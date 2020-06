16 savršenih dodataka za hot dog - grah, kiselo zelje, paprika

Kečap i senf su kao dodaci sasvim ukusne kombinacije, no ponekad u kuhinji običnim klasičnim jelima treba samo jedna mala promjena da bi postali sasvim novo i još ukusnije jelo

<p>Ako želite impresionirati goste koje ste pozvali na roštilj ili samo planirate tulum za prijatelje, iskušajte neki od recepata koje donosi <a href="https://www.msn.com/en-us/foodanddrink/recipes/16-delicious-ways-to-dress-your-hot-dog-beyond-ketchup-and-mustard/ss-BB14Wm6o?li=BBnb7Kw&utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark#image=17">Msn </a>i začinite svoje hot dogove na posve neočekivan način.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Avokado i slanina</h2><p>Avokado nije samo za tost koji doručkujete, nego može biti izvrstan dodatak hot dogu. Narežite ga ili pretvorite u ukusnu paštetu, a potom pospite mrvicama pečene slanine.</p><h2>2. Čili grah i salata od kupusa</h2><p>Hot dog sa čili grahom i salatom od kupusa je posve novi okus koji će promijeniti način an koji gledate svako od tih jela.</p><h2>3. Zapečeni grah i čips</h2><p>Već znamo da grah odlično ide sa svakom kobasicom, pa i sa hrenovkom u pecivu. Zapečeni grah dodajte hot dogu, a pospite omiljenim čipsom. Idealno je ako je čips slatko slana kombinacija okusa.</p><h2>4. Senf i kiseli kupus</h2><p>Hot dog koji poziva na još jednu limenku piva sastoji se od hrenovke, kiselog kupusa i senfa. Po vrhu možete naribati još malo sira za potpuniji okus.</p><h2>5. Pomfrit s umakom</h2><p>Sigurno nikad niste pokušali jesti hot dog sa pomfritom i umakom, no to će obogatiti oba jela. Možete po vrhu posuti i malo ribanog sira.</p><h2>6. Kiseli krastavci, rajčica i luk</h2><p>Klasični hot dog u Chicagu jede se upravo uz dodatak kiselih krastavaca, rajčica i sjeckanog luka, a vi uvijek možete ovu mješavinu okusa obogatiti dodatkom senfa, celera ili drugih sastojaka.</p><h2>7. Umak za krilca i sir s plemenitom plijesni</h2><p>Žudite za pilećim krilcima, ali imate samo hot dog? Ili jednostavno volite kombinaciju kremastog umaka za krilca i sira s plemenitom plijesni. Kakav god bio vaš razlog, ovaj jedinstveni hot dog nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a oduševljava prave gurmane</p><h2>8. Sir i ljute papričice</h2><p>Iako hot dog možete napraviti s bilo kojom vrstom sira, poznavatelji tvrde kako je posebno ukusan ako koristite pimento namaz od sira, a kombinaciji dodajte ukiseljene jalapeño papričice za potpuni doživljaj.</p><h2>9. Sotirane gljive i karamelizirani luk</h2><p>Iako se najčešće dodaju burgerima, sotirane gljive i karamelizirani luk možete bez problema ubaciti u svaki hot dog, a aromu možete dodatno obogatiti umakom za steak ili s malo ribanog sira.</p><h2>10. Avokado i salsa</h2><p>Ako tražite lakšu verziju nadjeva za hot dog, pokušajte s nekoliko komadića avokada i salsa umakom kao savršenom ljetnom kombinacijom.</p><h2>11. Umak za roštilj i prženi luk</h2><p>Hrskavi prženi luk svakako će dati poseban pečat okusu hot doga, a posve ćete ga zaokružiti dodatkom umaka za roštilj.</p><h2>12. Čili grah, ribani sir i čips</h2><p>Mješavina okusa koji podsjećaju na taco mogu se naći i u vašem hot dogu. Sve što trebate je ubaciti malo čili graha, dodati par komada omiljenog čipsa i sve začiniti ribanim sirom.</p><h2>13. Paprika, luk i sir</h2><p>Ova kombinacija je u Philadelphiji uobičajena kao dodatak steakovima, no neće biti loša varijanta ni za hot dog. Ispecite paprike s lukom i dodajte otopljenog sira. Okus je odlična i mnoge će oboriti s nogu od prvog griza.</p><h2>14. Pomfrit i sir</h2><p>Umak od sira je odličan dodatak svakoj vrsti sendviča, a ukoliko ga kombinirate s pomfritom i dodate hot dogu, dobit ćete ukusno i hrskavo jelo. Mnogi će tražiti još.</p><h2>15. Zapečeni grah sa slaninom</h2><p>Grah i slanina se oduvijek dobro slažu, a ako im dodate i hot dog, dobili ste pobjedničku kombinaciju. Svi ljubitelji jače hrane uživat će u svakom zalogaju.</p><h2>16. Tjestenina sa sirom i slanina</h2><p>Ako tjesteninu sa sirom možete ubaciti u burger, nema razloga da je ne dodate i u hot dog. Dodajte i malo slane pržene slanine i dobili se vrhunsko jelo.</p>