14 namirnica koje mogu trajati i duže nego što većina misli

Sušeno voće

Prema američkom Ministarstvu poljoprivrede (USDA), sušeno voće, poput suhih marelica, grožđica i suhih šljiva, može stajati i do šest mjeseci da ne izgubi na kvaliteti, ako se nalazi u dobro zatvorenoj ambalaži. Ako ga, međutim, tako zatvorenog ostavite u hladnjaku, vijek trajanja je i do godinu dana.

Višenamjensko brašno

Foto: Dreamstime

Višenamjensko brašno može trajati do nekoliko mjeseci, no ako ga pohranite u hladnjaku, vijek trajanja može se produljiti i do godinu dana. No imajte na umu da bi brašno trebalo biti pohranjeno u staklenoj ili metalnoj posudi, kako ne bi 'povuklo' vlagu. Kad ga otvorite radi korištenja, pripazite na miris - ako je pomalo kiselkast, brašno se ipak pokvarilo.

Tjestenina

Sirova tjestenina, ako je dobro zatvorena u kutiji, ili vrećici, može potrajati i do dvije godine. Bitno je da stoji na hladnom i suhom mjestu, a ne mora biti na niskoj temperaturi, odnosno u hladnjaku. Kuhanu tjesteninu, s druge strane, možete čuvati u hladnjaku tri, do najviše četiri dana.

Krumpir

Pohranite ga na tamnom, suhom i hladnijem mjestu, da se ne bi razvile klice te kako krumpir ne bi pozelenio. To će se dogoditi ako je izložen suncu, jer se stvara spoj solanin, koji može biti toksičan. Sirovi krumpir nemojte stavljati u hladnjak, jer kod prženja ili pečenja može razviti kancerogene spojeve. Također, nemojte ga stavljati u zamrzivač, jer će nakon odmrzavanja biti kašast.

Konzerve mesa i ribe

Konzervirano meso, ili ribe, poput sardina, ili tune, pohranite na tamnom i hladnijem mjestu. Tako može stajati od dvije do pet godina.

Med

Stručnjaci tvrde da med u staklenkama može trajati desetljećima, pa i stoljećima. No imajte na umu da je med vrlo osjetljiv na promjene temperature, uslijed čega može potamniti, izgubiti aromu i kristalizirati se. Srećom, čak i u tom slučaju, med je i dalje jestiv. Ipak, preporučuje se pojesti ga u roku od dvije godine, kako biste iskoristili sve prednosti dok je njegova kvaliteta još optimalna.

Jaja

Foto: Dreamstime

Na većini kutija s jajima naznačen je i rok trajanja, a ako su pravilno skladištena. Ako ih držite u hladnjaku, jaja čiji su rok i kvaliteta potvrđeni (dakle, niste ih kupili od kumica na placu, kod kojih ne znate uvijek je li riječ o friškim jajima), možete ih čuvati i do 90 dana. Ako niste sigurni u porijeklo, nemojte ih čuvati dulje od 45 dana.

Najlakši način da provjerite je li jaje zdravo jest da ga potopite u zdjelu s vodom. Ako pluta na površini, nemojte ga konzumirati.

Parmezan

Sjeckani ili naribani parmezan u hladnjaku može trajati i do godinu dana, no ako je u komadu, nemojte ga čuvati dulje od šest mjeseci. Važno je da je dobro zatvoren, dakle - ili u originalnom pakiranju, ili tako da ste ga vakuumirali nakon što iskoristite dio.

Jabuke

Jabuke u košari na stolu mogu ostati svježe do tjedan dana, u smočnici do tri tjedna, a u hladnjaku i do šest tjedana. Međutim, ako primijetite da su počele mekaniti, ili da pomalo trule, iskoristite ono što se može pojesti, a ostalo bacite.

Maslac od kikirikija

Neotvorena staklenka može stajati na polici i do 9 mjeseci, dok otvorenu treba čuvati u hladnjaku i pojesti u roku od tri mjeseca.

Žitarice

Foto: Podravka

U pravilu mogu trajati oko četiri mjeseca, no možete ih skuhati i zamrznuti i tako im udvostručiti vijek trajanja. U zamrzivaču mogu potrajati i do osam mjeseci.

Smrznuto povrće

Smrznuto povrće traje osam mjeseci, s tim da tijekom tog razdoblja nimalo neće izgubiti na nutritivnoj kvaliteti. Ako ga otvorite na kraju osmog mjeseca, bit će podjednako kvalitetno kao svježe.

Mahunarke

Najdulje mogu trajati sušene - čak do 10 godina. Ipak, za neke vrste mahunarki preporučuje se da ih pojedete u roku od godinu, dvije, kako biste ih iskoristili prije nego počnu gubiti na nutritivnoj vrijednosti.

Kruh

Foto: dreamstime

Kupljeni kruh trajat će gotovo tjedan dana u za to predviđenoj kutiji, ali u zamrzivaču može ostati dobar i do tri mjeseca. Kad kupite kruh, držite ga na sobnoj temperaturi da bi zadržao svježinu, no nakon nekoliko dana počet će se sušiti i gubiti oblik. Umjesto da ga tada spremite u hladnjak, narežite ga na kriške i zaledite, donosi portal msn.com.

Odmrznite koliko vam treba i pustite da se odledi, pa malo zagrijte u mikrovalnoj - bit će kao svjež.

