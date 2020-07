2 super dijete za mesoljupce: Jedu se šnicle, špek, iznutrice...

<h2>LCHF dijeta - smanjeni unos ugljikohidrata i povećani unos masnoća</h2><p>Naziv LCHF znači Low Carb High Fat, ili smanjeni unos ugljikohidrata i povećani unos masnoća, i jedini je učinkovit način prehrane za trajni gubitak kilograma, tvrdi šibenska nutricionistica <strong>Anita Šupe</strong>, koja je o ovom načinu prehrane napisala više knjiga te vodi opsežan blog pod nazivom Istine i laži o hrani.</p><p>- U praksi LCHF podrazumijeva reducirani unos namirnica bogatih šećerom i škrobom kao što su kruh, tjestenina, žitarice, krumpir, riža, dok se povećava unos prirodnih zdravih masti iz životinjskih i biljnih izvora. Ovu prehranu sačinjava prava izvorna hrana odnosno riba, meso, jaja i puno povrća. Prirodni mliječni proizvodi, kao i orašasti plodovi i sjemenke, također su dozvoljeni. Umjesto tjestenine, riže i krumpira na LCHF se jede povrće i zelenje, mesa se jede isto, čak i manje nego na običnoj prehrani i koristi se više masti za pripremu i začinjanje hrane i ne uklanja se masnoća koja prirodno dolazi u namirnicama - kaže nutricionistica.</p><p>- Također, koriste se mastima bogate namirnice – avokado, masline, orašasti plodovi i sjemenke (uljarice). Industrijska ulja i margarin se izbacuju i koriste samo prirodne zdrave masti kao maslinovo ulje, maslac, ghee, kokosovo ulje i životinjske masti. Prelaskom na LCHF način prehrane dolazi do regulacije tjelesne težine, uz znatno poboljšanje zdravlja: stabilna razina šećera u krvi, bez pretjeranog izlučivanja inzulina, omogućuje oslobađanje masnih zaliha i njihovo sagorijevanje. Tijelo tako troši masnoću za energiju, pa više ne osjećamo čestu glad ni želju za jelom - dodala je.</p><p>- Kod ove dijete brzo se gube kilogrami, manje je prisutna glad i poboljšava se regulacija razine glukoze u krvi u osoba sa šećernom bolesti. U minuse se može ubrojati nedostatan unos vlakana, koji može dovesti do usporene peristaltike i opstipacije, te porast koncentracije LDL kolesterola, kaže doc. dr. sc. <strong>Sanja Klobučar Majanović</strong>, endokrinolog i dijabetolog iz KBC Rijeka. Dodaje da nisu ispitani dugoročni učinci i mogući zdravstveni rizici ovog načina prehrane posebice na srčanožilni sustav.</p><p>Anita Šupe donosi i primjer jelovnika:</p><h2>Paleo dijeta: 'Meso se bira iz prirodnog pašnog uzgoja'</h2><p>- Ideja Paleo prehrane je jesti najsličnije prehrani naših predaka, prije industrijske i poljoprivredne revolucije, jer smo na takvu prehranu najbolje genetski prilagođeni - kaže Anita Šupe.</p><p>- Jede se povrće, zelenje, korjenasto povrće, voće, orašasti plodovi, sjemenke, meso, riba i jaja, uz nastojanje da to sve bude iz prirodnog organskog uzgoja bez pesticida, herbicida, hormona, antibiotika, dakle da hrana bude onakva kakva je nekad bila. Kao i na LCHF, ne jede se tijesto, pekarski proizvodi, industrijska ulja i druge prerađevine, a pored ovoga se izbacuje i većina mliječnih proizvoda (izuzetak mogu biti neki proizvodi od pravog domaćeg mlijeka kao maslac i kefir, ovisno kako tko tumači Paleo) - dodaje.</p><p>Kao i kod LCHF dijete, ako se pravilno provodi, to je, kaže, nutritivno bogata i zdrava prehrana uz koju se poboljšava zdravlje a mogu se regulirati i kilogrami. No, uz promjenu prehrane, ideja je živjeti više u skladu s prirodom, više se kretati, provoditi vrijeme na sunčevoj svjetlosti i svježem zraku, kvalitetno spavati i baviti se fizičkim aktivnostima. Sve je to dobro za zdravlje i regulaciju hormona</p><p>- Paleo dijeta nije 'mesna dijeta', odnosno ne bazira se prvenstveno na mesu i mesnim prerađevinama, već trebaju prevladavati biljne namirnice, puno povrća i zelenja, a meso se bira iz prirodnog pašnog uzgoja. Za razliku od LCHF, na Paleo se ne treba striktno smanjivati unos ugljikohidrata, pa se slobodnije koriste ugljikohidrati iz zdravih namirnica. Za one koji žele smršaviti, uz Paleo se može kombinirati i LCHF, tj smanjiti unos ugljikohidrata da bi mršavljenje bilo lakše - pojasnila je i otkrila primjer kako kombinirati hranu u jednom danu.</p><p>Primjer jelovnika:</p><p>- Brzo se gube kilogrami, poboljšava se osjetljivost na inzulin, a kako je zabranjena konzumacija industrijski prerađene hrane značajno se smanjuje unos aditiva, hidrogeniziranih masti i konzervansa što je glavna prednost ovog načina prehrane. Povoljni učinci se mogu očekivati posebice kod osoba s autoimunim bolestima U nedostatke se može ubrojati nedostatan unos kalcija (rizik osteoporoze) i vlakana, te to da je dijeta u nekim segmentima financijski zahtjevna, kaže doc. dr. sc. <strong>Sanja Klobučar Majanović</strong>, endokrinolog i dijabetolog iz KBC Rijeka.</p>