Ako forsirate seks može doći do neugode, pa i krvarenja. Najbolji način je 'provjera otpora prstom', tvrde seksualni terapeuti.

9. Koristite zaštitu

Prema studiji Instituta Kinsey, žene i muškarci se slažu da je osjet za vrijeme seksa bez kondoma znatno bolji, no ženama je generalno zadovoljstvo bilo veće nakon njegova korištenja. Razlog za to je osjećaj sigurnosti i zaštite koji omogućuje opuštanje. Da bi mogle dosegnuti orgazam, žene moraju biti potpuno opuštene, a to teško mogu biti ako strahuju od trudnoće.

10. Ne koncentrirajte se na samo jedno područje

Muškarci griješe i ako se isključivo koncentriraju na klitoris te pronalaženje G točke. Novija istraživanja pokazuju da orgazam za žene proizlazi iz čitavog genitalnog područja - klitorisa, vagine i uretre. Stoga je koncentriranje na samo jedno područje pogrešno. Osim toga, za većinu žena je najveća erogena zona vrat, pa su poljupci tamo vrlo dobar način da je uzbudite.

11. Nemojte im stvarati pritisak

Očajavanje i pritisak su ubojice želje za seksom, pokazala je studija Instituta Kinsey prema kojoj žene koje se opterećuju s time hoće li doživjeti orgazam manje uživaju u seksu, ali ga i manje žele. Zbog toga muškarci ne bi trebali postavljati pitanja poput 'jesi li', 'treba li ti još dugo' i slično, već radije čitati njezine fizičke signale i pitati nešto tipa 'sviđa li ti se to', 'da nastavim', 'što ti godi?'.

12. Počistite stan prije akcije

Ako su preopterećene poslom, žene imaju manje želje i energije za seks, a neuredan dom svakako je smetnja u postelji. Većina žena priznaje da su u puno boljem raspoloženju za seks ako ih dočeka čisti sudoper, posložena odjeća i pospremljen krevet - kojeg će onda rado ponovno 'unerediti'.

