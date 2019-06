17 mogućih razloga zbog kojih može izostati užitak u krevetu

Razina seksualne želje koju osjećamo određena je nizom čimbenika i može se mijenjati ovisno o tome što nam se općenito događa u životu, te kakvo je naše fizičko i mentalno zdravlje. No ako uživanje u seksu izostaje, treba se zapitati o mogućim uzrocima, kako bismo ih na vrijeme prepoznali i pokušali otkloniti. Evo što o mogućim uzrocima izostanka užitka kažu stručnjaci:

Možda previše brzate

Foto: 123rf

Priprema uma i tijela za seksualni odnos često može biti presudna za to da na kraju doživite užitak, zato je mudro uzeti si vremena za dobru predigru.

- Predigra potiče krv da poteče prema genitalijama i pomaže kod podmazivanja, pa povećava sposobnost da se postigne vrhunac tijekom seksualne aktivnosti - tvrdi dr. Michael Ingber, urolog iz Atlantic Medical Groupa.

- Mnogi ljudi zapeli su u razmišljanju da je seksualni odnos samo seks. A predigra je to također, jer nas oslobađa osjećaja da smo pod pritiskom da drugoj strani pružimo užitak. Tako se možemo bolje koncentrirati i na vlastiti užitak, a ne samo na zabrinutost - kaže i dr. Melissa Coats, psihoterapeutkinja i vlasnica tvrtke za savjetovanje parova.

Mentalno i emocionalno niste spremni

Foto: Dreamstime

Koliko god je važno da tijelo bude spremno za seks, i um također mora biti spreman. Na primjer, ako se vratite kući nakon dugog radnog dana i osjećate tjeskobu, uznemirenost i preplavljenost problemima koje ste s posla donijeli kući, a vaš partner pokušava inicirati seks, velike su šanse da nećete moći doživjeti zadovoljstvo. Problem može biti i u tome kakav je inače vaš odnos s partnerom. Ako ste, naime, u jeku obiteljske svađe i postoji problem koji niste riješili, to može omesti seksualni užitak.

Niste zadovoljni svojim izgledom

Foto: Dreamstime

Ako se ne osjećate ugodno u svojoj koži, seksualno iskustvo može biti vrlo neugodno za vas, odnosno jako su velike šanse da nećete moći postići užitak.

- Tjeskoba je općenito neprijatelj želje i zadovoljstva - kaže dr. Melissa Coats. Naime, da bismo uživali u odnosu, moramo se prepustiti i uživati u dodirima partnera po bilo kojem dijelu tijela. Ako naše samopouzdanje nije na visini, um se neće opustiti i ni izbliza nećemo uživati u tome, pojašnjava.

Neugodno vam je zbog prošlih iskustava

Foto: Dreamstime

Stvar može biti u tome da mislite kako nemate dovoljno iskustva u usporedbi s partnerom, ili u nekoj traumi iz bivšeg odnosa koju niste prevladali. Negativni osjećaji mogu se javiti prije, tijekom ili nakon seksa i omesti vas u bilo kojem dijelu odnosa. Pritom pomaže samo iskrena komunikacija s partnerom, kaže psihoterapeutkinja.

Nije vam ugodno s partnerom

Seks podrazumijeva visoku dozu intimnosti u mnogim drugim segmentima života i ako se inače ne osjećate ugodno s partnerom, veće su šanse da ni u intimnim odnosima nećete uživati, upozorava dr. Ingber. Ako se s partnerom ne osjećate ugodno, teško ćete se prepustiti uživanju u njegovim dodirima.

Sramite se zbog svojih želja

Foto: Photographer: Andrey Popov

Seksualnost podrazumijeva jako široki spektar želja i potreba i otvaranje prema partneru da bismo ih podijelili s njime je jako važno. Ako se sramite reći što vam se sviđa, ili ne sviđa, to može biti zastrašujuće iskustvo, čak i u dugoročnoj vezi. Taj osjećaj da ne možete izraziti svoje želje može itekako utjecati na vaš libido, kaže Melissa Coats. Pritom je svejedno je li ta neugoda povezana sa seksualnim identitetom, fantazijom, ili maskom jer čak i sam osjećaj da ste neshvaćeni može učiniti da se osjećate loše i povučete u sebe.

Usvojili ste pogrešna uvjerenja

Nije sve što ste naučili o seksu tijekom obrazovanja, ili odrastanja, točno pa lako možete povjerovati i u stereotipe koje ljudi imaju, koji mogu značajno utjecati i na vaša seksualna iskustva.

- Postoji mnoštvo pogrešnih, štetnih i lažnih poruka o seksu koje ljudi uzimaju kao činjenicu. No trebali bismo si dopustiti da neke stvari osobno istražimo - ističe Melissa Coats.

Želju mogu ubiti i lijekovi

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Antidepresivi često mogu utjecati na smanjenje seksualne želje, kao i neke druge vrste lijekova koje možda nikad ne biste povezali s utjecajem na seksualni nagon. To su i neki lijekovi protiv tlaka, pa čak i neki antihistaminici, a pogotovo pilule protiv začeća. Pritom lijekovi ne utječu samo na libido, nego i na samu izvedbu, kako kod žena, tako i kod muškaraca. Tako, na primjer, antidepresivi mogu omesti sposobnost doživljavanja orgazma. Zato je dobro posavjetovati se s liječnikom oko lijekova koje uzimate.

