15 stvari do kojih vam više nije stalo kada postanete roditelj

Sram zbog vlastitog tijela nestaje nakon poroda, briga oko nebitnih prijatelja stvar je prošlosti, a nije vam više stalo ni što će najbliži reći radi vaših odluka

<h2>1. Loši prijatelji</h2><p>Nekad ste se trudili ostati u kontaktu čak i s onim prijateljima koji nikad ne pošalju poruku ni ne jave se, ili s onima koji u zadnji tren otkazuju dogovorene planove. No ne više. Sad kad ste mama, u vašem životu nema mjesta za loše prijatelje i skloniji ste kvantiteti nego kvaliteti.</p><p><span id="cke_bm_17371S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Simptomi trudnoće zajednički većini trudnica</p><h2>2. Tjelesne tekućine</h2><p>Kad vam se beba pomokrila u lice ili ste rukama uhvatili ispovraćani sadržaj, nije preostalo mnogo toga što bi vas moglo užasnuti.</p><h2>3. Hodanje bez odjeće</h2><p>Prošli su dani kad ste čekali jedinu kabinu u teretani kako biste se presvukli u miru. Zaključavanje vrata kupaonice prilikom tuširanja također je prošlost. Izložili ste svaki komadić tijela strancima koji su vas porađali i niste se zabrinjavali oko toga, pa kakve veze ima ako dijete uđe u sobu dok se odijevate ili vam u parku slučajno izleti dojka dok hranite bebu?</p><h2>4. Stanje kuće</h2><p>Pospremanje kad imate djecu beskrajan je posao. Koliko god vremena uložili u spremanje igračaka i skupljanje papirića s poda, čim djeca uđu u prostoriju ona će biti prljava u roku od nekoliko minuta. Pa koja je onda svrha čišćenja? Napravite si čaj i sjednite.</p><h2>5. Frizura</h2><p>Malom pobjedom mame smatraju ako uspiju oprati kosu svakog drugog dana, a bilo kakva frizura osim na brzinu spetljanog repa nije ni na kraj pameti. Novi najbolji prijatelj su im šamponi za suho pranje.</p><h2>6. Depilacija</h2><p>Malo je neugodno priznati koliko je vremena prošlo od zadnje depilacije, no dobra vijest je da dlakave noge možete sakriti tajicama ili hlačama.</p><h2>7. Udovoljavanje drugima</h2><p>Više vas ne zabrinjava hoće li vas svekrva osuđivati jer ste za ručak kupili gotovu juhu u trgovini, kao ni partnerovo prigovaranje jer ste ga izbacili iz kreveta kako biste napravili mjesta za dijete s temperaturom da ono može spavati uz vas. Kad je 90 posto vašeg života svedeno na pokušaj da usrećite djecu, nema mjesta za brigu i udovoljavanje drugima.</p><h2>8. Tuđa djeca</h2><p>Sjećate li se onih dana kad bi vam se dignuo tlak jer je nečija beba u avionu neutješno plakala, ili kad bi u restoranu dijete trčalo oko stolova rušeći stvari? Više ih ne primjećujete jer pokušavate držati pod kontrolom vlastitu djecu.</p><h2>9. Pošteni obroci</h2><p>Učinit ćete sve da djecu hranite kvalitetnom hranom u predviđeno vrijeme, i to s pravom jer ste već odavno naučili da gladna djeca mogu proizvesti tantrume epskih razmjera. Osim toga, važnost kvalitetne dječje prehrane je prioritet. No kad je riječ o vama, stvari se mijenjaju. Niste imali vremena za kuhanje ručka? Nema veze, pojest ćete neki namaz i ono što je ostalo od dječjeg objeda.</p><h2>10. Moda</h2><p>Oni dani kad ste morali imati najnoviji outfit ili kad ste se brinuli jesu li uske traperice izašle iz mode postali su davna prošlost. Za sad je važno da vam pristaje i da je čisto.</p><h2>11. Tulumi</h2><p>Nekad davno, prije djece, osjećali ste se izostavljeno ako su prijatelji na Facebooku objavili fotografiju ludog provoda na kojem niste bili. Danas vas stvarno za to nije briga. Radije biste popili čaj i legli.</p><h2>12. Bore i sijede</h2><p>Pa, ne možete imati djecu i očekivati da se neće pojaviti bore ni sijede, zar ne? Svaka od tih linija smijeha ili sijedih vlasi je medalja majčinstva. A u konačnici, sad ste stariji i pametniji, zar ne?</p><h2>13. Svoj rođendan</h2><p>Ovih dana vaš rođendan nije nešto posebno važan, a ne trebaju vam ni velike proslave ni darovi. S druge strane, rođendan vašeg djeteta je najvažniji događaj sezone. Planira se tjednima, a u konačnici je veći razlog za slavlje nego vaš rođendan. Tko bi rekao da ćete se toliko radovati Peppa Pig torti i igračkama.</p><h2>14. Čista odjeća</h2><p>Planina rublja za pranje sve je veća čak i bez vaše potrebe da se presvučete čim vas beba malo bljucne ili kad vam starije dijete na majicu prilijepi komad čokolade. Brzo to obrišete vlažnom maramicom, a ionako nitko neće primijetiti.</p><h2>15. Kašnjenje</h2><p>Kad imate djecu, velika je vjerojatnost da baš nikad iz kuće nećete izaći na vrijeme. Čak i ako nekim čudom uspijete slijediti raspored, netko će u posljednjem trenutku napuniti pelenu, treba mu zavezati cipelu ili će na drugi način onemogućiti da budete točni. Sva sreća da su i vaši prijatelji jednako loši u tome, piše <a href="https://www.netmums.com/baby/15-things-you-stop-caring-about-when-you-become-a-mum">Netmums</a>.</p><p> </p>