Mogući su i neki zdravstveni problemi

Endometrioza može uzrokovati intenzivne grčeve maternice i učiniti seks bolnim. To je jedan od glavnih razloga za izostajanje užitka prilikom odnosa.

- Postoje neki medicinski uzroci za bol tijekom seksa, od iritirane kože, autoimunih poremećaja, endometrioze i vaginizma, odnosno nevoljnog stiskanja vagine u očekivanju boli, koje može biti bolno samo po sebi - kaže dr. Jessa Zimmerman, seksualna terapeutkinja i autorica knjige 'Seks bez stresa'. Kod muškaraca problem može izazvati prostatitis ili alergija.

Previše ste se zaigrali s pozama

Foto: Dreamstime

Ako u određenom položaju tijekom seksa osjećate bol, to znači da vas tijelo upozorava da je riječ o pozi koja vam možda nije ugodna, ili nije više za vaše godine. Pokušajte testirati druge položaje, ili koristiti lubrikante, ili porazgovarajte s fizioterapeutom kako biste shvatili što vam tijelo pokušava reći i kako tome doskočiti.

Fali vam sna, vitamina ili ste gladni

Fizičko, mentalno, emocionalno i seksualno zdravlje su usko povezani. Kad nešto od toga zanemarite, to je kao da pokušavate voziti auto pod ručnom kočnicom, što nije dobro za motor. Ako ste na nekoj iscrpljujućoj dijeti, ili u životnoj fazi u kojoj vam nedostaje sna, to se može negativno odraziti i na seksualno iskustvo. S druge strane, uravnotežena prehrana, redovito vježbanje, te kvalitetan san osigurat će vam potrebnu energiju i za kvalitetan seks te uživanje u odnosu.

Ne znate što vam se sviđa

Foto: Thinkstock

Seksualna želja i sklonosti su različite kod svake osobe, ako si ne date dovoljno vremena za istraživanje svog tijela i onoga što vas uzbuđuje, nećete lako postići užitak. Seks treba biti baš to: uživanje, pa nije mudro ako mislite da je sve samo stvar tehnike. Masturbacija i isprobavanje novih poza vrlo su važni da biste došli do toga što vas uzbuđuje i kako najlakše postižete užitak, kaže dr. Melissa Coats.

Dehidrirali ste, ne ide 'na suho'

Vjerovali ili ne, dehidracija može izazvati sindrom suhe kože i iritaciju čak i na području genitalija, zbog čega može doći do iritacije kože i neugode pri odnosu. Također, nedostatak vode dovest će do toga da osjećate glavobolju, umor i razdražljivost, što će vas ometati u postizanju užitka. Dehidracija može biti uzrokom i erektilne disfunkcije. Kad ne konzumirate dovoljno vode, možda nećete osigurati odgovarajući protok krvi kroz tijelo, što podrazumijeva i manjak krvi u spolnim organima. U konačnici, to će dovesti i do manjka kisika u tim dijelovima tijela, što također može uzrokovati probleme s libidom.

Nedavno ste rodili

Foto: Dreamstime

Postporođajno razdoblje različito je iskustvo za žene i treba znati da liječnici nakon poroda preporučuju uzdržavanje od odnosa tijekom šest tjedana. No to ovisi o tijelu pacijentice i tome kako inače teče proces ozdravljenja, pa može biti potrebno i više vremena. Također, dojenje može smanjiti razinu estrogena, zbog čega će se smanjiti vlaženje vagine i njena elastičnost, što seks čini bolnijim.

Bojite se trudnoće ili spolno prenosivih infekcija

Čak i ako ste poduzeli mjere opreza za siguran seks, prirodno je brinuti zbog moguće trudnoće, ili prijenosa infekcija. Međutim, svaka vrsta straha tijekom sudjelovanja u seksualnom odnosu može utjecati na to da se to iskustvo promijeni, upozorava Melissa Coats. Zato, ako se bojite trudnoće, imajte na umu da sam seksualni čin nije jedini način da se postigne užitak, već to možete postići i maženjem, ljubljenjem i dodirivanjem. Razgovor o kvalitetnoj zaštiti od trudnoće i poduzimanje koraka u tom smislu svakako mogu riješiti problem.

Pod stresom ste

Foto: Dreamstime

Malo stvari može ubiti želju za seksom kao stres. Mentalna energija igra jako važnu ulogu u tome da uživamo u seksu i ako niste potpuno predani i opušteni, to može značajno omesti užitak. Zato treba stvarati okruženje u kojem druge stvari mogu biti u drugom planu, te dopustiti sebi da se fokusirate na sebe i uživanje.

Ne zanima vas seks, ni sad ni dugoročno

Ako osjećate kao da nikada ne osjećate seksualnu privlačnost ili želju, možda imate potrebu zaključiti da ste aseksualna osoba. To ne znači da niste normalni, kaže Melissa Coats, već samo da ako to želite promijeniti morate uložiti energiju u to da potaknete želju za seksom kod sebe. No to mora proizlaziti iz vaše unutrašnjosti, a ne biti odgovor na tuđa očekivanja, upozorava psihoterapeutkinja u razgovoru za The Insider.